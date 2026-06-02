สภาพอากาศสุดขั้ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

เหตุการณ์ สภาพอากาศ สุดขั้ว โดยเฉพาะ น้ำท่วม และ ลมพายุ รุนแรง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ การดำเนินงาน ของ ธนาคารพาณิชย์ ทำให้อาคารสำนักงาน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโทรคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ธนาคารต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ลดลง ขณะที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ซึ่งเกิดจากการปรับมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐ อาจเพิ่มภาระและต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า และการปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง พบว่า Climate Risks ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินผ่าน 2 ช่องทางสำคัญ ได้แก่ ความผันผวนในตลาดทุน และความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ Climate Risks สามารถเพิ่มความผันผวนในตลาดการเงิน ขณะเดียวกันยังทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้น โดยงานศึกษาของ Wu et al.
(2023) ที่ใช้วิธี Mediation Analysis เพื่อแยกบทบาทของช่องทางการส่งผ่านผลกระทบ พบว่าช่องทางด้านสินเชื่อมีบทบาทสำคัญมากกว่าในการส่งผ่านผลกระทบของ Climate Risks ไปยังระบบการเงินระหว่างปี 2014-2022 ประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง 2 ครั้ง แต่ไม่พบเหตุการณ์ภัยแล้งรุนแรง จากการวิเคราะห์ดัชนี Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดความเสี่ยงทางกายภาพ โดยสะท้อนความผิดปกติของสมดุลน้ำในระบบภูมิอากาศผ่านการพิจารณาทั้งปริมาณฝนและการระเหยของน้ำจากอุณหภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงเวลาที่ศึกษา เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง (SPEI >1 ซึ่งหมายถึงสถานการณ์แห้งแล้ง) โดยมีความเสี่ยงสูงมาก ในช่วงเวลาที่ศึกษาอีกครั้ง พบว่าประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง 2 ครั้ง แต่ไม่พบเหตุการณ์ภัยแล้งรุนแร
