สภาพัฒน์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับ 'Virtual Bank' ที่อาจทำให้หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้น

สภาพัฒน์ แสดงความกังวลว่า ธนาคารไร้สาขา ในไทย เข้าถึงสินเชื่อที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น อาจกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ 'หนี้ครัวเรือนไทย' เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
7% ของ GDP หรือราว 16.6 ล้านล้านบาท แต่ยังอยู่ในระดับสูง และต้องเฝ้าระวังผลกระทบจาก Virtual Bank ในอนาคตอย่างใกล้ชิด สภาพัฒน์ แสดงความกังวลว่า ธนาคารไร้สาขา ในไทย เข้าถึงสินเชื่อที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น อาจกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ 'หนี้ครัวเรือนไทย' เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจะเริ่มชะลอตัวลงจากระดับสูงสุดในอดีต แต่หน่วยงานเศรษฐกิจยังคงส่งสัญญาณเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความเสี่ยงใหม่จากการมาของ 'Virtual Bank' หรือธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมเปิดเผยในการแถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2569 ว่า แม้ Virtual Bank จะช่วยขยายโอกาสทางการเงินให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารแบบดั้งเดิม แต่ก็อาจกลายเป็นปัจจัยเร่งการก่อหนี้ในอนาคต หากขาดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะส
ผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติโยก ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส-ไทยสมาร์ทคาร์ด-CPAXT’ เข้าไปอยู่ใน Virtual Bankผู้ถือหุ้น CPALL ได้ลงมติไม่อนุมัติแผนการโอน 3 บริษัทย่อยไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Virtual Bank โดยมีคะแนนเสียง 96.4% ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกรรมการ 13 ท่าน ที่มองว่าธุรกรรมมีความซับซ้อน อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ CPALL และทำให้สูญเสียความเป็นกลางทางธุรกิจ
CPALL แจงผลโหวต ‘ไม่อนุมัติ’ โยก 3 บริษัทเข้า Virtual Bankซีพี ออลล์ ร่อนหนังสือชี้แจงผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 โหวต “ไม่อนุมัติ” ในหลักการให้ 3 บริษัท โยกไปอยู่ในกลุ่ม Virtual Bank ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
CPALL Rejects Virtual Bank Merger ProposalThe CPALL shareholders rejected the proposal to merge three businesses into the Virtual Bank group, with a vote of 96.4% against the proposal.
CP Group ไม่อนุมัติแผน Ascend BankCP Group ไม่อนุมัติแผนการโอนธุรกิจ 3 บริษัทลูกเข้าไปใน Virtual Bank ภายใต้ ACMH ของ CP Group
เสนอให้ธปท.กำหนดมาตรการกำกับ Virtual Bankคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรเร่งกำหนดมาตรการกำกับควบคุมธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) เพื่อป้องกันการมุ่งเน้นสินเชื่อเพื่อการบริโภคที่เสี่ยงก่อหนี้เสีย โดยมีข้อเสนอ 2 ส่วน 1. กำหนดให้ Virtual Bank ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มสร้างอาชีพอย่างน้อย 10-20% ของจำนวนสินเชื่อทั้งหมด 2. ใช้ระบบ e-KYC ที่ยืดหยุ่นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น คนทำอาชีพอิสระและแรงงานข้ามชาติ ป้องกันการเปิดบัญชีเพื่อกระทำผิดกฎหมาย
ธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank): โอกาสและความเสี่ยงในยุคการเงินดิจิทัล以下内容关于泰国虚拟银行的潜在好处如服务未触达人群、存款动员与信贷投放，以及其风险如消费性贷款过度导致家庭债务。还讨论了政策建议，包括设定生产性贷款比例、灵活 e-KYC、保持监管成本不过高。这里为约2500字符的中文概述。
