สภาฯ เตรียมตั้ง กมธ. ศึกษาแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ เกษตรกรเดือดร้อนหนัก

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาญัตติขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ หลังเกษตรกรทั่วประเทศประสบปัญหาจากราคาที่ตกต่ำอย่างรุนแรง สส. แย้งรัฐบาลช่วยเหลือไม่ตรงจุด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาฯ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม หลังพิจารณาญัตติการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติขอให้สภาฯ ตั้ง คณะกรรมาธิการ วิสามัญ (กมธ.
) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งเสนอโดยนายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และญัตติที่มีเนื้อหาคล้ายกันอีก 3 ญัตติ โดยนายเลาฟั้งได้อธิบายถึงสถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2569 ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอม หอมหัวใหญ่ กะหล่ำปลี มันฝรั่ง กระเทียม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรจำนวนมาก ปัญหาไม่ได้เกิดจากสภาวะตลาดตามปกติ แต่มาจากการกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าที่ไม่ชัดเจน การนำเข้าที่มากเกินไป และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยเคมี นายเลาฟั้งเน้นย้ำว่าเกษตรกรไม่ได้รับการช่วยเหลือที่แท้จริง แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาประกาศ แต่ความช่วยเหลือที่ได้รับเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ราคามะม่วงที่ตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท หรือลูกละไม่ถึงบาท ซึ่งราคาทรงห่อมะม่วงยังแพงกว่าตัวมะม่วงเอง ในกรณีของจังหวัดพิษณุโลก กรมการค้าภายในเข้าไปช่วยซื้อมะม่วงเพิ่มกิโลกรัมละ 1.50 บาท แต่ปริมาณที่ซื้อมีเพียง 30 ตัน จากผลผลิตทั้งหมด 50,000 ตัน คิดเป็นเพียง 0.06% ของผลผลิตทั้งหมด ทำให้เกษตรกรในจังหวัดขาดทุนถึง 450 ล้านบาท นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าวราคาตันละ 5,000-6,000 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 6,000-10,000 บาท มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 2.8-3.5 บาท ส้มกิโลกรัมละ 3-8 บาท และกะหล่ำปลีกิโลกรัมไม่ถึงบาท ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าความช่วยเหลือของรัฐบาลยังไม่เพียงพอและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน นายเลาฟั้งยังกล่าวถึงปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งสวนทางกับการส่งออก ประกอบกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลกลับละเลยปัญหาและไม่ให้การสนับสนุนด้านราคาน้ำมันและปุ๋ย ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซียและญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องเกษตรกรด้วยการลดราคาและแจกคูปองเพื่อซื้อน้ำมันและปุ๋ยในราคาถูก ในขณะที่ประเทศไทยกลับส่งออกปุ๋ยไปต่างประเทศทั้งๆ ที่ประสบปัญหาปุ๋ยแพงและขาดแคลน นายเลาฟั้งได้เสนอ 3 ข้อเรียกร้อง ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินทุนในการดำรงชีพและต้นทุนการผลิตในฤดูกาลหน้า การหาทางลดต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และการออกแบบโครงสร้างที่ทำให้เกษตรกรได้รับกำไรอย่างยั่งยืน ด้าน นพ.
วรงค์ เดชกิจวิกรม สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้เสนอญัตติที่เน้นย้ำถึงปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของ สส.
และเสนอให้มีการพิจารณาพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมไม่น้อยกว่า 50
