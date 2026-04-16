สมชัย ศรีสุทธิยากร จวก กรมการปกครอง ฟ้องประชาชน 24 ชม. ไร้รอบคอบ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานของกรมการปกครอง หลังเร่งรีบฟ้องประชาชนข้อหาหมิ่นประมาทภายใน 24 ชั่วโมง หลังมีข่าวช่องโหว่ระบบเลือกตั้ง โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน
นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
) ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนต่อกรณีที่กรมการปกครองดำเนินการฟ้องร้องประชาชนในข้อหาหมิ่นประมาทภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง หลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับช่องโหว่ในระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นประเด็นที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินการที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบนี้ ทำให้นายสมชัยตั้งคำถามถึงมาตรฐานและกระบวนการทำงานของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับประชาชน เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้แถลงข่าวในเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 ว่า ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของกรมการปกครองมีช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข่าวนี้ถูกรายงานโดยสื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว โดยบางสำนักรายงานได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันเดียวกัน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กรมการปกครองได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมระบุว่าจะดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่ให้ข่าวในข้อหาหมิ่นประมาท การตอบสนองที่รวดเร็วเช่นนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยในวันรุ่งขึ้น 10 เมษายน 2569 อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้รองอธิบดีเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด นับเป็นระยะเวลาเพียงข้ามคืน ซึ่งหากมองในแง่ของความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อการกล่าวหาว่าหน่วยงานของรัฐถูกหมิ่นประมาท ก็ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่น่าประทับใจในแง่ของความกระตือรือร้น อย่างไรก็ตาม นายสมชัยได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาถึงความรอบคอบในการดำเนินการดังกล่าว นายสมชัยได้ตั้งคำถามถึงกระบวนการที่นำไปสู่การฟ้องร้องประชาชนอย่างเร่งรีบ โดยเขาได้ยกประเด็นที่น่าสงสัยหลายข้อ ประการแรก คือ การรับฟังข่าวสารและแถลงการณ์ต่างๆ ควรเริ่มต้นจากการรับฟังข่าวสรุปจากสื่อที่รวดเร็ว แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูคลิปการสัมภาษณ์ฉบับเต็ม หรือแม้กระทั่งถอดเทปการแถลงข่าวแบบคำต่อคำ เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการหมิ่นประมาท มีการขีดเส้นใต้หรือเน้นย้ำในส่วนใดที่เป็นข้อกล่าวหาที่ชัดเจนหรือไม่ ประการที่สอง เมื่อเกิดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบ ควรมีการกลับไปตรวจสอบระบบของตนเองอย่างละเอียด ว่ามีการออกแบบที่ได้มาตรฐานหรือไม่ มีช่องโหว่หรือรูรั่วที่อาจถูกเจาะข้อมูลได้จริงหรือไม่ ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ควรจะเป็น หรือเป็นเพียงการรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวว่าระบบของตนเองปลอดภัยไร้ที่ติ ประการที่สาม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น เช่น การซื้อขายข้อมูลที่ปรากฏในกลุ่ม discord ควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง ว่าข้อความเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ มีหลักฐานยืนยันมากน้อยเพียงใด และประการสุดท้าย คือ การสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภายนอก เพื่อให้ได้มุมมองที่เป็นกลางต่อการออกแบบระบบ ซึ่งอาจมีประเด็นที่ว่า การออกแบบระบบเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล อาจเปิดช่องให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูข้อมูลที่ไม่ใช่ของตนเองได้หรือไม่ การฟ้องร้องประชาชนเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของหน่วยงานนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แต่ควรอยู่บนพื้นฐานของการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รอบคอบและเป็นธรรม หรืออย่างน้อยที่สุด หน่วยงานควรเชิญบุคคลที่ให้ข่าวมาพูดคุยเพื่อขอหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติม และขอคำอธิบาย เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจดำเนินคดี ด้วยเหตุนี้ นายสมชัยจึงได้ฝากฝากไปถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยพิจารณาและตรวจสอบการกระทำของหน่วยงานใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีบเร่งฟ้องประชาชนในเวลาอันสั้น โดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ว่าการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะนำไปสู่ความเสียหายที่อาจกระทบมาถึงตัวท่านในฐานะผู้กำกับดูแล หากการดำเนินการของกรมการปกครองเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ หรือเป็นการดำเนินการที่ขาดความรอบคอบจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้าง การตรวจสอบความโปร่งใสและมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันอันเป็นที่รักของประเทศชาติ
