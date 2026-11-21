สภาผู้แทนราษฎรล่าช้ากรณีเอกวิทย์ โต้แย้งความโปร่งใส
สภาผู้แทนราษฎรใช้เวลานาน 165 วันในคดีนายเอกวิทย์ สร้างความไม่พอใจให้ฝ่ายค้านและประชาชน regarding การแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระที่ล่าช้าเกินเหตุ
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อมีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารงานของ สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ นายเอกวิทย์ ซึ่งมีการล่าช้าในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างชัดเจน
ระยะเวลาที่ล่าช้ากว่า 165 วัน
ประเด็นหลักที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงในขณะนี้คือ ความล่าช้าในการส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายโสภณ ได้ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ความรอบคอบและดุลยพินิจในการตัดสินใจAlso readดูไบระเบิดทำลายตึก 4 หลังสูง 165 เมตรรวม 144 ชั้นใน 10 วินาที สถิติใหม่กินเนสส์ (ชมคลิป)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการอ้างถึงเหตุผลดังกล่าว แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีเรื่องจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านไปแล้วนั้น ครอบคลุมเวลาถึง 165 วัน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าที่ควรจะเป็นในการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนเช่นนี้
การตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรอง
นายโสภณ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากตนเองไม่ค่อยมีความรู้ด้านกฎหมาย จึงขอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวก่อน โดยระบุว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของกรรมการชุดนี้ได้
เหตุผลในการไม่เปิดเผยรายชื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสามารถทำงานได้อย่างอิสระและไม่ถูกกดดันจากภายนอก ซึ่งนายโสภณ ย้ำถึงหลักการสำคัญว่าต้องให้การทำงานของกรรมการมีความอิสระสูงสุดตามระเบียบปฏิบัติ
ความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย
หนึ่งในประเด็นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือ ความเชื่อมโยงทางการเมืองระหว่างผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยนายโสภณ เป็นนักการเมืองจากพรรคภูมิใจไทย ในขณะที่นายศักดิ์สยาม ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญของพรรคเดียวกัน ก็มีความเกี่ยวข้องในกรณีนี้เช่นกัน
ทั้งสองฝ่ายมีฐานที่มั่นอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความสงสัยให้กับสาธารณชนว่า是否存在การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อปกป้องกลุ่มพวกพ้องทางการเมืองหรือไม่
เสียงทวงถามจากฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการทวงถามถึงความล่าช้า โดยสอบถามว่าเมื่อใดที่ประธานสภาฯ จะตัดสินใจส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาพิจารณา โดยอ้างถึงกรณีของนายเอกวิทย์ที่ประธานศาลฎีกาได้ตั้งคณะกรรมการอิสระแล้ว
กระบวนการในกรณีของนายเอกวิทย์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเสร็จสิ้นด้วยมติ 9 ต่อ 0 ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความล่าช้าในกรณีปัจจุบัน ทำให้ประชาชนตั้งคำถามว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในระบบหรือไม่
ความรับผิดชอบต่อความล่าช้า
แม้ว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรองจะไม่ใช่เรื่องผิด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การกลั่นกรองที่ไม่มีกรอบเวลาแน่นอนและไม่มีการระบุวันที่จะเสร็จสิ้น ทำให้เรื่องค้างคาอยู่นานหลายเดือน
ความเป็นอิสระของกรรมการไม่ได้อ้างอิงได้ว่าประธานสภาฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกลไกที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระบวนการยุติธรรมทำงานอย่างเท่าเทียม
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics