สภาวิศวกรถูกแฮก! ข้อมูลสมาชิก 3 แสนรายรั่วไหล

สภาวิศวกรประสบปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกกว่า 3 แสนรายตกอยู่ในความเสี่ยง ผู้บริหารสภาวิศวกรเตือนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังภัยคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์
สภาวิศวกร เผชิญวิกฤต ข้อมูลรั่วไหล ครั้งใหญ่!
ระบบถูกโจมตีโดยมิจฉาชีพในช่วงการอัปเกรดระบบ COE Service จากรุ่น 2 ไปยังรุ่น 3 ส่งผลให้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกสภาวิศวกรกว่า 3 แสนรายตกอยู่ในความเสี่ยง นายชูเลิศ จิตเจือจุน วุฒิวิศวกรโยธา และกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าการโจมตีเกิดขึ้นเนื่องจากช่องโหว่ที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งปกติแล้วกรรมการผู้ชำนาญในการสอบเลื่อนระดับจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาชิกที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้น (จำนวนหลักสิบราย) แต่ในช่วงที่มีการอัปเกรดระบบดังกล่าว ได้เกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้กรรมการผู้ชำนาญสามารถเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดได้ จากการตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพได้ใช้ Username และ Password ของ Admin Server รวมถึง Username ของกรรมการผู้ชำนาญอีก 3 รายในการเข้าถึงและดึงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดออกไป หนึ่งใน Username ที่ถูกใช้ในการโจรกรรมข้อมูลคือ Username ของนายชูเลิศ จิตเจือจุนเอง ซึ่งสร้างความสงสัยอย่างมาก นอกจากนี้ยังมี Username ของวิศวกรที่มีชื่อเสียงในวงการศึกษาและดำรงตำแหน่งระดับราชบัณฑิต (ไม่ใช่สายโยธา) ที่ถูกนำมาใช้ในการโจมตีครั้งนี้ด้วย เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกสภาวิศวกร และอาจนำไปสู่การถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบอื่นๆ ได้ สภาวิศวกรกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขช่องโหว่และตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาวิศวกรทุกคนควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระมัดระวังการติดต่อจากบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือข้อความที่น่าสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางวิศวกรรม เนื่องจากมิจฉาชีพอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการหลอกลวงเหยื่อ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล และสมาชิกสภาวิศวกรควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกโจรกรรมข้อมูล การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเป็นประจำ การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่น และการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเป็นมาตรการที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ นอกจากนี้ สมาชิกสภาวิศวกรควรติดตามข่าวสารและประกาศจากสภาวิศวกรอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการป้องกันตนเอ
