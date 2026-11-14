สมชัย สัจจพงษ์ วิพากษ์ ธปท. แก้กฎหมายไม่คืบ ชี้มาตรการ SME ไม่เวิร์ก
สมชัย สัจจพงษ์ เผยผิดหวังกฎหมาย ธปท. ไม่คืบ กลไกช่วยเหลือ SME ไม่ทำงาน สินเชื่อติดลบ 17 ไตรมาส มาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอ
ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยด้วยความผิดหวังอย่างรุนแรงต่อผลการผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธงกิจการสถาบันการเงิน และกฎหมายเงินตรา ที่ไม่มีความคืบหน้าในช่วงเวลาหนึ่งปีครึ่งหลังการเข้ารับตำแหน่ง
การแก้ไขกฎหมายล่าช้าดังกล่าวส่งผลให้กลไกการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานการณ์สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจยังไม่สามารถกระตุ้นให้เติบโตขึ้นได้ ซึ่งนับเป็นประเด็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศAlso readโจทย์ใหญ่เศรษฐกิจไทย ปิดช่องโกงเงิน เร่งใช้ AI เพิ่มโอกาสธุรกิจเข้าถึงเงินทุน
ความล้มเหลวในการแก้กฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ ธปท. ยืนยันว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 2 มิถุนายน 2568 มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะขับเคลื่อนงานของธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินที่ซับซ้อนขึ้น
เป้าหมายสำคัญคือการปรับปรุงกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของ ธปท. ให้ทันสมัยและลดอุปสรรคเชิงนโยบาย พร้อมทั้งพัฒนาการสื่อสารให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงความเข้าใจได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม ดร.สมชัย เปิดเผยว่ารู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อการนำเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายต่างๆ ทั้งกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายธงกิจการสถาบันการเงิน และกฎหมายเงินตรา
แม้ว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2568 จะมีมติให้ผู้บริหาร ธปท. ศึกษาและเสนอประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่จนถึงปัจจุบันซึ่งผ่านไปหนึ่งปีหกเดือน ธปท. นำเสนอการแก้ไขกฎหมายธงกิจการสถาบันการเงินเพียงมาตราเดียว
ประธานกรรมการ ธปท. วิเคราะห์ว่านี่เป็นความล้มเหลวเชิงระบบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจการเงินของประเทศในระยะยาว เนื่องจากขาดกรอบกฎหมายที่เอื้อต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจ
วิกฤตสินเชื่อเอสเอ็มอีดบอยด์ต่อเนื่องยาวนาน
ประธานกรรมการ ธปท. ชี้แจงว่าแม้บทบาทในฐานะประธานกรรมการจะไม่ครอบคลุมอำนาจในการกำหนดนโยบายโดยตรงของคณะกรรมการนโยบายทั้ง 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการพัฒนาระบบชำระเงิน
แต่มีประเด็นสำคัญที่กรรมการ ธปท. เน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอในการประชุม คืออัตราการเติบโตของสินเชื่อเอสเอ็มอี (SME) ที่ติดลบมาโดยตลอด
สถิติชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่สร้างประวัติศาสตร์สถิติสินเชื่อเอสเอ็มอีดบอยด์ติดลบยาวนานเกือบ 17 ไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์นี้สะท้อนถึงความล้มเหลวของกลไกตลาดทุนและการสนับสนุนธุรกิจฐานรากที่ขาดประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการจ้างงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอต่อปัญหา
ประธานกรรมการ ธปท. วิพากษ์วิจารณ์มาตรการต่างๆ ที่ ธปท. ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา โดยระบุว่าเป็นเพียงมาตรการที่จำเป็น (necessary measure) แต่ไม่เพียงพอ (sufficient measure) ในการฟื้นฟูสภาพคล่องของธุรกิจเอสเอ็มอี
แม้ ธปท. จะชี้แจงว่ากำลังดำเนินการมาตรการต่างๆ เช่น Your Data, Open Data Data Bureau, SME Credit Portal, SMEs Credit Boost และ SME Secure+
แต่ในทางปฏิบัติมาตรการหลักอย่าง Your Data, Open Data Data Bureau และ SME Credit Portal ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ขณะที่มาตรการ SME Credit Boost และ SME Secure+ แม้จะเกิดแล้วและเป็นเครื่องมือที่ตรงกกับอุปสรรค
แต่ยอดสินเชื่อภายใต้โครงการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าปัญหาสินเชื่อเอสเอ็มอีดบอยด์ได้รับการแก้ไขแล้ว
ประธานกรรมการ ธปท. ตั้งคำถามภายในว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการและเครื่องมือเพียงพอจริงๆ หรือไม่ในการจัดการกับปัญหาระบบนี้ที่ซับซ้อน
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงกฎหมายและการรายงานธุรกรรม
ประเด็นที่น่ากังวลยิ่งขึ้นคือการที่มาตรการอย่าง SME Credit Boost, SME Secure+ และมาตรการแก้ปัญหาเงินเทา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรืออาจลดปัญหาได้เพียงเล็กน้อย
เนื่องจากเป็นมาตรการที่ผู้ต้องการกระทำความผิดสามารถหลบเลี่ยงและเปลี่ยนพฤติกรรมการทำทุจริตได้ง่าย
ข้อมูลจากแถลงวันที่ 29 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการถอนเงินสดที่อยู่ภายใต้มาตรการลดลงกว่า 57% และธุรกรรมถอนทองคำจริงลดลงกว่า 85% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2569
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงว่าธุรกรรมเงินสดและทองคำในระดับที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ลดลง แต่ธุรกรรมในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์รายงานกลับเพิ่มขึ้น
ประธานกรรมการ ธปท. ตั้งข้อสังเกตที่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดพฤติกรรมขึ้นจริงในระบบการเงิน โดยเรียกพฤติกรรมการแบ่งธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์การรายงานหรือ Structuring
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่จับตามองของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ
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