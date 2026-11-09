สมปอง นครไธสง เปิดใจการเงินติดลบเหลือ 2.5หมื่น ใจสู้ตั้งชื่อนับลูกใหม่
พระมหาสมปอง ตาลปโต เปิดใจเรื่องการเงินที่เหลือเพียง 2.5 หมื่นบาท พร้อมอัปเดตเรื่องความรักและภรรยา 'น้องส้ม' ที่กำลังตั้งครรภ์ 6 เดือน เตรียมขึ้นเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
สมปอง นครไธสง ได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวและปัญหาทางการเงินผ่านรายการ คุยแซ่บ Show บนช่อง One31 ซึ่งมี ธัญญาเรศ และ ศีรธัญญา ดำเนินรายการอย่างอบอุ่น โดยเขาได้เฉลยว่าขณะนี้มีเงินในบัญชีเหลืออยู่เพียง 2.5 หมื่นบาทเท่านั้น แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวลือเรื่องความตกอับ แต่เจ้าตัวมองว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินสำรองสำหรับลงทุนและค่าใช้จ่ายจำเป็น
การเงินเหลือ 2.5หมื่น ใจยังสู้ไม่ยอมแพ้
สมปอง นครไธสง ยืนยันความจริงเรื่องตัวเลขทางการเงินว่าคงเหลืออยู่ประมาณ 2.3 ถึง 2.5 หมื่นบาท หลังจากใช้จ่ายไปบ้างแล้ว และแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับ ภรรยา 'น้องส้ม' ใช้สอย โดยเขาไม่ได้รู้สึกตกอับเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเพราะก่อนหน้านี้เคยมีเงินเก็บหลักแสนบาท แต่ปัจจุบันมองว่าเงินหมื่นกว่าบาทยังถือว่ามากเมื่อเทียบกับช่วงวัยเด็กที่มีพี่น้องถึง 7 คน และบ้านไม่เคยมีเงินถึงพันบาทAlso read“กำนันมะโน” นำมวลชนปักหลักข้างทำเนียบฯ จี้แก้ค่าครองชีพ เตรียมยกระดับม็อบ
แม้จะมีบางคนในสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดนักเทศน์ชื่อดังอย่าง สมปอง นครไธสง จึงไม่มีเงินเก็บมากเหมือนสมัยก่อน เขาอธิบายว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าระบุว่าเงินคืออสรพิษที่สามารถฉกฉวยชื่อเสียงและชีวิตได้ จึงไม่ใช่คนที่ยึดติดกับการเก็บเงิน และรู้สึกภูมิใจที่ได้ออกบวชใหม่โดยไม่เอาเงินจากผ้าเหลืองไปใช้ส่วนตัว
แรงบันดาลใจจากลูกน้อยในครรภ์ 6 เดือน
แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ สมปอง นครไธสง ฮึดสู้และมีความมั่นใจมากขึ้น มาจากการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว เมื่อภรรยา 'น้องส้ม' ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยแท้งลูกมาหนึ่งครั้ง จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและปลื้มปิติสำหรับเจ้าตัวมาก แม้ตอนนี้จะมีงานบ้างแต่ไม่มากเหมือนสมัยบวช แต่เขายอมรับว่าความมั่นใจอาจไม่เต็มที่เท่าเดิมเมื่อต้องกลับมาเป็นฆราวาส
'น้องส้ม' ภรรยาของ สมปอง นครไธสง ได้เปิดเผยว่าตนรับทราบสถานการณ์ทางการเงินของสามีเป็นอย่างดี และช่วยประสานงานให้กำลังใจสามีให้ไลฟ์ขายของบ่อยๆ เพื่อสร้างรายได้ แม้สามีจะกังวลเรื่องยอดการขายในช่วงแรก แต่ภรรยาก็คอยเอนเนอร์จี้และเชียร์ให้เข้มแข็ง เพื่อให้ครอบครัวมีอนาคตที่ดีและมีความสุข
ปรับตัวจากพระนักเทศน์สู่ฆราวาสเต็มตัว
สมปอง นครไธสง ยอมรับว่าช่วงแรกของการกลับมาเป็นฆราวาสอาจมีช่วงตกรุ่นบ้างเพราะเคยทำงานทุกวันและมีความมั่นใจสูง แต่ปัจจุบันงานลดลงเหลือเพียง 2-3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเขาพยายามปรับ心态ยอมรับสถานการณ์และมองว่าโอกาสมิได้รอใคร หากไม่รีบลงมือทำโอกาสก็อาจละลายหายไปกับสายน้ำ
เมื่อถูกถามว่าเคยพิจารณาเปิดรับบริจาคความช่วยเหลือจากประชาชนหรือไม่ สมปอง นครไธสง ให้คำตอบชัดเจนว่าไม่เคยคิดมาก่อน เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรี และตระหนักดีว่ายังมีผู้ยากไร้ที่ทุกข์ยากมากกว่าตนอีกมากมายที่ยังต่อสู้ชีวิตอยู่ จึงต้องการใช้ความสามารถที่มีในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างสมศักดิ์ศรีแทน
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