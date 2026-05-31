Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

สภาพัฒน์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับ 'Virtual Bank' ที่อาจทำให้หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจ News

สภาพัฒน์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับ 'Virtual Bank' ที่อาจทำให้หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้น
สภาพัฒน์Virtual Bankหนี้ครัวเรือนไทย
📆5/31/2026 9:33 AM
📰SpringNews
37 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 63%

สภาพัฒน์ แสดงความกังวลว่า ธนาคารไร้สาขา ในไทย เข้าถึงสินเชื่อที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น อาจกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ 'หนี้ครัวเรือนไทย' เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สภาพัฒน์ แสดงความกังวลว่า ธนาคารไร้สาขา ในไทย เข้าถึงสินเชื่อที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น อาจกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ ' หนี้ครัวเรือนไทย ' เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สภาพัฒน์ ฯ กังวลว่า ' Virtual Bank ' อาจเป็นปัจจัยใหม่ที่ทำให้ หนี้ครัวเรือนไทย เพิ่มขึ้น เพราะประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม การใช้ 'ข้อมูลทางเลือก' ในการอนุมัติสินเชื่อ ช่วยให้คนที่เคยกู้เงินยากเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น แต่ก็เพิ่ม ความเสี่ยง ในการก่อหนี้ แม้ หนี้ครัวเรือนไทย ลดลงเหลือ 86.

7% ของ GDP หรือราว 16.6 ล้านล้านบาท แต่ยังอยู่ในระดับสูง และต้องเฝ้าระวังผลกระทบจาก Virtual Bank ในอนาคตอย่างใกล้ชิด สภาพัฒน์ แสดงความกังวลว่า ธนาคารไร้สาขา ในไทย เข้าถึงสินเชื่อที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น อาจกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ 'หนี้ครัวเรือนไทย' เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจะเริ่มชะลอตัวลงจากระดับสูงสุดในอดีต แต่หน่วยงานเศรษฐกิจยังคงส่งสัญญาณเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความเสี่ยงใหม่จากการมาของ 'Virtual Bank' หรือธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมเปิดเผยในการแถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2569 ว่า แม้ Virtual Bank จะช่วยขยายโอกาสทางการเงินให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารแบบดั้งเดิม แต่ก็อาจกลายเป็นปัจจัยเร่งการก่อหนี้ในอนาคต หากขาดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะส

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SpringNews /  🏆 10. in TH

สภาพัฒน์ Virtual Bank หนี้ครัวเรือนไทย ธนาคารไร้สาขา ความเสี่ยง

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติโยก ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส-ไทยสมาร์ทคาร์ด-CPAXT’ เข้าไปอยู่ใน Virtual Bankผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติโยก ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส-ไทยสมาร์ทคาร์ด-CPAXT’ เข้าไปอยู่ใน Virtual Bankผู้ถือหุ้น CPALL ได้ลงมติไม่อนุมัติแผนการโอน 3 บริษัทย่อยไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Virtual Bank โดยมีคะแนนเสียง 96.4% ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกรรมการ 13 ท่าน ที่มองว่าธุรกรรมมีความซับซ้อน อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ CPALL และทำให้สูญเสียความเป็นกลางทางธุรกิจ
Read more »

CPALL แจงผลโหวต ‘ไม่อนุมัติ’ โยก 3 บริษัทเข้า Virtual BankCPALL แจงผลโหวต ‘ไม่อนุมัติ’ โยก 3 บริษัทเข้า Virtual Bankซีพี ออลล์ ร่อนหนังสือชี้แจงผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 โหวต “ไม่อนุมัติ” ในหลักการให้ 3 บริษัท โยกไปอยู่ในกลุ่ม Virtual Bank ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
Read more »

CPALL Rejects Virtual Bank Merger ProposalCPALL Rejects Virtual Bank Merger ProposalThe CPALL shareholders rejected the proposal to merge three businesses into the Virtual Bank group, with a vote of 96.4% against the proposal.
Read more »

CP Group ไม่อนุมัติแผน Ascend BankCP Group ไม่อนุมัติแผน Ascend BankCP Group ไม่อนุมัติแผนการโอนธุรกิจ 3 บริษัทลูกเข้าไปใน Virtual Bank ภายใต้ ACMH ของ CP Group
Read more »

เสนอให้ธปท.กำหนดมาตรการกำกับ Virtual Bankเสนอให้ธปท.กำหนดมาตรการกำกับ Virtual Bankคณะกรรมการ 학啟全日制 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรเร่งกำหนดมาตรการกำกับควบคุมธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) เพื่อป้องกันการมุ่งเน้นสินเชื่อเพื่อการบริโภคที่เสี่ยงก่อหนี้เสีย โดยมีข้อเสนอ 2 ส่วน 1. กำหนดให้ Virtual Bank ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มสร้างอาชีพอย่างน้อย 10-20% ของจำนวนสินเชื่อทั้งหมด 2. ใช้ระบบ e-KYC ที่ยืดหยุ่นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น คนทำอาชีพอิสระและแรงงานข้ามชาติ Could accessibility的同时 ป้องกันการเปิดบัญชีเพื่อกระทำผิดกฎหมาย
Read more »

ธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank): โอกาสและความเสี่ยงในยุคการเงินดิจิทัลธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank): โอกาสและความเสี่ยงในยุคการเงินดิจิทัล以下内容关于泰国虚拟银行的潜在好处如服务未触达人群、存款动员与信贷投放，以及其风险如消费性贷款过度导致家庭债务。还讨论了政策建议，包括设定生产性贷款比例、灵活 e-KYC、保持监管成本不过高。这里为约2500字符的中文概述。
Read more »



Render Time: 2026-05-31 12:33:31