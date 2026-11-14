สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันคนพิการครั้งที่ 57 เบนเข็มสร้างอาชีพสังคมเท่าเทียม
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 57 หัวข้อพระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการจัดงาน วันคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2569 ขึ้นอย่างอลังการ โดยยึดมั่นในแนวทางภายใต้หัวข้อหลัก "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อผู้พิการทั่วราชอาณาจักร
กิจกรรมสำคัญนี้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก หม่อมหลวงปนาด ดิศกุล องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงออกถึงความสำคัญและการสนับสนุนอันอบอุ่นจากภาครัฐที่มีต่อประชาชนกลุ่มนี้Also readทีมชาติไทย บดชนะ บรูไน 6-0 ทะลุเข้าชิง คิงส์ คัพ 52
การขับเคลื่อนสิทธิและโอกาสทางอาชีพสำหรับผู้พิการ
เป้าหมายหลักของการจัดงานในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในชีวิตสังคมของคนพิการในประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยมี ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการแถลงข่าวถึงแนวทางการดำเนินงานครั้งนี้ โดยระบุว่าเวทีนี้จะเปิดพื้นที่ให้คนพิการจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ และผลงานในหลากหลายมิติที่พวกเขาสามารถทำได้อย่างภาคภูมิใจ
นอกจากการแสดงศักยภาพส่วนบุคคลแล้ว งานนี้ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนพิการกับตลาดแรงงาน ผ่านการส่งเสริมการสร้างอาชีพและการจ้างงานโดยตรง พร้อมเปิดบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามอัตภาพ
กิจกรรมพิเศษและมาตรฐานคุณภาพชีวิตระดับชาติ
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกด้านของคนพิการ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลพิการต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ การจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคสินค้าจากพลังคนพิการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงและการแสดงความสามารถจากศิลปิน เพื่อสร้างความสุขและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่สะท้อนถึงความเอื้ออาทรของสถาบันพระมหากษัตริย์ คือการประชาสัมพันธ์และจำหน่าย "ดอกแก้วกัลยา" ดอกไม้พระราชทานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใย โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายดอกไม้นี้ จะถูกนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนพิการที่ยากไร้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งต่อความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่จับต้องได้และการเตรียมพร้อมสำหรับสังคมยุคใหม่
การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีการประจำปี แต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสังคม包容 (Inclusive Society) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยคาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและเครือข่ายที่ได้จากการจัดงานไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะและสิทธิพื้นฐานอื่น ๆ ของคนพิการอย่างยั่งยืน
การรวมตัวกันของภาคีเครือข่ายครั้งนี้ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับการทำงานและศักยภาพของผู้พิการ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับการช่วยเหลือ แต่เป็นกำลังสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้ หากได้รับโอกาสและความเท่าเทียมที่เพียงพอ ซึ่งเป็นทิศทางที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต
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