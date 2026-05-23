Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

สภาฯ จ่อถกวาระด่วน 28 พค.ส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์’ ให้DSI หรือไม่

Politics News

สภาฯ จ่อถกวาระด่วน 28 พค.ส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์’ ให้DSI หรือไม่
สภาผู้แทนราษฎรดีเอสไอชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว
📆5/23/2026 3:25 AM
📰INNNEWS
82 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 60% · Publisher: 63%

สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว’ สมาชิกสภาสงขลา พรรคกล้าธรรม ให้กับดีเอสไอ ในระหว่างการประชุมสภาในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคมนี้ เพื่อสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

สภาฯ จ่อถกวาระด่วน 28 พค. ส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์’ ให้DSI หรือไม่สภาฯ จ่อถกวาระด่วน 28 พ. ค.

นี้ จะส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว’ระหว่างสมัยประชุมหรือไม่ หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวสอบสวน คดีพนันออนไลน์-องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคมนี้ ได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วน ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขออนุญาตเรียกตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.

สงขลา พรรคกล้าธรรม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดย พ. ต. ต.

ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ อยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ. ร. บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.

ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้ อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวน และแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอั้งยี่ และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยดีเอสไอจึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบการประชุมสภาฯ วันที่ 28 พฤษภาคม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ดีเอสไอเรียกตัวนายชนนพัฒฐ์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่ ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาแห่งสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจาก สส.

ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุม การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวน จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

สภาผู้แทนราษฎร ดีเอสไอ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว การประชุมสภา การสอบสวน คดีพนันออนไลน์ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ดีเอสไอเด็ดปีก 6 โรงกลั่น! : ปฏิรูปพลังงานจริง หรือแค่ละครเบี่ยงปัญหา?”ดีเอสไอเด็ดปีก 6 โรงกลั่น! : ปฏิรูปพลังงานจริง หรือแค่ละครเบี่ยงปัญหา?”วิเคราะห์เบื้องลึก DSI ฟ้อง 6 โรงกลั่น กับคำถามใหญ่เรื่องปฏิรูปพลังงานไทย Slug URL:
Read more »

'ชัยชนะ' แฉ 'ร' นอมินีจีนเทา เปิดสถานบันเทิงหรูฟอกเงิน จ่อยื่นกมธ. บี้ DSI ล้างบาง'ชัยชนะ' แฉ 'ร' นอมินีจีนเทา เปิดสถานบันเทิงหรูฟอกเงิน จ่อยื่นกมธ. บี้ DSI ล้างบาง'ชัยชนะ' ปูด 'ร.เมืองนนท์' คุมบัญชีม้าให้ 'นอมินีจีนเทา' แฝงตัวยึดทำเลทองรัชดาฯ-เหม่งจ๋าย ฟอกเงินผ่านธุรกิจสถานบันเทิง พบโยงใยแก๊งสแกมเมอร์-ยาเสพติด จ่อหอบหลักฐานยื่นกมธ. บี้DSIล้างบาง
Read more »

DSI ยึดเสื้อผ้าละเมิดลิขสิทธิ์แบรนด์ดังกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่า 10 ล้านบาทDSI ยึดเสื้อผ้าละเมิดลิขสิทธิ์แบรนด์ดังกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่า 10 ล้านบาทพันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้กองคดีทรัพย์สินทางปัญญาและกองปฏิบัติการพิเศษ นำหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จำนวน 2 หมาย เข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายเสื้อผ้าและอาคารเก็บสินค้าที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน 2 จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยพบสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ รวมประมาณ 20,176 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายตามท้องตลาดประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายความผิดที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
Read more »

ตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้น สั่งระวังฝนตกหนัก น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง พล.ต.อ.เฉลิมชัย ศรีว publié | dawsuputhi.comตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้น สั่งระวังฝนตกหนัก น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง พล.ต.อ.เฉลิมชัย ศรีว publié | dawsuputhi.comเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา(กรมอุต.) ได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ช่วงนี้จะพบกับสภาพอากาศฝนตกหนัก มีน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลันเพิ่มขึ้นตามรายละเอียดและแผนที่ของข่าวในหมวด مباشرจากผู้ส่งข่าวสารจากประสาท“ประเด็นมรสุมทวีกำลังแรง” พล.ต.อ.เฉลิมชัย ศรีวุฒิ ปลัดกระทรวงวิทย์ ทูลกระหม่อมกระทรวงวิทย์ ร่วมกับทีมงาน กรมอุตุนิยมวิทยา ให้ความสำคัญ แนะนำให้ประชาชนที่มีอาศัยอยู่บริเวณใกล้ทะเล หรือมีอาชีพพาจรทางน้ำ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเลยท่าเรือ บริเวณริมฝั่ง และที่พักอาศัยใกล้ชิดกับฝั่งอันดามัน โชคร้ายที่ฝากไว้คือฝนตกหนัก บ้านเรือนได้รับผลกระทบ น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน สนับสนุนให้ประชาชนเช็กสภาพอากาศ และพิจารณาสถานที่ ที่ปลอดภัยมากที่สุดในการอาศัยอยู่ ระวังอันตรายได้จากฝนตกหนักๆ อย่างรวดเร็วและชะลอช้า กระทบผู้คนและสิ่งของที่ใกล้เคียงด้วยการระงับการจัดเตรียมความพรีมัน อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่บริเวณสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มจะเสี่ยงภัยสภาพอากาศที่ไม่ปกติ latent Thais, Water, Panyinyas, Heavy rainfall, Typhoon, Floods, Flood warning, Meteorologists, Weather, Weather warning
Read more »



Render Time: 2026-05-23 06:25:26