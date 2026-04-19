สมชัย ชำแหละข้อพิรุธ! คำพิพากษาศาลปกครองคดี 'ณัฐวุฒิ' ล่องหนปริศนา หลังเจ้าตัวโต้กลางรายการ 'ไม่เคยถูกไล่ออก'

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ตั้งข้อสังเกตและชี้แจงข้อพิรุธเกี่ยวกับกรณีคำพิพากษาศาลปกครองในคดีของ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม หายไปจากเว็บไซต์ศาลปกครองอย่างปริศนา หลังนายณัฐวุฒิยืนยันว่าตนเองไม่เคยถูกไล่ออกจากราชการ พร้อมเตรียมเข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเพื่อขอคำชี้แจง
นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาแฉถึงข้อพิรุธหลายประการเกี่ยวกับกรณีคำพิพากษา ศาลปกครอง ในคดีของ นาย ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม อดีตอัยการ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการไล่ออกจากราชการได้หายไปอย่างปริศนาจากเว็บไซต์ของ ศาลปกครอง หลังจากที่นายณัฐวุฒิได้ออกมาโต้แย้งกลางรายการโทรทัศน์ว่าตนเองนั้นไม่เคยถูกไล่ออก แต่เป็นการลาออกเอง เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 15.10-16.30 น.
ในรายการคมชัดลึก นายณัฐวุฒิได้กล่าวถึงกรณีที่มีเอกสารคำพิพากษาของศาลปกครองเกี่ยวกับตนเองถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นเอกสารปลอมที่ทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย เขาได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดตั้งแต่ปลายปี 2568 เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ร่วมรายการช่วยแจ้งเบาะแสของผู้เผยแพร่เอกสารดังกล่าว มิฉะนั้นอาจถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด ต่อมาในคืนวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. นายสมชัยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าทราบแล้วว่าใครเป็นผู้เผยแพร่เอกสารดังกล่าว โดยได้ให้เบาะแสว่าพบการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศาลปกครอง และสามารถสืบค้นได้ด้วยเลขคดี นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาฉบับเต็ม 17 หน้า เผยแพร่อยู่ในแหล่งดังกล่าว ซึ่งคาดว่าระหว่างเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 จนถึงประมาณ 11.00 น. ของวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 จะมีผู้เข้าไปชมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานะการทำงานของนายณัฐวุฒิ ประเด็นที่น่าสนใจคือ นายณัฐวุฒิได้กล่าวในรายการอย่างชัดเจนว่า “ไม่เคยถูกไล่ออก“ แต่เป็นการลาออกเอง นอกจากนี้ ในเอกสารที่เผยแพร่โดยพรรคไทยสร้างไทย นายณัฐวุฒิได้เขียนประวัติของตนเองเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่ 34 โดยระบุว่าลาออกจากราชการเพื่อมาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2566 ความขัดแย้งระหว่างคำกล่าวของนายณัฐวุฒิกับการมีอยู่ของคำพิพากษาที่อาจบ่งชี้ถึงการถูกไล่ออกจากราชการ ทำให้เรื่องนี้ยิ่งเป็นที่จับตาของสาธารณชน ภายหลังเวลา 11.00 น. ของวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เว็บไซต์ของศาลปกครองยังคงสามารถสืบค้นคำพิพากษาอื่นๆ ได้ตามปกติ แต่คำพิพากษาคดีดำ พป.46/2561 และคดีแดง พป.49/2565 ซึ่งเป็นคดีที่ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม เป็นผู้ฟ้องตรงต่อคณะกรรมการอัยการ เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการอัยการที่ 17/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่มีคำสั่งลงโทษนายณัฐวุฒิให้ออกจากราชการ ได้หายไปจากผลการสืบค้นอย่างน่าประหลาดใจ (ตามภาพที่แนบมา) นายสมชัยตั้งข้อสังเกตว่า การหายไปของคำพิพากษาดังกล่าวอาจมีเหตุผลได้หลายประการ หนึ่งในนั้นคือความเป็นไปได้ที่ผู้ดูแลระบบอาจเกิดความตื่นตระหนกจากการที่มีผู้เข้าชมและดาวน์โหลดเอกสารจำนวนมาก จึงอาจตัดสินใจปิดระบบชั่วคราวเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการหายไปของเอกสารดังกล่าว ประเด็นนี้ นายสมชัยกล่าวว่าจะนำไปปรึกษาหารือ และได้ประสานงานเพื่อขอเข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น ซึ่งการนัดหมายได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้จะช่วยคลี่คลายข้อสงสัยและนำไปสู่ความกระจ่างเกี่ยวกับคำพิพากษาที่หายไป และสถานะการทำงานที่แท้จริงของนายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม คำพิพากษาของศาลปกครองในคดีดำ พป.46/2561 และคดีแดง พป.49/2565 ดังกล่าว เป็นคดีที่ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม เป็นผู้ฟ้องตรง โดยฟ้องคณะกรรมการอัยการ เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการอัยการที่ 17/2561 ซึ่งลงวันที่ 5 กันยายน 2561 มีคำสั่งลงโทษ นายณัฐวุฒิ ให้ออกจากราชการ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาว่ามติของคณะกรรมการอัยการนั้นถูกต้อง และได้ยกคำร้องของ นายณัฐวุฒิ คำพิพากษานี้เคยปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของศาลปกครองและสามารถสืบค้นได้มาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไฟล์ข้อมูลดังกล่าวได้หายไปจากระบบการค้นหาในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. การหายไปของเอกสารสำคัญนี้ จุดประกายให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสถียรภาพของระบบข้อมูลของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองและการดำรงตำแหน่งของบุคคลสำคัญ นายสมชัยในฐานะอดีต กกต. ซึ่งมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการทางการเมืองและการเลือกตั้ง ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การที่คำพิพากษาซึ่งเป็นเอกสารสาธารณะกลับหายไปจากระบบ เป็นเรื่องที่ต้องมีการชี้แจงและตรวจสอบอย่างจริงจัง การดำเนินการของนายสมชัยจึงเป็นการทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง กรณีนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงประเด็นเรื่องจรรยาบรรณของอัยการ และการทำงานของหน่วยงานยุติธรรม ซึ่งเป็นกลไกหลักในการรักษาความยุติธรรมของประเทศ การที่อดีตอัยการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะการทำงานของตนเอง และคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกลับหายไป ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยและต้องการการชี้แจงที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การที่นายณัฐวุฒิยืนยันว่า “ไม่เคยถูกไล่ออก“ และต่อมากลับมีเอกสารที่บ่งชี้ถึงการถูกไล่ออกจากราชการปรากฏออกมา ก่อนที่เอกสารดังกล่าวจะหายไป ยิ่งทำให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง การรอคอยการพบปะกับเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 จึงเป็นจุดที่สังคมคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบที่กระจ่างแจ้งในเรื่องนี
