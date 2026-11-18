สภาอุตสาหกรรมฯ เจาะลึกความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ขยายสู่อวกาศและเศรษฐกิจหมุนเวียน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ JETRO กำหนดทิศทางยกระดับความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น สู่การร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และบุคลากร เชื่อมโยง SMEs ไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมใหม่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดยุทธศาสตร์ใหม่ในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศญี่ปุ่น ผ่านการหารือร่วมกับ นายโนริฮิโกะ อิชิงุโระ (Mr. Norihiko Ishiguro) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ( JETRO) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการเปลี่ยนผ่านความร่วมมือจากเดิมที่เน้นเพียงการค้าและการลงทุน มาสู่การร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และบุคลากรอย่างลึกซึ้ง เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
กลยุทธ์ยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อศูนย์กลางภูมิภาค
หนึ่งใน محورหลักของการหารือคืออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวทางการรักษาและยกระดับสถานะประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ของภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์แบบหลากหลายกำลังขับเคลื่อน (Multi-Powertrain) ที่ครอบคลุมทั้งรถพลังงานไฟฟ้า รถยนต์สันดาปภายใน และเทคโนโลยีไฮบริด เพื่อลดความเสี่ยงและตอบโจทย์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วAlso read“นภินทร” ถกเจโทร ดันส่งออกกล้วยหอมทองไทยไปตลาดญี่ปุ่น
นอกจากการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ แล้ว ส.อ.ท. ยังผลักดันให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้ก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive Supply Chain) การยกระดับครั้งนี้ไม่เพียงแต่รักษาตลาดเดิมแต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่าได้
ประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการต่อยอดศักยภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยไปสู่การเป็นซัพพลายเออร์ให้กับอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีมาตรฐานสูงและมีความละเอียดแม่นยำสามารถปรับخطการผลิตเพื่อสนับสนุนชิ้นส่วนสำหรับดาวเทียมหรืออุปกรณ์อวกาศได้ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่ก่อนหน้านี้เข้าถึงได้ยากสำหรับภาคเอกชนไทย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญา
ในส่วนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) การหารือครั้งนี้ได้กำหนดกรอบความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) และสิทธิในการใช้ตัวละคร (Character Licensing) อย่างชัดเจน โดยนำจุดแข็งของประเทศญี่ปุ่นในด้านอุตสาหกรรมเกม แอนิเมชัน และการผลิตคอนเทนต์ระดับโลก มาผสานกับศักยภาพของไทยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตที่มีคุณภาพ และอุตสาหกรรมความงาม (T-Beauty) ที่มีเอกลักษณ์
การเชื่อมโยงจุดแข็งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงแฟรนไชส์หรือลิขสิทธิ์จากตัวละครยอดนิยมของญี่ปุ่น เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ดึงดูดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายโอกาสสู่ตลาดอวกาศและอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อเทรนด์โลก
แนวทางนี้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงของญี่ปุ่นเข้ากับฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand: Unlocking Opportunities in Thailand-Japan Industrial Co-Creation ที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันมากกว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพียงด้านเดียว
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนและอวกาศ
ประเด็นด้านความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้รับการหยิบยกขึ้นมา discusses อย่างละเอียด โดยเฉพาะในหัวข้อรีไซเคิลแบตเตอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลกที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกันจะช่วยให้ไทยสามารถจัดการกับซากแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างธุรกิจใหม่จากการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความสนใจในการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอวกาศ โดย JETRO เสนอให้เชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับสตาร์ทอัพด้านอวกาศของญี่ปุ่นที่สนใจลงทุนหรือร่วมมือกับผู้ผลิตในประเทศไทย ซึ่งการมีฐานการผลิตที่มีศักยภาพสามารถดึงดูดนักลงทุนเทคโนโลยีสูงให้เข้ามาตั้งฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศไทยได้
วิสัยทัศน์ร่วมและขั้นตอนต่อไป
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ได้กล่าวถึงความสำคัญของญี่ปุ่นว่าเป็นพันธมิตรสำคัญในการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมไทยมาอย่างยาวนาน และ现在是เวลาแล้วที่ไทยและญี่ปุ่นจะยกระดับความร่วมมือจากการค้าและการลงทุน สู่การร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลก และเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน
ด้านนายโนริฮิโกะ อิชิงุโระ ประธาน JETRO ได้แสดงจุดยืนว่า การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง การพัฒนาบุคลากร และการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับทิศทางของภาคธุรกิจญี่ปุ่น โดยเฉพาะการมุ่งสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน มากกว่าการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเพียงอย่างเดียว JETRO ยินดีที่จะทำงานร่วมกับ ส.อ.ท. อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้จะมีการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการหารือไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป โดยเน้นกิจกรรมที่เป็นไปได้จริง เช่น การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) และการสร้างโอกาสลงทุนร่วมกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยกระดับศักยภาพและเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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