สภาเดือด! ฝ่ายค้านและ สว. รุมซักรัฐบาลปมปัดตกร่างกฎหมายประชาชนและข้อกังขาแก้รัฐธรรมนูญ

📆5/15/2026 7:21 AM
การประชุมร่วมรัฐสภาเป็นไปอย่างดุเดือด เมื่อฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์ของรัฐบาลในการปัดตกร่างกฎหมายสำคัญ 34 ฉบับ พร้อมจี้ให้เคารพเสียงประชามติ 21 ล้านเสียงในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเรียกร้องให้ผลักดันกฎหมายเครดิตบูโรเพื่อแก้หนี้ครัวเรือน

บรรยากาศการประชุมร่วมกันของ รัฐสภา ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด เมื่อมีการนำร่างกฎหมายจำนวน 34 ฉบับที่ยังค้างการพิจารณาและเป็นฉบับที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ร้องขอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้พิจารณาขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญ การอภิปรายเริ่มต้นขึ้นด้วยการตั้งคำถามอย่างรุนแรงจากทั้งฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน โดยมุ่งเป้าไปที่หลักเกณฑ์ของรัฐบาลในการคัดเลือกหรือปัดตกร่างกฎหมายที่ถือว่ามีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและโครงสร้างทางอำนาจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนในปัจจุบัน ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ดินเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า รวมถึงร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและธรรมนูญศาลทหาร ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกมองว่ารัฐบาลพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้กฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้โดยใช้เหตุผลที่ขาดความชัดเจนและไม่เป็นธรรมต่อผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ได้แสดงทัศนะอย่างตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการปัดตกร่างกฎหมายโดยอ้างเหตุผลคล้ายคลึงกับการปัดตกร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญ นั่นคือความกังวลว่าหากส่งกลับไปแล้วอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งเป็นการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสว่ามีการตกลงกันลับหลังหรือไม่ว่าฉบับใดจะผ่านหรือไม่ผ่าน โดยเฉพาะกฎหมายที่กระทบต่อฐานอำนาจของรัฐบาล การปฏิรูปกองทัพ หรือเรื่องแรงงานที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มทุนรายใหญ่ ขณะเดียวกัน นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ได้ขยี้ประเด็นเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามที่จะทำให้คณะยกร่างไม่ยึดโยงกับประชาชน และพยายามใช้กลไกของวุฒิสภาที่ถูกขนานนามว่าสว.

สีน้ำเงิน ในการโหวตตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนจำนวน 21 ล้านคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ประชามติ โดยเน้นย้ำว่าเสียงประชามติไม่ใช่เพียงการหยั่งเสียง แต่คือการแสดงอำนาจของปวงชนชาวไทยที่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งหากรัฐบาลยังคงขัดขวางเจตจำนงนี้ อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ความไม่พอใจของประชาชนล้นออกมาสู่ท้องถนนและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต นอกจากประเด็นทางการเมืองระดับโครงสร้างแล้ว ยังมีการพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนในระดับฐานรากผ่านร่างกฎหมายภาคประชาชน โดยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ได้ยกตัวอย่างเรื่องของระบบเครดิตบูโรที่ล้าสมัยซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนไทยกว่า 5 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ส่งผลให้ปัญหาหนี้นอกระบบทวีความรุนแรงขึ้นจนประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของโลกที่มีหนี้ครัวเรือนสูง แม้ว่าผู้กู้จะชำระหนี้หมดแล้วแต่ประวัติที่ติดตัวถึง 3 ปีกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยเขาได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปลี่ยนมาใช้ระบบการให้คะแนนเครดิตแบบสากลแทนเพื่อความยืดหยุ่นและให้โอกาสประชาชน รวมถึงการผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ หรือ PRTR เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนที่ต้องเผชิญกับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายที่ประชาชนร่วมกันเสนอนั้นมีความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงและตรงจุดมากกว่ากฎหมายที่ร่างโดยข้าราชการประจำเพียงอย่างเดียว บทสรุปของการอภิปรายครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการพิจารณาร่างกฎหมายรายฉบับ แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างแนวคิดการบริหารประเทศแบบรวมศูนย์อำนาจกับแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับร่างกฎหมายของหน่วยงานราชการมากกว่าร่างกฎหมายที่มาจากภาคประชาชน ถูกมองว่าเป็นการละเลยเสียงของเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งหากรัฐบาลยังคงเพิกเฉยต่อเจตจำนงของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง อาจนำไปสู่ความไม่พอใจที่ขยายตัวเป็นวงกว้างและกลายเป็นวิกฤตศรัทธาที่ยากจะเยียวยา ดังนั้นการเปิดใจรับฟังและนำกฎหมายภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างจริงจังจึงเป็นทางออกสำคัญที่จะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยในระยะยาว เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เครื่องมือในการรักษาอำนาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่

รัฐสภา ร่างกฎหมายภาคประชาชน แก้ไขรัฐธรรมนูญ เครดิตบูโร พรรคประชาชน

 

