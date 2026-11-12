สภ.หนองไทรเปิดลานปูนตากข้าวฟรี 24 ชม. ป้องกันอุบัติเหตุและโจรกรรม
สถานีตำรวจภูธรหนองไทร บุรีรัมย์ เปิดลานปูนหน้าโรงพักให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากแดดฟรี พร้อมดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันโจรกรรม
สถานีตำรวจภูธรหนองไทร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้เกษตรกรโดยเปิดลานปูนบริเวณหน้าโรงพัก ให้เป็นจุดตากข้าวเปลือกแบบไร้ค่าใช้จ่ายสำหรับชาวนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่มักเกิดอุบัติเหตุจราจรและการถูกโจรกรรมเนื่องจากขาดแคลนพื้นที่
โครงการดังกล่าวได้รับการริเริ่มโดย พ.ต.ท.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรหนองไทร ร่วมกับกำลังพลตำรวจ ออกตรวจตราและประสานงานเชิงรุกไปยังเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาตากบริเวณไหล่ทางและริมถนน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสูงต่ออันตรายจากการถูก车辆เฉี่ยวชนและมิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสโจรกรรมข้าวเปลือกที่ตากไว้ตามลำพังAlso readโปเช็ตติโน่ คุม แมนยู? เปิด 6 คำบอกเล่าลูกทีมเก่า ถึงการซ้อมสุดโหด
กลไกการทำงานและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ลานตากข้าวของสถานีตำรวจภูธรหนองไทร มีขนาดพื้นที่กว้างขวางเพียงพอรองรับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน โดยมีการจัดระเบียบการตากข้าวอย่างเป็นระบบและคอยช่วยเกลี่ยข้าวให้แห้งสม่ำเสมอ
มาตรการด้านความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณลานตาก ทำให้ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ข้าวหายหรือสูญหายเป็นศูนย์ ซึ่งต่างจากการตากข้าวริมถนนที่ไม่มีผู้ดูแลและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาชญากรรม
มุมมองและประสบการณ์จากเกษตรกรในพื้นที่
นายสมเกียรติ กล่อมหามิล อายุ 63 ปี ชาวนาหมู่บ้านหนองไทร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เจ้าของพื้นที่ทำนาขนาด 50 ไร่ ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาเรื่องสถานที่ตากข้าวไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องเผชิญทุกปี ทำให้ต้องนำข้าวมาตากริมถนนเข้าออกหมู่บ้าน ซึ่งมีความเสี่ยงและอันตรายสูง
หลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เปลี่ยนมาใช้งานพื้นที่ภายในสถานีตำรวจภูธรหนองไทร นายสมเกียรติ กล่อมหามิล ระบุว่าตนเองรู้สึกดีใจและโล่งใจมาก เพราะก่อนหน้านี้ชาวนาในหมู่บ้านหลายรายยังเกรงใจเจ้าหน้าที่และไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ แต่เมื่อได้ทดลองใช้งานจริงพบว่าสะดวกสบายและปลอดภัยกว่าการตากถนนอย่างมาก
นอกจากพื้นที่จะกว้างขวางและปลอดภัยแล้ว การต้อนรับจากตำรวจและสารวัตรยังถือเป็นปัจจัยเสริมสำคัญที่ทำให้ชาวนาประทับใจ โดยเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ให้ใช้พื้นที่ฟรีเท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการเก็บเกี่ยวและการทำความสะอาดพื้นที่รอบข้าง
ผลกระทบเชิงบวกและแนวทางปฏิบัติในอนาคต
ตั้งแต่เปิดให้บริการลานตากข้าวภายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหนองไทร ยังไม่เคยมีรายงานอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกองข้าวเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย ซึ่งเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งกีดขวางบนผิวจราจร
พ.ต.ท.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า โครงการนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว โดยเน้นย้ำว่าไม่มีความเสี่ยงต่อความสูญหายของข้าวเปลือกแน่นอน และพร้อมรับฟังคำร้องขอจากชาวนาในตำบลหนองไทรและพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรหนองไทร ยังคงเปิดกว้างสำหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่ขาดแคลนสถานที่ตากข้าว สามารถนำข้าวเปลือกเข้ามาตากได้ที่ลานปูนหน้าโรงพักฟรี โดยได้รับบริการดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง
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