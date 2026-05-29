สภาผู้แทนราษฎรไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์

สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ แต่มีมติเห็นชอบให้ส่งรายงานการศึกษาและความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
ในระหว่างการประชุม สภาผู้แทนราษฎร วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 พ. ต. อ. ทวี สอดส่อง สส.
แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ อภิปรายเตือนสติรัฐบาล โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะจากสำนักวิชาการของรัฐสภา 3 ประการ ได้แก่ รัฐบาลควรคิดช้าทำเร็วและวิเคราะห์ความคุ้มค่าอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาการผูกขาดสัมปทานจากกลุ่มทุนเดิม ควรพิจารณาเปรียบเทียบผลการศึกษาจากทุกฝ่ายให้ถูกต้อง และควรวางยุทธศาสตร์ตำแหน่งของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลกก่อนกำหนดโครงการก่อสร้างเป็นเป้าหมายหลัก พ.
ต. อ.
ทวี แสดงความกังวลต่อโครงสร้างของคณะกรรมการที่ศึกษาโครงการนี้ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการเป็นหลัก ขาดการรับฟังเสียงจากประชาชน พร้อมยกตัวอย่างความผิดพลาดในอดีตจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน มูลค่ากว่า 1.7 แสนล้านบาท ที่มอบหมายให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบจนเกิดปัญหาการออกแบบทับซ้อนกับรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน และปัญหาการสร้างทับพื้นที่มรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย เนื่องจากขาดการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและครอบคลุม จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ขั้นตอนการลงมติ ผลการลงมติจากผู้เข้าร่วมประชุม 445 คน พบว่า เสียงข้างมาก 266 เสียง ต่อ 174 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง ส่งผลให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการดังกล่าว แต่มีมติเห็นชอบให้ส่งรายงานการศึกษาและความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไ
