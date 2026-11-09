สภาสหรัฐเสนอถอดถอน 'พีท เฮกเซธ' คดีทำสงครามอิหร่านผิดกฎหมาย
ส.ส.โธมัส แมสซี ยื่นญัตติถอดถอน พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีช่วยกลาโหม สหรัฐฯ ข้อหาทำสงครามอิหร่านไม่มีอำนาจกฎหมาย ตามคำสั่งประธานาธิบโดนัลด์ ทรัมป์
ส.ส. โธมัส แมสซี จากพรรครีพับลิกัน รัฐเคนทักกี ได้ยื่นญัตติถอดถอนอย่างเป็นทางการต่อ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีการกล่าวหาว่า เฮกเซธ ได้กระทำการผิดกฎหมายผ่านการทำสงครามและการปฏิบัติการทางทหารกับประเทศอิหร่าน ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ญัตตินี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่ท้าทายอำนาจการบริหารนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
กระบวนการถอดถอนและเสียงข้างมากในสภา
ภายใต้กฎระเบียบพิเศษที่ ส.ส.โธมัส แมสซี ใช้ในการยื่นญัตตินี้ บรรดานำพรรครีพับลิกันในห้องสภาผู้แทนราษฎรจะถูกกดดันอย่างสูงให้นำญัตติถอดถอนเข้าสู่การลงมติของสภาภายในระยะเวลา 2 วันของการประชุมสภา อย่างไรก็ตาม พรรครีพับลิกันยังคงมีกลไกทางกฎหมายในการยื่นญัตติเพื่อปัดตกมติดังกล่าวได้เช่นกัน แต่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากคะแนนเสียงข้างมากในสภา การที่ญัตตินี้จะผ่านการเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จำเป็นต้องอาศัยคะแนนเสียงข้างมากตามปกติ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ยากลำบากหากไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกพรรคเดียวกันAlso readXiaomi 11.11 Mega Sale ลดสูงสุด 40% ถึง 23 พ.ย. 69
หากกระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรสำเร็จลุล่วง ญัตตินี้จะส่งต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อดำเนินการต่อไป โดยสมาชิกวุฒิสภาจะต้องร่วมกันลงมติตัดสินว่า พ.ต.อ.พีนีท เฮกเซธ ควรได้รับโทษและถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือไม่ หรือควรได้รับการยกเว้นโทษ การถอดถอนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากทั้งสองสภา
8 ข้อกล่าวหาและข้ออ้างทางกฎหมาย
ส.ส.โธมัส แมสซี ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะสิ้นสุดบทบาทในสภาคองเกรสในช่วงสิ้นปีนี้ ได้ยื่นญัตติถอดถอน เฮกเซธ จำนวน 8 ข้อหา โดยระบุข้อกล่าวหาหลักว่า เฮกเซธ ทำสงครามกับอิหร่านทั้งที่ไม่มีประกาศสงครามจากสภาคองเกรส และไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งการดังกล่าว นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าไม่มีการโจมตีจากฝั่งอิหร่านต่อสหรัฐฯ และไม่มีภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นแต่อย่างใด ในข้อความญัตติ ส.ส.แมสซี ระบุว่า เฮกเซธ แสดงให้เห็นว่าตนเองจะเป็นภัยคุกคามต่อรัฐธรรมนูญหากยังครองตำแหน่ง และละเมิดหน้าที่ของตนอย่างร้ายแรง
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา มาตรา 1 กำหนดให้อำนาจในการประกาศสงครามเป็นของสภาคองเกรส แม้ว่าการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่มติว่าด้วยอำนาจในการทำสงครามปี 1973 ได้กำหนดข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับประธานาธิบดีว่าต้องแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบอย่างชัดเจนภายใน 2 วัน ทุกครั้งที่มีการใช้กำลังทหารโดยไม่ประกาศสงคราม กฎหมายนี้ยังกำหนดให้อำนาจการใช้กำลังทหารสิ้นสุดภายใน 60 วัน หากไม่มีการอนุมัติจากสภาคองเกรส ล่วงหน้า
ส.ส.แมสซี กล่าวหาว่า เฮกเซธ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงโดยมิชอบธรรม โดยการสั่งการ อนุมัติ และสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่าน หลังจากช่วงเวลา 60 วันตามกฎหมายหมดอายุไปแล้ว ข้อกล่าวหาอื่นๆ ในญัตติถอดถอนยังรวมถึงข้อหาสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอ้างอิงถึงการโจมตีเรือที่กล่าวอ้างว่าเป็นเรือของขบวนการค้ายาเสพติด และการลักพาตัวผู้นำต่างประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย
ปฏิกิริยาจากฝ่ายค้านและบริบททางการเมือง
พีท เฮกเซธ แถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ว่าจะออกมาชี้แจงความคืบหน้าในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน เมื่อถูกสื่อถามว่าเขาได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันมากพอที่จะผ่านฉลุยญัตติถอดถอนหรือไม่ เฮกเซธ ได้ตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆ ว่าเขาไม่รู้สึกกังวลใดๆ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะมีการเคลื่อนไหวจากฝั่งพรรคเดโมแครตก็ตาม ในขณะที่ ฮาคีม เจฟฟรีย์ แกนนำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงออกถึงการสนับสนุนความพยายามถอดถอนเฮกเซธอย่างเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน
ฮาคีม เจฟฟรีย์ ระบุว่า เฮกเซธ ใช้อำนาจในทางที่ผิดและบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติ โดยก่อสงครามที่ไร้ความรับผิดชอบและสิ้นเปลืองในอิหร่าน สิ่งนี้ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันต้องจ่ายพุ่งสูงขึ้น และทำให้ประเทศชาติมีความปลอดภัยน้อยลง การเคลื่อนไหวนี้ตั้งอยู่ในบริบทของความขัดแย้งภายในพรรครีพับลิกันที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ซึ่งผู้นำพรรครีพับลิกันหลายคนต่างกล่าวโทษว่าความขัดแย้งนี้เป็นสาเหตุหลักของความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
การคัดค้านสงครามอิหร่านและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญต่อชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมา โดยทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดี เจ. ดี. แวนซ์ ต่างชี้ให้เห็นว่าความแตกแยกในพรรครีพับลิกันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สูญเสียคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2024 ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการดำเนินการถอดถอนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางคนสุดท้าย ซึ่งครั้งนั้นคือ อเลฮานโดร มายอร์กัส รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก่อนที่วุฒิสภาซึ่งควบคุมโดยพรรคเดโมแครตจะตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าว
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