สภาฯ ถกร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ดึงร่างส้มเป็นหลัก ขยายสิทธิชราภาพ-แรงงานอิสระ
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับเสนอโดย น.ส.รักชนก ศรีนอก เป็นร่างหลัก โดยเสนอขยายเพดานอายุผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็น 65 ปี พร้อมแก้โครงสร้างบริหารกองทุนให้โปร่งใส
การประชุม สภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ณ รัฐสภา โดยมีน.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาฉบับรวมของหลายพรรคการเมือง
ร่างหลักและจุดยืน น.ส.รักชนก และ พรรคประชาชน
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ผู้เสนอร่างฉบับหนึ่ง ขอเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้โดยการสนับสนุนให้ร่างของเธอเป็นร่างหลักในการพิจารณา โดยชี้ว่าการลงมติในลักษณะนี้ถือเป็นหนทางสุดท้ายในการลบคำครหานักการเมืองเรื่องการตระบัดสัตย์Also readสปส.แจงข้อเท็จจริง กรณีประเด็นข่าวเรื่องขยายอายุเกษียณ เน้นย้ำแก้กฎหมายขยายอายุ 65 ปี เป็นเกณฑ์แรกเข้าประกันสังคม ม.33
พร้อมกันนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยระบุว่ามี 3 ปมหลักที่ต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่ การดึงกลุ่มแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม การรองรับสิทธิของแรงงานอิสระ และประเด็นสิทธิรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกกองทุน
รายละเอียดการแก้ไขขยายอายุและสิทธิประโยชน์ชราภาพ
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แถลงหลักการสำคัญของร่างฉบับ ครม. ซึ่งมุ่งเน้นการขยายเพดานอายุของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมที่กำหนดไว้ที่อายุ 60 ปี เป็น 65 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนต่อได้หลังจากสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามเกณฑ์เดิม
นอกจากนี้ ยังมีการปลดล็อกให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุ 55 ปี สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญ โดยแก้ไขจากเดิมที่กำหนดให้ผู้เกษียณอายุครบ 55 ปี สามารถรับได้เฉพาะเงินบำนาญเท่านั้น รวมถึงอนุญาตให้ผู้ประกันตนขอรับเงินชราภาพบางส่วนก่อนกำหนดได้
มาตรการ 3 ข. ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 1.ขอเลือก โดยให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิบำนาญและเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ 2.ขอคืน ในกรณีเกิดภัยพิบัติรุนแรงต่อความเป็นอยู่ สามารถขอรับเงินชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนได้ไม่เกิน 30% ของฐานค่าจ้างสูงสุดและไม่เกิน 2 เท่าของฐานค่าจ้างสูงสุด และ 3.ขอกู้ โดยนำเงินชราภาพไปเป็นหลักประกันสินเชื่อ
นายจุลพันธ์ ยืนยันว่าการเลือกดังกล่าวเป็นสิทธิอันชอบธรรมและเป็นการบริหารจัดการเม็ดเงินตามสัดส่วน ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุน เพราะไม่สามารถดึงเงินออกเกินกว่าสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับตามระบบ
ข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้างและธรรมาภิบาล จาก ส.ส.ฝ่ายค้าน
นายสหวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคประชาชน ชี้ให้เห็นว่า พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ใช้มานานก่อให้เกิดปัญหาธรรมาภิบาล ส่งผลให้ผู้ประกันตนขาดความเชื่อมั่น โดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่องการลงทุนตึก SKYY9 ซึ่งทำให้สังคมตั้งคำถามว่าเงินกองทุนถูกบริหารอย่างโปร่งใสและคุ้มค่าเพียงใด
นายสหวัตเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ และสนับสนุนร่างของ น.ส.รักชนก ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งระบบ รวมถึงการนำองค์กรประกันสังคมออกจากการเป็นส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารสอดคล้องกับภารกิจของกองทุน โดยเสนอให้ลดกรอบค่าใช้จ่ายของสำนักงานเหลือ 4% จากเดิม 10%
นอกจากนี้ ยังเสนอให้บอร์ดประกันสังคมมีสัดส่วนสะท้อนอัตราการจ่ายเงินสมทบของแต่ละฝ่าย และมีอำนาจเลือกประธานกันเอง แทนการกำหนดให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานโดยตำแหน่ง พร้อมให้บอร์ดเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการผ่านกระบวนการสรรหาที่มีสัญญาจ้างและประเมินผลงานชัดเจน
ประเด็นแรงงานแพลตฟอร์มและสิทธิลาคลอด
นายธงธรรม เวชยชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อดึงแรงงานแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้าสู่ระบบ พร้อมเสนอตั้งกรรมการตรวจสอบการบริหารกองทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยไม่เกี่ยวข้องกับงาน โดยบูรณาการมาตรฐานการรักษาพยาบาลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ส่วน น.ส.ธนพร วิจันทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เสนอสาระสำคัญให้ปรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานกรณีลาคลอดบุตรให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 120 วันต่อครรภ์
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