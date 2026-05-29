สภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธการออกหมายเรียกนายชนนพัฒน์ตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญ

สภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธการออกหมายเรียกนายชนนพัฒน์ตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญ
📆5/29/2026 6:53 AM
สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ออกหมายเรียกนายชนนพัฒน์ นาคสั้ว สส.สงขลา เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำระหว่างสมัยประชุม แม้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะขออนุญาตตามอัยการสูงสุด ความขัดแย้งระหว่างการคุ้มครองอิสรภาพของสมาชิกสภากับการสอบสวนยุติธรรมเป็นประเด็นสำคัญ

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 เวลา 11.40 น.

แห่งรัฐสภาแห่งชาติ ประเทศไทย มีการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานสภาโดยนายโสภณ ซารัมย์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจากสภาเพื่อเรียกนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคร่วมรัฐบาล "กล้าธรรม" ให้มารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนปากคำระหว่างสมัยประชุมโดยอ้างอิงหนังสือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ขอให้ออกหมายเรียกตามคำสั่งของอัยการสูงสุด แม้ว่ามาตรา 125 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญได้ชี้โดยเฉพาะว่าห้ามไม่มีการสอบสวนสมาชิกสภาในฐานะผู้ต้องหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสภา การอภิปรายในสภาได้แยกเป็นสองฝ่ายชัดเจนโดยพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.

ส. บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส. ส. บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ให้การสนับสนุนให้ส่งตัวนายชนนพัฒน์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้ดำเนินการสอบสวนต่อไป ส่วนพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีนางนันทนา สงฆ์ประชา ส.

ส. บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ยืดหยุ่นตามแนวคิดของการคุ้มครองอิสระของสมาชิกสภา โดยตั้งข้อสงสัยว่าการส่งตัวนั้นขัดต่อหลักการที่รัฐธรรมนูญมุ่งมั่นปกป้องความเป็นอิสระของผู้แทนราษฎร เมื่อถึงเวลา 12.30 น.

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ได้ขึ้นมาพูดต่อสภาพคณะรัฐมนตรีโดยเปิดเผยถึงความตั้งใจของตนว่าได้รับฟังทุกคำติชมและคำแนะนำของสมาชิกทุกฝ่ายอย่างเปิดเผย พร้อมทั้งยืนยันว่าพร้อมรับผลการโหวตที่สภาได้จัดทำขึ้น แม้จะมีเสียงคัดค้านอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการส่งตัว เขาได้ชี้แจงว่า หากสภาปิดสมัยประชุมแล้ว การหลบหนีกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นไปไม่ได้ จึงยืนยันว่าตนจะยึดหลักการสาธารณะและเคารพกฎระเบียบของสภาเป็นอย่างเคร่งครัด และยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ หลังจากการฟังความเห็นของนายชนนพัฒน์แล้ว สภาผู้แทนราษฎรได้ทำการลงมติอย่างเป็นทางการโดยผลการโหวตปรากฏว่าเสียงโหวตส่วนใหญ่คือ 308 เสียงสนับสนุนการไม่ให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนนพัฒท์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุม ในขณะที่คะแนน 126 เสียงสนับสนุนให้ส่งตัวมีการลงคะแนน 2 ครั้งที่ไม่ได้ลงคะแนนและ 3 ครั้งที่งดออกเสียง การตัดสินใจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างการคุ้มครองอิสรภาพของสมาชิกสภากับความจำเป็นในการตรวจสอบความผิดตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ การตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงต่อเนื่องเกี่ยวกับการตีความมาตรา 125 ของรัฐธรรมนญ์และบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบพิเศษในระบบการเมืองไทยในอนาค

