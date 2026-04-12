สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดทั่วประเทศ เตือนฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในช่วงเมษายน 2569

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงเดือนเมษายน 2569 โดยทั่วไปอากาศจะร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน บางช่วงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
สภาพอากาศ ในช่วงนี้คาดว่าจะร้อนถึง ร้อนจัด โดยทั่วไป และมี ฟ้าหลัว ในเวลากลางวันตลอดช่วงระยะเวลาที่พยากรณ์ โดยในช่วงวันที่ 13 ถึง 17 เมษายน พ.ศ.
2569 จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของภาค หลังจากนั้นคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ รวมถึงอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนล่างของภาค ลมที่พัดปกคลุมส่วนใหญ่เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดด้วยความเร็ว 5 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 19 ถึง 28 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 36 ถึง 42 องศาเซลเซียส\สำหรับในช่วงเวลาอื่นๆ ที่เหลือ คาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะยังคงร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในเวลากลางวัน โดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในบางช่วงเวลาคาดว่าจะมีอากาศร้อนจัดเกิดขึ้นในบางพื้นที่ และมีฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ รวมถึงอาจมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ทางตอนล่างของภาค ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมใต้ พัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงวันที่ 12 ถึง 16 เมษายน พ.ศ. 2569 และในช่วงวันที่ 17 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2569 คาดว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าหลัวในเวลากลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ และอาจมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาค ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมใต้ พัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง\นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 12 ถึง 15 เมษายน พ.ศ. 2569 คาดว่าอากาศจะร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าหลัวในเวลากลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในบางแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนล่างของภาค ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมใต้ พัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 1 เมตร ในขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆ คาดว่าจะยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในเวลากลางวัน โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ รวมถึงอาจมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่ง ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 1 เมตร ในส่วนของช่วงเวลาอื่นๆ จะมีอากาศร้อนในเวลากลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมตะวันตก พัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 33 ถึง 39 องศาเซลเซียส และในบางช่วงเวลา คาดว่าจะมีอากาศร้อนในเวลากลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือ พัดด้วยความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 24 ถึง 28 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 33 ถึง 38 องศาเซลเซียส\ในช่วงเวลาที่เหลือ คาดว่าอากาศจะร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าหลัวในเวลากลางวัน ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมใต้ พัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในช่วงเวลาสุดท้าย คาดว่าอากาศจะร้อนโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในเวลากลางวัน โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วนร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ และอาจมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมใต้ พัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโม
อากาศร้อน ร้อนจัด ฟ้าหลัว ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศ เมษายน 2569
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »