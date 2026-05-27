สภาพัฒน์ แนะแนวทางแก้ความเสี่ยงจากการขาดการต่ออายุ พ. ร. บ. บุคคลที่ 3 ชงปลดล็อคต่อแบบอัตโนมัติ ล่วงหน้า แก้ปัญหาลืมต่อภาษีรถยนต์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.
) เปิดเผยรายงานสถานการณ์สังคมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงไตรมาสหนึ่ง ปี2569 พบประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการขาดการต่ออายุคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ () ซึ่ง สศช. เสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาใช้ระบบต่ออายุ พ. ร. บ.
แบบอัตโนมัติ (Opt-out) โดยกำหนดให้ต่ออายุล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ยกเลิกภายหลัง เพื่อให้การมี พ. ร. บ. ซึ่งเป็นการสศช.
ระบุว่า จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ชี้ให้เห็นว่าในปี 2568 ประเทศไทยมีรถมากกว่า 1 ใน 5 หรือ 22.9% ไม่ต่อภาษีประจำปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขการมี พ. ร. บ. นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบุว่า รถที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 40-50% พ.
ร. บ. ขาดการต่ออายุ การไม่ต่ออายุ พ. ร.
บ. เป็นความผิดทางกฎหมาย และหากประสบอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ กรณีเป็นฝ่ายถูก สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นโดยต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่หากพิสูจน์แล้วเป็นฝ่ายผิด จะถูกเรียกคืนค่าใช้จ่ายพร้อมเงินเพิ่มอีก 20% และมีโทษปรับเพิ่มเติม และทำให้เกิดความเสี่ยงด้านภาระทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญสศช.
รายงานข้อมูลว่า สถิติการรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในไตรมาสหนึ่ง ปี 2569 พบผู้ประสบภัยสะสมรวมทั้งสิ้น 235,726 ราย เพิ่มขึ้น 4.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต 4.4% และ 2.4% ตามลำดับ ขณะที่ผู้ทุพพลภาพลดลง 29.8% หากพิจารณาตามประเภทยานพาหนะจะพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่ (91.4%) เกิดจากรถจักรยานยนต์ และเมื่อจำแนกช่วงอายุผู้ประสบภัย พบว่า ส่วนใหญ่ 51.8% อยู่ในช่วงอายุ 15-35 ปี โดยจังหวัดที่มีผู้ประสบภัยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงใหม่ นอกจากนี้ในการรับแจ้งคดีอาญาในไตรมาสหนึ่ง ปี 2569 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 138,728 คดี เพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้น 26.4% ในขณะที่คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ลดลง 15.3% และ 7% ตามลำดั
