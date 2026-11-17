สมช. แถลงความคืบหน้าสารพิษแม่น้ำกก-สาย เจรจา 3 ฝ่ายเร่งแก้ต้นเหตุ
สมช. ยืนยันรัฐบาลเร่งเจรจา 3 ฝ่าย จีน-เมียนมา-รัฐฉาน แก้สารพิษแม่น้ำกก-สาย ชี้มาตรการบอยคอตยัง远远不够 ต้องตรวจสอบต้นสายปลายเหตุให้ชัดเจน
พล.อ. ชัยพฤกษ์ ติงสาด ที่ปรึกษาแห่งชาติเพื่อกระบวนการสันติภาพและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยด้านสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. แถลงการณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการพบ สารพิษ ใน แม่น้ำกก และ แม่น้ำสาย ว่า รัฐบาลไทยได้ดำเนินนโยบายการประสานงานกับ จีน และเมียนมาอย่างใกล้ชิด โดยนายกรัฐมนตรีได้ทำการพูดคุยกับฝ่าย จีน ไปแล้ว ส่วนด้านเมียนมานั้น สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้ดำเนินการหารือด้วย เพื่อจัดตั้งทีมงานลงไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุให้เร็วที่สุดที่สุด
กลไกการเจรจา 3 ฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาระดับนโยบาย
การประสานงานในลักษณะนี้เป็นการพูดคุยแบบสามฝ่าย เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและสารเคมีจากแหล่งกำเนิด โดยระดับนโยบายยืนยันว่ากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจสถานการณ์จริงในพื้นที่ต้นน้ำและแนวทางการบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม โดยขณะนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังรอความชัดเจนจากทุกฝ่ายเพื่อวางมาตรการที่เหมาะสมต่อไปAlso read'แบมบี้' โต้ปมมือที่สาม “บุ๋ม-ก๊อต” ยันไม่ใช่ชู้ เผชิญภาวะแพนิกหนัก
ในแง่ของกลไกการทำงาน เจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถพูดคุยกับรัฐฉานซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเหมืองแร่ได้ แต่การบังคับให้ปฏิบัติตามต้องมีมาตรการบางอย่างเข้าไปเจรจาสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอให้บริษัทไทยหยุดรับซื้อแร่จากเมียนมานั้น ถือว่าเป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่ยังไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องหารือกับบริษัทไทยในประเทศด้วย เนื่องจากมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน และมีทั้งโรงงานใหญ่และโรงงานย่อยจำนวนมาก จึงต้องใช้องคาพยพขนาดใหญ่ในการจัดการ
จุดยืนรัฐบาลไทยและมาตรการทางเศรษฐกิจต่อรัฐฉาน
เมื่อมีการถามถึงการขอความร่วมมือจากนายกรัฐมนตรีจีนในการบอยคอตรับซื้อแร่จากรัฐฉานนั้น พล.อ. ชัยพฤกษ์ ให้คำตอบว่า ได้ขอความร่วมมือแน่นอน แต่เรื่องบอยคอตเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติซึ่งต้องดูในรายละเอียดอย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม จีนยืนยันว่าจะร่วมมือแก้ไขปัญหา และในส่วนของภาครัฐไทยเองก็รอไม่ได้เช่นกัน โดยเลขานุการ สมช. ติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดและพร้อมเข้าไปดูหรือประสานงานทันทีที่อีกฝ่ายพร้อม
อย่างไรก็ตาม พล.อ. ชัยพฤกษ์ ยอมรับว่า กรณีพื้นที่เหมืองมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ทั้งรัฐฉานและเมียนมา ทำให้การขอความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ยืนยันว่าไทยต้องเดินหน้าทำให้สำเร็จ เพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำและสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงแม่น้ำทั้งสองสายที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เพื่อนบ้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการตรวจสอบต้นเหตุ
สถานการณ์ปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แม้แต่ครอบครัวกำลังพลทหารในพื้นที่ก็เดือดร้อนทุกส่วน ซึ่งขณะนี้กำลังรอความชัดเจนจากทั้ง 3 ฝ่าย คือ จีน เมียนมา และรัฐฉาน รวมถึงชนกลุ่มน้อยที่ยึดครองพื้นที่ เพราะหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 3 ส่วนก็ดำเนินการได้ยาก แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือ ไทยก็จำเป็นต้องใช้มาตรการอื่นต่อไป
สิ่งสำคัญคือการเข้าไปตรวจสอบถึงต้นสายปลายเหตุในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนพูดออกไป เพื่อไม่ให้เป็นภาพกว้างที่ไม่สร้างความสบายใจแก่ประชาชน ทั้งนี้ พล.อ. ชัยพฤกษ์ ยืนยันว่า พร้อมเจรจาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการหลังมีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อดูแลคุณภาพน้ำข้ามแดน โดยมุ่งหวังให้กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่เป็นเท็จจริงมากที่สุด
ความท้าทายด้านความสัมพันธ์และการบังคับใช้มาตรการ
การแก้ไขปัญหานี้เผชิญกับความท้าทายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบังคับใช้มาตรการในพื้นที่ยากลำบาก เนื่องจากโครงสร้างอำนาจในพื้นที่แบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง การดำเนินการจึงจำเป็นต้องอาศัยความอดทนและการเจรจาหลายระนาบ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการประกาศมาตรการใด ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ในขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หากฝ่ายพันธมิตรยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการมลพิษ ไทยก็จะพิจารณาแนวทางอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ต่อไปอย่างเต็มที่
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