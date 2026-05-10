สมชัย เตรียมยื่นหนังสือถึงกกต.ขอหลักฐาน ออกแบบบัตรเลือกตั้ง 20 รายการ หวั่นละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและทำลายความลับผู้เลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอหลักฐานเกี่ยวกับการออกแบบบัตรเลือกตั้ง 20 รายการ ซึ่งอาจกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลและหลักการลงคะแนนลับ เอกสารดังกล่าวจะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า กกต. ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยหลักการเลือกตั้งหรือไม่
สมชัย เตรียมยื่นหนังสือถึง กกต. ขอหลักฐาน ออกแบบ บัตรเลือกตั้ง 20 รายการ หวั่นละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล และทำลายความลับผู้เลือกตั้ง ใช้เป็นข้อมูลสำคัญใน ศาลรัฐธรรมนูญ นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร เรียกร้องให้ กกต.
เปิดเผยเอกสาร 20 รายการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งมีข้อพิรุธ ประเด็นสำคัญคือการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกันบนบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ ซึ่งอาจกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลและหลักการลงคะแนนลับ เอกสารดังกล่าวจะเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กกต.
ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยหลักการเลือกตั้งหรือไม่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. ตนและคณะจะเดินทางเข้าพบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
) เพื่อขอเอกสารหลักฐานรวม 20 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบบัตรเลือกตั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใสในการรักษาความลับของประชาชนผู้ใช้สิทธิ ประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือ รายการที่ 12 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุผลการเลือกใช้ตัวระบุบนบัตรเลือกตั้งที่แตกต่างกันถึง 3 รูปแบบ โดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่มีการใช้ บาร์โค้ด (Barcode) และ คิวอาร์โค้ด (QR Code) แบบไม่ซ้ำกันทุกใบ "การใช้ตัวระบุแบบไม่ซ้ำกันทุกใบในบัตรบัญชีรายชื่อ เป็นการดำเนินการที่เกินกว่าระเบียบ กกต.
พ. ศ. 2566 ข้อ 130–132 กำหนดไว้ และยังขาดความชัดเจนเรื่องการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PIA)" นายสมชัยกล่าวสำหรับเอกสารทั้ง 20 รายการนี้ นายสมชัยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีเนื้อหาเข้มข้น และจะเป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า กกต.
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบตามหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับหรือไม่ ทั้งนี้ นายสมชัยระบุว่าพร้อมเปิดเผยรายชื่อเอกสารทั้งหมดต่อสาธารณชนในวันยื่นเรื่อง และยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศต่อไ
