สภาวิศวกรถูกแฮก! ข้อมูลสมาชิกกว่า 3 แสนรายรั่วไหล

สภาวิศวกรประสบปัญหาการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกกว่า 3 แสนรายรั่วไหลสู่มือมิจฉาชีพในช่วงอัพเกรดระบบ เตือนสมาชิกระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์
สภาวิศวกร เผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง เมื่อระบบฐานข้อมูลสมาชิกถูกโจมตีทาง ไซเบอร์ จนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกกว่า 3 แสนรายรั่วไหลออกมาสู่มือของมิจฉาชีพ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ สภาวิศวกร กำลังดำเนินการอัพเกรดระบบ COE Service 2 ไปยัง COE Service 3 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระบบมีความอ่อนไหวและมีช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเจาะเข้ามาได้ นายชูเลิศ จิตเจือจุน กรรมการ สภาวิศวกร สมัยที่ 8 ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทางเพจส่วนตัว โดยระบุว่า มิจฉาชีพได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบ โดยปกติแล้ว กรรมการผู้ชำนาญในการสอบเลื่อนระดับจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก แต่ในช่วงที่ระบบกำลังถูกอัพเกรด ได้เกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้กรรมการผู้ชำนาญสามารถเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดได้ มิจฉาชีพได้ใช้ Username และ Password ของ Admin Server รวมถึง Username ของกรรมการผู้ชำนาญอีก 3 รายในการดึงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดออกไป หนึ่งใน Username ที่ถูกใช้ในการโจรกรรมข้อมูลคือ Username ของนายชูเลิศเอง และอีก Username หนึ่งเป็นของวิศวกรที่มีชื่อเสียงในวงการศึกษาและดำรงตำแหน่งระดับราชบัณฑิต ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สภาวิศวกร ได้ออกมาเตือนสมาชิกทั้ง 3 แสนกว่ารายให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกแก๊ง คอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์เข้ามาหลอกลวง โดยอาจใช้ข้อมูลที่รั่วไหลออกมา หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง สมาชิกควรใช้ชีวิตด้วยความมีสติและระมัดระวังเพื่อป้องกันตนเองจากอาชญากรรม ไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูลครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ สภาวิศวกร และสร้างความกังวลให้กับสมาชิกเป็นอย่างมาก สภาวิศวกร จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ของระบบ และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทาง ไซเบอร์ ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ สภาวิศวกร ควรให้ความรู้และคำแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากอาชญากรรม ไซเบอร์ และวิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของตนเองถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ การสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือจากสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การโจมตีระบบของ สภาวิศวกร ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญจากภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นหน้าที่สำคัญขององค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย การอัพเกรดระบบควรดำเนินการอย่างรอบคอบและมีการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีได้ นอกจากนี้ องค์กรควรมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ และวิธีการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามเหล่านั้น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง ไซเบอร์ ภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการโจมตีทาง ไซเบอร์ เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ไซเบอร์ อย่างเข้มงวด ผู้กระทำผิดควรได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นตัวอย่างและป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ไซเบอร์ เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์ ให้กับประเทศ การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ และวิธีการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร.
