สภ.หนองไทร เปิดลานปูนตากข้าวให้ชาวนาฟรี 24 ชม. แก้ปัญหาความปลอดภัย
สำนักงานตำรวจภูธรหนองไทร เปิดลานปูนหน้าโรงพักให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโจรกรรม ช่วยเกลี่ยข้าวและดูแลความปลอดภัย
สำนักงานตำรวจภูธรหนองไทร อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ดำเนินโครงการเปิดพื้นที่ลานปูนด้านหน้าอาคารโรงพักให้เกษตรกรในพื้นที่นำ ข้าวเปลือก ออกมาตากแดดเพื่อลดความชื้นก่อนเก็บรักษาหรือจำหน่าย โดยให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาที่ขาดแคลนพื้นที่ตากข้าวและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการตากข้าวริมถนน
มาตรการลดอุบัติเหตุและโจรกรรมข้าวเปลือก
การเปิดให้บริการลานตากข้าวนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรที่มักเกิดจากการนำข้าวเปลือกไปตากบนไหล่ทางหรือริมถนนสาธารณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าของทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันปัญหาโจรกรรมข้าวเปลือกที่มักเกิดขึ้นเมื่อเกษตรกรต้องเฝ้าระวังข้าวของตัวเองในช่วงกลางคืน หรือเมื่อมีการทิ้งไว้ตามริมถนนโดยไม่มีการดูแลอย่างต่อเนื่องAlso readแพทย์ มช. เตือน “ไข้นกแก้ว” เชื้อจากนกสู่คน เสี่ยงปอดอักเสบถึงชีวิต
กระบวนการให้บริการและมาตรการรักษาความปลอดภัย
นอกจากการจัดเตรียมพื้นที่ลานปูนที่มีความกว้างขวางและปลอดภัยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะร่วมช่วยชาวนากวาด จัดเรียง และเกลี่ยข้าวเปลือกให้เป็นแนวเดียวกัน เพื่อช่วยให้ข้าวแห้งได้เร็วขึ้นและสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนถัดไป พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดเวรยามเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่มาใช้บริการ
จุดยืนของตำรวจหนองไทรในการสนับสนุนชาวนา
พ.ต.ท.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองไทร เปิดเผยว่า ทางสถานีฯ ได้เปิดลานด้านหน้าให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว เนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอต่อการรองรับเกษตรกรในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีที่สำคัญของการนำข้าวมาตากในพื้นที่ตำรวจคือ จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันเกลี่ยข้าวและคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ชาวนาตลอดช่วงเวลาการใช้งาน โดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีประเด็นเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอหรือการปฏิเสธการให้บริการ
ประสบการณ์ตรงจากชาวนาในพื้นที่หนองไทร
นายสมเกียรติ กล่อมหามิล อายุ 63 ปี เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองไทร อำเภอ นางรอง เปิดเผยว่า ตนเองทำนาจำนวน 50 ไร่ โดยในปีนี้ผลผลิตออกมาค่อนข้างดี แต่ยังคงประสบปัญหาเรื่องสถานที่ตากข้าวที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในทุกๆ ปี จึงจำเป็นต้องนำข้าวมาตากบริเวณริมถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม นายสมเกียรติ เล่าว่า เดิมทีชาวนาหลายคนยังไม่กล้าที่จะนำข้าวมาตากเนื่องจากเกรงใจเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อได้เข้ามาใช้บริการจริงพบว่าพื้นที่แห่งนี้สะดวกและปลอดภัยกว่าการตากบนถนนอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ไม่หวงพื้นที่ และพร้อมช่วยเหลือในการเก็บกวาดและดูแลสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์และความปลอดภัยที่เห็นได้ชัด
ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถสังเกตได้จากสถิติความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองไทร ภายหลังที่เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำข้าวเข้ามาตากข้านี้ ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกองข้าวแม้แต່ครั้งเดียว ซึ่งต่างจากการตากข้าวบนถนนหนทางทั่วไปที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงและเป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชนในท้องถิ่น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรในฤดูเก็บเกี่ยว
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy