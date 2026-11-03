สมช. ยืนยันมีแผนรับมือนักต้มตุ๋นทางไซเบอร์ พร้อมประชุมด่วน
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วยพระพัฒน์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ยืนยันมีความพร้อมรับมือนักต้มตุ๋นทางไซเบอร์หลังมีกรณีไวรัสรุกเซิร์ฟเวอร์ พร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและตรวจสอบแผนสำรองอย่างละเอียด
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. โดย พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วยพระพัฒน์ ได้ยืนยันชัดเจนว่า ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมและพร้อมใช้งานจริงแล้ว ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางเทคนิคได้ส่งสัญญาณเตือนถึงความจำเป็นในการยกระดับความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางข้อมูลในมิติต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน
เตรียมประชุมซักซ้อมแผนไซเบอร์พรุ่งนี้
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ (วันศุกร์) และในวันพรุ่งนี้ (วันเสาร์) จะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมและทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างใกล้ชิด โดยวัตถุประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้คือ เพื่อคอนเฟิร์มรายละเอียดของแผนสำรองต่างๆ ให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติได้จริงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และเพื่อสร้างมาตรฐานความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางดิจิทัลของประเทศAlso read“วราวุธ” เร่งเคลียร์มลพิษปราจีนฯ จี้โรงงานชดใช้เต็มจำนวน รู้ผลสารปนเปื้อนใน 3 วัน
ในการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความอ่อนไหวต่อภัยคุกคามจะถูกเชิญเข้าร่วมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุด โดยหลังจากนี้แต่ละหน่วยงานจะต้องนำมาตรการที่ได้รับทราบไปปรับใช้ทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลสำคัญอยู่ภายใต้การควบคุมและป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดโอกาสในการถูกโจมตีหรือเจาะระบบได้ทันท่วงที
กรณีไวรัสรุกมือถือแกนนำประชาธิปัตย์
สถานการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผยว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์เจาะข้อมูลในโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญและทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่ ซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งความและตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้อยู่แล้ว โดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีบทบาทดูแลและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำ
แม้ว่าจะมีการเตรียมการด้านเทคโนโลยีและบุคลากรไว้บ้างแล้ว แต่ สมช. มองว่าจำเป็นต้องมีการทบทวนและทดสอบความพร้อมอีกครั้งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ระบบเตือนภัยและการตอบสนองต่อเหตุการณ์สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญของชาติได้
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนิน 642
นอกจากประเด็นด้านเทคโนโลยีแล้ว พล.อ.ชัยพฤกษ์ ยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บริเวณเนิน 642 ช่องพระพลาย ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งล่าสุดมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ชายแดนว่า พบทหารกัมพูชาปีนหน้าผาขึ้นมายืนอยู่บริเวณดังกล่าว โดยในเบื้องต้นทาง สมช. ไม่มีการวางมาตรการเพิ่มเติมใดๆ เพราะมองว่าเหตุการณ์นี้ยังอยู่ในพื้นที่ควบคุมและอาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความคลาดเคลื่อนในการPatrul
อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ สมช. ได้เน้นย้ำว่าหากมีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่ามีการเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายเป็นการยั่วยุหรือคุกคามความมั่นคงอย่างร้ายแรง ทาง สมช. จะมีการพิจารณาและวางมาตรการที่สูงขึ้นทันที เพื่อปกป้องอธิปไตยและสันติภาพของพื้นที่ชายแดน โดยขณะนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพ เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านและระมัดระวัง
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