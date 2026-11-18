สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เตือนเศรษฐกิจไทยเสี่ยงสูญเสียการแข่ง ขันต่อเวียดนาม
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เตือนเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ย 2.5% สวนทางเวียดนาม 7-8% ชี้ขาดดุลคู่รุนแรง งบลงทุนเหลือ 20% เร่งปฏิรูปโครงสร้างและใช้ AI ล่อทุน
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างหนักแน่นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน โดยชี้ให้เห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของไทยอยู่ที่เพียง 2.5% เท่านั้น ซึ่งสวนทางอย่างมากกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 7-8% ต่อปี
การแสดงความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "พลิกประเทศไทย ให้ไปต่อ" ในงาน Dinner Talk และเสวนาพิเศษ เพื่อร่วมฉลองโอกาส 100 ปีชาตกาลของศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย และครบรอบ 88 ปีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการสะท้อนความกังวลใจต่อสถานการณ์ปัจจุบันและความหวังที่จะฟื้นฟูประเทศให้กลับมาเดินหน้าได้อย่างมั่นคงAlso readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
ความเสี่ยงสูญเสียการแข่ง ขันทางเศรษฐกิจ
ดร.สมคิด ชี้ว่าสัญญาณอันตรายของเศรษฐกิจไทยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่เป็นผลจากการที่ช่วงสุดท้ายที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยเติบโตได้แตะระดับ 5% นั้นผ่านพ้นไปและอัตราการเติบโตกลับถดถอยลงต่อเนื่อง หากไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างจริงจังภายใน 5 ปีข้างหน้า เวียดนามจะทิ้งห่างไทยออกไปอย่างสิ้นเชิง
นอกจากเวียดนามแล้ว เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็ขยับไล่กวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน หากยังคงใช้อัตราการเติบโตในปัจจุบันของไทยประมาณ 2.5% เทียบกับเวียดนามประมาณ 7-8% และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ผลกระทบคือคนไทยรุ่นลูกรุ่นหลานจะสูญเสียโอกาสในการมีรายได้ที่ดีและมีงานทำอย่างน่าเสียดาย
ภาวะขาดดุลคู่และงบลงทุนจำกัด
ขณะเดียวกัน ไทยกำลังเผชิญกับสัญญาณที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต นั่นคือภาวะขาดดุลคู่ ทั้งขาดดุลการค้าและขาดดุลการคลังไปพร้อมกัน โดยสาเหตุหลักมาจากสินค้าส่งออกไทยขาดความสามารถในการแข่งขันและไร้สินค้าอุตสาหกรรมใหม่มาทดแทน รวมถึงภาครัฐจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าจนต้องพึ่งพาเงินกู้เกิน 10% ของงบประมาณ
ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคืองบประมาณของรัฐบาลปัจจุบันมีเม็ดเงินเพื่อการลงทุนและพัฒนาประเทศที่แท้จริงเหลืออยู่เพียงราว 20% เท่านั้น ในขณะที่อีก 80% ถูกใช้ในการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด
บทบาทภาคเอกชนและนโยบาย BOI
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนก็ลดลงอย่างมาก โดยสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนลดลงจากที่เคยสูงกว่า 30% เหลือเพียงประมาณ 15% ในปัจจุบัน เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด ส่วนมาตรการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นของรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง ช่วยบรรเทาได้เพียงชั่วคราว แต่เม็ดเงินส่วนใหญ่กลับไหลไปสู่กลุ่มทุนใหญ่ที่เป็นผู้ผลิต
ดร.สมคิด ยังแนะนำสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ว่า "อย่ารับหมดโดยไม่เลือก" เนื่องจากมีการให้สิทธิประโยชน์ที่มีต้นทุนสูง รัฐบาลควรมียุทธศาสตร์ดึงดูดทุนเหล่านี้มาต่อยอดจุดแข็งเดิม เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย์ แทนการรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่มีการคัดกรอง
โอกาสใหม่จากอุตสาหกรรม Data Center
ในโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกและภูมิศาสตร์อย่างรุนแรง ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ส่งผลให้อุตสาหกรรม Data Center และบริษัทเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากไทยมีที่ดินและพลังงานที่พร้อม
ก่อนหน้านี้เราเคยต้องไปอ้อนวอนให้บริษัทอย่าง Google มาลงทุนแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดแคลนบุคลากร แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้เรียงแถวเข้ามาลงทุนเองเพราะหนีความขัดแย้งทางการเมือง来找ที่ปลอดภัย นี่คือโอกาสสำคัญที่ไทยต้องหยิบจับไว้เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจ
การใช้ปัญญาประดิษฐ์พลิกฟื้นประเทศ
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะเข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์ได้เกือบทุกอย่างภายใน 5 ปี โดยสามารถเรียนรู้ พัฒนา และตัดสินใจได้เอง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นประเทศ ทั้งในการแก้ปัญหาความยากจนในภาคเกษตรกรรมและการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันการเงินสามารถนำปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์ข้อมูลกระแสเงินสดเพื่อปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมทั้งผลักดันให้กลุ่มนี้ใช้เทคโนโลยีนี้ค้าขายสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การนำปัญญาประดิษฐ์มาเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามหน่วยงานราชการ จะช่วยลดจำนวนบุคลากรภาครัฐลงได้ถึง 30% ซึ่งจะช่วยปลดล็อกทรัพยากรและงบประมาณมหาศาลกลับมาพัฒนาประเทศ หากไม่รีบวางแผน ผลประโยชน์จะตกอยู่กับบริษัทใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ ทำให้คนตัวเล็กลำบากมากขึ้น
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