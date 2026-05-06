สภาสังคมสงเคราะห์มอบไอศกรีมและน้ำมะพร้าวให้ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรม พร้อมข่าวการเยี่ยมเยียนทักษิณ ชินวัตร โดยตัวแทนครอบครัว

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมมอบไอศกรีมและน้ำมะพร้าวให้ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรม ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อช่วยคลายร้อนและสร้างบรรยากาศที่ดีภายในเรือนจำ นอกจากนี้ ยังมีข่าวการเยี่ยมเยียนทักษิณ ชินวัตร โดยตัวแทนครอบครัว หลังจากที่มีมติเคาะชื่อเข้าโผพักโทษทั่วไป รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดำเนินชีวิตของทักษิณภายในเรือนจำ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ร้อยตำรวจโท ดร.
มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบไอศกรีม จำนวน 13,000 แท่ง และน้ำมะพร้าว จำนวน 2,000 กระป๋อง ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมีนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ให้การต้อนรับและร่วมดำเนินกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยคลายร้อนให้แก่ผู้ต้องขังในช่วงที่อากาศร้อน โดยมุ่งสร้างบรรยากาศที่ดีภายในเรือนจำ พร้อมทั้งเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการส่งต่อสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม ร้อยตำรวจโท ดร.
มนัส โนนุช กล่าวว่า การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานในครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความเอื้ออาทรและการแบ่งปันสู่สังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับรู้ถึงความห่วงใยจากสังคมภายนอก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการปรับปรุงตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีข่าวเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนของตัวแทนครอบครัวชินวัตร ที่มาลงพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อเยี่ยมเยียนทักษิณ ชินวัตร หลังจากที่คณะกรรมการพักโทษเรือนจำกลางคลองเปรม มีมติเคาะชื่อทักษิณ ติดโผ 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์ได้พักโทษทั่วไป รอลุ้นอีก 2 ด่าน โดยตัวแทนครอบครัวเผยว่า ทักษิณสุขภาพดี และโยนเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทย หลังกระแสข่าวสก.
พรรค ออกลูกโวย เหตุ เพื่อไทยจะทิ้งสนามเมืองหลวงกรุงเทพฯ เผย ทักษิณ เห็นใจคนไทยทั้งประเทศ เผชิญวิกฤตพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมเยียนครั้งที่ 48 ของตัวแทนครอบครัว โดยอ้างว่า ทักษิณ นับวันรอพักโทษ อีกเพียง 2 เดือน ถือคติต้องไม่เครียด ส่งกำลังใจให้กันและกัน เชื่อ คนข้างในกำลังใจดี-ไม่เศร้า คนรอก็กำลังใจดีตามไปด้วย ส่วน สภา สส.
เตรียมโหวตชื่อนายกฯ ทักษิณ ยังไม่ได้ฝากอะไรถึงพรรคเพื่อไทย ส่วนใหญ่คุยเรื่องหลานและสุขภาพ ไม่คุยการเมือ
