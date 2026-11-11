สภาผู้แทนราษฎรกำหนดแยกกระทรวงกีฬาออกจากท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
รัฐสภาให้คะแนน 310 ต่อ 1 เสียงมั่นใจแยกกระทรวงกีฬาออกจากกระทรวงท่องเที่ยว ภายหลังมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญและร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
วัน 11 พฤศจิกายน 2569 รัฐสภาประชุม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ คณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธาน สภาได้ตัดสินใจรับหลักการแยก กระทรวงกีฬา ออกจาก กระทรวงท่องเที่ยว -วัฒนธรรมโดยมีคะแนนเสียง 310 ต่อ 1 เสียง และไม่ออกเสียง 137 เสียง ทั้งนี้รัฐสภาเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมไว้ในวาระความ 1 คณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงได้ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาต่อเนื่อง
การมติรับหลักการแยกกีฬาภายนอกนโยบายการท่องเที่ยว
ผลการมติใคร่ครองคัดเลือกหลักการร่างพ.ร.บ.แยกกระทรวงกีฬาออกจากกระทรวงท่องเที่ยว รวมวัฒนธรรม-ท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นการตั้งกระทรวงอย่างเดี่ยวเพื่อพร้อมพัฒนาในศาสตร์และกีฬาโดยไม่แทรกแซงภายในกระทรวงที่ครอบคลุมภาพแลยเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมAlso readบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ 4 รุ่นใหม่
ตามหลักการที่ระบุในร่างปฏิรูปควบคุมการกำกับดูแลพัฒนากีฬาใหม่อาจดำเนินนโยบายโดยใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นศูนย์กีฬาจังหวัดและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เข้ากรณีเศรษฐกิจประจำจังหวัดโดยยึดผ่านกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมต่อไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญขาดทุนเหลือข้อบังคับปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
การตีความและข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภา
หลังจากมติรับหลักการ, สมาชิกสภาได้เสนอแผนแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสามฉบับ โดยมีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ และนายณัฐวุฒิ บัวประทุม เสนอการบันทึกการจัดการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสภาดิจิทัลร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ในขณะที่นายพริษฐ์เน้นให้กระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรมีรูปแบบกำหนดการตอบอย่างชัดเจนและยุติธรรม
นอกจากนี้ นายนิกร จำนง เรียกร้องให้ปฏิรูปกระทู้ถามทั่วไปโดยให้เวลามีความสอดคล้องกับอนุกรมการทำงานของสภา โดยลดระยะเวลาการถามแนวทั่วไปเป็น 20 นาทีและกำหนดเวลาให้กระทู้ถามสัปดาห์ละ 15 นาที รวมทั้งเพิ่มหมวด 8/1 เพื่อให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเปิดบอกวิสัยทัศน์ต่อสภา เพื่อพัฒนาภาพหน้าต่างการแก้ไขและมีกระทู้ถามสดแก่หัวหน้าผู้บริหารสภา 4 ครั้งต่อสมัยประชุม
ผลกระทบและขั้นตอนต่อไปตามต้นฉบับ
การแยกระทรวงกีฬาจะต้องมีการจัดโครงสร้างการจัดการสหกรรมวิชาการและกิจกรรมกีฬา ให้พัฒนาภาวะความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและตรงกับนโยบายท่องเที่ยวที่ย่อยสลายยืนหยัดตามหลักการของกระทรวงท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือภายในแผนงานพัฒนากิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจในระดับชาติ นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนข้อบังคับการประชุมยังคงต้องมีการร่างรายละเอียดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเสริมความโปร่งใสและให้มีการวัดปริมาณการใช้โอกาสทางการสื่อสารของสภา
สภาได้เปิดเผยว่าต้องจัดการรวมการแก้ไขจากสามฉบับเป็นร่างเดียวและปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านกฎหมาย โดยอาจมีการประชุมพิจารณาผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญและพิจารณาในช่วงวันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2569 ดังนั้นประชาชนจะได้รับข้อมูลที่วิเคราะห์และเนื้อหาต่อไปในเวลาใกล้ประชุมสภาในช่วงต้นปี 2569
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