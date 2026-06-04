สภาผู้บริโภคฟ้องเฟซบุ๊ก กรณีปล่อยโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคไทย

สภาผู้บริโภคยื่นฟ้องเฟซบุ๊กต่อศาลแพ่ง หลังพบผู้เสียหายจากโฆษณาหลอกลวง 3,793 เรื่อง ชี้แพลตฟอร์มใช้สองมาตรฐาน ละเลยความปลอดภัยผู้บริโภคไทย
สภาผู้บริโภค ยื่น ฟ้องเฟซบุ๊ก หรือเมตาต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 หลังพบผู้เสียหายจาก โฆษณาหลอกลวง บนแพลตฟอร์มรวม 3,793 เรื่อง นับตั้งแต่ปี 2567 ถึงมีนาคม 2569 โดย สภาผู้บริโภค อ้างว่าเจรจาขอให้เฟซบุ๊กสกัดกั้นมิจฉาชีพมาแล้วกว่าหนึ่งปีแต่ไม่ได้รับการตอบรับ ประธาน สภาผู้บริโภค แถลงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ว่ามีผู้เสียหายครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งแพทย์ อาจารย์ และข้าราชการระดับสูง สาเหตุที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่ความประมาท แต่เพราะวางใจในแพลตฟอร์มระดับโลกที่เชื่อว่าผ่านการคัดกรองแล้ว ปัจจุบันคนไทยใช้เฟซบุ๊กกว่า 51 ล้านบัญชี ทำให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเข้าถึงเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการสำนักงาน สภาผู้บริโภค ระบุ 8 ปมหลักที่นำไปสู่การฟ้องร้อง ได้แก่ การปล่อย โฆษณาหลอกลวง โดยไม่คัดกรอง การที่ Facebook Marketplace กลายเป็นแหล่งสินค้าเถื่อน การที่อัลกอริทึมชี้เป้าเหยื่อจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต การรับรายได้ค่าโฆษณาจากมิจฉาชีพ ระบบยืนยันตัวตนล้มเหลว การหลบเลี่ยงภาษีไทยโดยโอนรายได้ไปเสียภาษีที่ไอร์แลนด์ การไม่มีระบบเยียวยาผู้เสียหาย และการใช้ สองมาตรฐาน ระหว่างตลาดตะวันตกกับอาเซียน ประเด็นที่น่าจับตาคือเรื่อง สองมาตรฐาน ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย Meta ยอมปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงโทษปรับ แต่ในไทยและภูมิภาคอาเซียนกลับไม่บังคับใช้มาตรฐานเดียวกัน สภาผู้บริโภค มองว่านี่คือการเลือกปฏิบัติที่ละเลยความปลอดภัยของผู้บริโภคไทยอย่างชัดเจน หลังจากยื่นฟ้องในวันที่ 8 มิถุนายน สภาผู้บริโภค มีแผนจัดเวทีเสวนาสาธารณะร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัล วุฒิสภา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายให้แพลตฟอร์มข้ามชาติรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในไทยตามมาตรฐานสากล การดำเนินคดีครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการ คุ้มครองผู้บริโภค ไทยจากอาชญากรรมทางออนไลน์ และหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ทำให้แพลตฟอร์มดิจิทัลต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อสังคมไท.
สภาผู้บริโภคยื่นฟ้องเฟซบุ๊กหรือเมตาต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 หลังพบผู้เสียหายจากโฆษณาหลอกลวงบนแพลตฟอร์มรวม 3,793 เรื่อง นับตั้งแต่ปี 2567 ถึงมีนาคม 2569 โดยสภาผู้บริโภคอ้างว่าเจรจาขอให้เฟซบุ๊กสกัดกั้นมิจฉาชีพมาแล้วกว่าหนึ่งปีแต่ไม่ได้รับการตอบรับ ประธานสภาผู้บริโภคแถลงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ว่ามีผู้เสียหายครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งแพทย์ อาจารย์ และข้าราชการระดับสูง สาเหตุที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่ความประมาท แต่เพราะวางใจในแพลตฟอร์มระดับโลกที่เชื่อว่าผ่านการคัดกรองแล้ว ปัจจุบันคนไทยใช้เฟซบุ๊กกว่า 51 ล้านบัญชี ทำให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเข้าถึงเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคระบุ 8 ปมหลักที่นำไปสู่การฟ้องร้อง ได้แก่ การปล่อยโฆษณาหลอกลวงโดยไม่คัดกรอง การที่ Facebook Marketplace กลายเป็นแหล่งสินค้าเถื่อน การที่อัลกอริทึมชี้เป้าเหยื่อจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต การรับรายได้ค่าโฆษณาจากมิจฉาชีพ ระบบยืนยันตัวตนล้มเหลว การหลบเลี่ยงภาษีไทยโดยโอนรายได้ไปเสียภาษีที่ไอร์แลนด์ การไม่มีระบบเยียวยาผู้เสียหาย และการใช้สองมาตรฐานระหว่างตลาดตะวันตกกับอาเซียน ประเด็นที่น่าจับตาคือเรื่องสองมาตรฐาน ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย Meta ยอมปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงโทษปรับ แต่ในไทยและภูมิภาคอาเซียนกลับไม่บังคับใช้มาตรฐานเดียวกัน สภาผู้บริโภคมองว่านี่คือการเลือกปฏิบัติที่ละเลยความปลอดภัยของผู้บริโภคไทยอย่างชัดเจน หลังจากยื่นฟ้องในวันที่ 8 มิถุนายน สภาผู้บริโภคมีแผนจัดเวทีเสวนาสาธารณะร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัล วุฒิสภา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายให้แพลตฟอร์มข้ามชาติรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในไทยตามมาตรฐานสากล การดำเนินคดีครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคไทยจากอาชญากรรมทางออนไลน์ และหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ทำให้แพลตฟอร์มดิจิทัลต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อสังคมไท
สภาผู้บริโภค ฟ้องเฟซบุ๊ก โฆษณาหลอกลวง สองมาตรฐาน คุ้มครองผู้บริโภค
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