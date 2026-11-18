สภาปัดตกร่างประกันสังคมรักชนก 4 ร่างผ่าน ฉลุยตั้งวิสามัญ 25 คน
สภาฯ ลงมติเอกฉันท์ผ่านร่างประกันสังคม 4 ฉบับปัดตกร่างน.ส.รักชนก ยันปฏิรูปปลอดการเมือง ตั้งกมธ.วิสามัญ 25 คน ปัดการเมืองแทรกแซง
สภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์ในการพิจารณาหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกองทุน ประกันสังคม โดยปฏิเสธร่างกฎหมายของน.ส. รักชนก จันทังที่เสนอให้จัดตั้งระบบเลือกตั้งบอร์ด ประกันสังคม ในขณะที่ร่างอีก 4 ฉบับได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการต่อไป ส่งผลให้กระบวนการปฏิรูปกองทุนเดินหน้าภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลและคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างชัดเจน
มติสภาฯ ลงโทษปัดตกร่างรักชนก
ผลการลงมติปรากฏว่า ร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี รับหลักการด้วยคะแนนเอกฉันท์ 436 เสียง ขณะที่ร่างของนายสหัสวัต ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน 434 เสียง และร่างของนายธงธรรม ผ่านด้วยคะแนน 435 เสียง ส่วนร่างของน.ส.ธนพร รับหลักการด้วยคะแนน 432 เสียง แต่ร่างของน.ส.รักชนก ไม่ผ่านฉลุยด้วยคะแนน 302 เสียง ไม่รับหลักการ ต้าน 133 เสียง รับหลักการ ซึ่งเป็นการยืนยันเจตจำนงของสมาชิกสภาในการไม่ยอมรับระบบการเลือกตั้งบอร์ดกองทุนAlso readทำไมต้อง 'ห่มผ้าแดง' ให้ภูเขาทอง? เปิดความหมายพิธีเก่าแก่ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้
การลงมตินี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายสรุปประเด็นกันอย่างกว้างขวาง โดยนายสหัสวัต ได้ชี้แจงว่า การแก้ไขร่างกฎหมายของพรรคประชาชนไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อ แต่เกิดจากการศึกษาที่รอบด้านและครบถ้วน ซึ่งมีกลไกการตรวจสอบและการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการผูกขาด โดยยืนยันว่าประเทศพัฒนาแล้วมักใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบราชการแบบดั้งเดิม
ตัวเลขสนับสนุนชี้ประชาชนต้องการเปลี่ยน
นายสหัสวัต ย้ำถึงตัวเลขสำคัญทางสถิติเพื่อแสดงถึงความต้องการของผู้ประกันตน โดยระบุว่า มีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายจำนวน 33,286 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เข้าสู่กระบวนการในระยะเวลาจำกัด เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สะท้อนว่าประชาชนต้องการให้ออกจากระบบราชการ ขณะเดียวกันผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งก่อนมีผู้เข้าร่วมเลือกตั้ง 1.3 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงพลังของภาคประชาชนที่อยากให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ชูธงปฏิรูปชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย
นายสหัสวัต กล่าวต่อว่า บทบาทของสมาชิกสภาคือการยืนยันเสียงของประชาชน และเรียกร้องให้สมาชิกสภาทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยชี้แจงว่า ร่างกฎหมายที่เสนอมีการเขียนกลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความเป็นมืออาชีพ และระบบตรวจสอบไว้แล้วทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่สามารถถูกควบคุมโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคณะกรรมการบริหารได้
ฝ่ายค้านเตือนภัยการเมืองแทรกแซงกองทุน
น.ส.รักชนก ได้แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน โดยใช้อารมณ์เสียงสั่นเครือในระหว่างการอภิปราย ว่าบางพรรครู้สึกกลัวการสูญเสียอำนาจหากมีการเลือกตั้ง แต่กลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลง พร้อมอ้างว่าพรรคการเมืองที่เคยสัญญาว่าจะสนับสนุนการปฏิรูปกลับแตกสัจจะเมื่อได้เข้าสู่สภาหรือทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่าหากกลัวการสืบทอดอำนาจ ก็ควรกำหนดรอบการบริหารงานที่ชัดเจนแทน
น.ส.รักชนก ยังชี้ให้เห็นถึงความย้อนแย้งในการอภิปรายของนายจุลพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ยืนยันว่าต้องปฏิรูปประกันสังคมให้ปลอดจากการเมืองแทรกแซง แต่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนระบบที่อาจนำไปสู่การครอบงำของพรรคการเมือง โดยย้ำว่าตนจะเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปต่อไป แม้ร่างกฎหมายในวันนี้จะไม่ได้รับการรับรองจากสภา
ด้านนายธงธรรม ได้อภิปรายเตือนว่า การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเคยมีแคมเปญทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และเชื่อว่าจะยังคงมีพรรคการเมืองอื่นๆ เข้ามาทำแคมเปญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการสร้างกลไกนี้ควรพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงเกินคาด และพรรคเพื่อไทยพร้อมรับฟังข้อเสนอโดยยึดผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นที่ตั้ง
มติตั้ง กมธ.วิสามัญ 25 คน ขับเคลื่อนต่อ
หลังจากที่การอภิปรายและลงมติเสร็จสิ้น เวลา 19.15 น. ที่ประชุมมีมติกำหนดให้ร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลัก และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาจำนวน 25 คน โดยมีตัวแทนจากพรรคประชาชนเสนอชื่อ น.ส.รักชนก นายสหัสวัต และน.ส.ธนพร เข้าเป็นกรรมาธิการร่วมด้วย ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เข้าไปในคณะกรรมการชุดนี้
นายจุลพันธ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปฏิรูปประกันสังคมต้องปราศจากการเมืองเข้ามาแทรกแซง โดยชี้ให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลของการที่ผู้ประกันตนจะต้องเลือกตั้งบอร์ดในเมื่อมีระบบราชการที่ตรวจสอบได้ ซึ่งเคยมีตัวอย่างว่าผู้สมัครบางรายโพสต์สนับสนุนพรรคการเมืองเพียง 5 นาทีก็ลบทิ้ง แต่สุดท้ายยอมรับว่าเข้าไปสนับสนุน ซึ่งขัดกับหลักการไตรภาคี
นายจุลพันธ์ ยังกล่าวด้วยว่า กองทุนประกันสังคมมีเม็ดเงินจำนวน 3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากที่อาจทำให้คนมองตาเป็นมัน จึงยืนยันว่าไม่เชื่อว่าจะมีผู้ประกันตนต้องการให้การเมืองเข้ามาแข่งขันชิงอำนาจผ่านระบบเลือกตั้ง แต่จะใช้การปฏิรูประบบการทำงานและการลงทุนภายในระบบราชการที่มีอยู่ให้ดีที่สุด
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