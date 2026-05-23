สภาฯ จ่อถกวาระด่วน 28 พค.ส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์’ ให้DSI หรือไม่

สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว’ สมาชิกสภาสงขลา พรรคกล้าธรรม ให้กับดีเอสไอ ในระหว่างการประชุมสภาในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคมนี้ เพื่อสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
นี้ จะส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว’ระหว่างสมัยประชุมหรือไม่ หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวสอบสวน คดีพนันออนไลน์-องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคมนี้ ได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วน ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขออนุญาตเรียกตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.
สงขลา พรรคกล้าธรรม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดย พ. ต. ต.
ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ อยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ. ร. บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.
ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้ อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวน และแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอั้งยี่ และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยดีเอสไอจึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบการประชุมสภาฯ วันที่ 28 พฤษภาคม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ดีเอสไอเรียกตัวนายชนนพัฒฐ์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่ ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาแห่งสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจาก สส.
ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุม การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวน จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อ
