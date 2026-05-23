สภาฯ ลุกเป็นไฟ! ฝ่ายค้าน-รัฐบาลวิจารณ์ท่ามกลางปัญหาปัจจุบัน

บรรยากาศการประชุมสภาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ถูกสับสนไปถึงรุนแรงเมื่อมีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของ กสทช. ประจำปี 2566 โดยนำมาวิจารณ์ถึงการทำงานที่ล้มเหลวและไม่ประสบผลลัพธ์ตามที่ควรจะเป็นในงบประมาณหลายพันล้านบาท นอกจากนี้ ตีความจากประเด็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่จริงจัง รวมถึงการปล่อยช่องว่างในการควบคุมดูแลแพลตฟอร์ม OTT ส่งผลให้ประชาชนถูกอพยพจากภัยอินเทอร์เน็ตซ้ำซากกันเป็นจำนวนมาก
สภาฯ ลุกเป็นไฟ! ฝ่ายค้าน - รัฐบาล ประสานเสียงถล่มรายงาน กสทช. ปี 66 ชี้ 16 ปีล้มเหลวคุ้มครองผู้บริโภค งบ 4 พันล้านแต่ ผลงาน สวนทาง ปล่อยแก๊งคอลเซ็นเตอร์-OTT ไร้การกำกับ สส.
ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลวิจารณ์การทำงานของ กสทช. ตลอด 16 ปีว่าล้มเหลว โดยใช้งบประมาณสูงถึงปีละ 4,000 ล้านบาท แต่ผลงานต่ำและไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ กสทช.
ถูกตำหนิในประเด็นสำคัญ เช่น การอนุมัติให้ควบรวมกิจการโทรคมนาคมจนค่าบริการแพงขึ้น และการละเลยการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT จนเป็นช่องทางของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีการเปิดโปงปัญหาการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพและความไม่โปร่งใส เช่น โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ที่ถูกทิ้งร้าง และการใช้งบประมาณฟุ่มเฟือยในการเดินทางต่างประเทศ จากปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดข้อเสนอในสภาฯ ให้ยุบ กสทช.
และจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รัฐบาลไม่ทราบผลกระทบ แต่ตั้งคำถามว่ากินแล้วจะเจ็บยังไ
กสทช. ฝ่ายค้าน รัฐบาล ปัญหาปัจจุบัน งบประมาณ ผลงาน ความไม่คุ้มค่า การปล่อยให้เกิด ‘ตราบาป’ ช่องทางของมิจฉาชีพ ด้านแพลตฟอร์ม OTT ศูนย์กลางปัญหาและปมปรี๊ด
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เลือกตั้ง 2566 รู้จัก 'กัณวีร์ สืบแสง' ว่าที่ ส.ส.พรรคเป็นธรรม ที่ก้าวไกลชวนร่วมรัฐบาลเลือกตั้ง 2566 รู้จัก 'กัณวีร์ สืบแสง' ว่าที่ ส.ส.พรรคเป็นธรรม ที่ก้าวไกลชวนร่วมรัฐบาล กัณวีร์สืบแสง พรรคเป็นธรรม พรรคก้าวไกล ก้าวไกล เลือกตั้ง2566 เลือกตั้ง66 เลือกตั้งปี66 Election2566 Election2023 TNN TNNThailand TNNช่อง16 TNNONLINE
Read more »
ครม. เว้นมาตราอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งหนองแด ให้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกครม.ยกเว้นมาตรการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งหนองแด ส่งมอบพื้นที่เตรียมจัดมหากรรมพืชสวนโลก 2569 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า
Read more »
เปิดราคาประเมิน 'พัฒนาการ 38' อดีตเรือนหอ กวาง ab normalเปิดราคาประเมินที่ดิน 'พัฒนาการ 38' 2566 - 2569 หลัง 'กวาง ab normal' ประกาศขาย 'เรือนหอ' ที่เคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับ น้ำหวาน ซาซ่า พร้อมเจาะราคาประเมินที่ดินในหมู่บ้าน
Read more »
เส้นทางสู่ปี 2569: ชาติไทยพัฒนา เดินหน้าอย่างไร หลังเลือกตั้ง 66พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เตรียมพร้อมรับมือการเลือกตั้งปี 2569 หลังประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งปี 2566 โดยมีคำถามว่าพรรคจะเดินหน้าอย่างไร พร้อมเจาะลึกสถานการณ์บ้านใหญ่ในสุพรรณบุรีและนครปฐม รวมถึงความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองอื่นๆ
Read more »
ความแตกต่างเลือกตั้งปี 2566 กับ ปี 2569 จากแบ่งข้างกันชัด สู่ไม่มีมิตรแท้ ศัตรูถาวรวิเคราะห์เลือกตั้ง 2566–2569 จากสงครามอุดมการณ์ สู่ยุคบ้านใหญ่และคะแนนแตก พรรคเพื่อไทยเสี่ยงถดถอย
Read more »
สรุปผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ: เปรียบเทียบปี 2566 และ 2569รายงานสรุปผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2566 โดยเน้นที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ, บัตรดี/เสีย, และผลการออกเสียงประชามติ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มการมีส่วนร่วมของประชาชน
Read more »