สภาถกงบปี 71 ณัฐพงษ์จี้รัฐบาลปฏิรูปจัดซื้อจัดจ้างและเพิ่มภาษีที่ดิน
สภาผู้แทนราษฎรลงมติพิจารณาญัตติงบประมาณปี 2571 นายณัฐพงษ์ ชี้รัฐบาลต้องปฏิรูประบบจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความโปร่งใส และทบทวนภาษีลาภลอยและภาษีที่ดินรวมแปลง
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ดำเนินการโดย น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ประธานการประชุม ซึ่งได้มีการพิจารณาญัตติสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาและเสนอข้อคิดเห็นก่อนจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีนำไปดำเนินการต่อ โดยมีการพิจารณาลงมติในคราวเดียวกันจำนวน 2 ญัตติ เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลให้มีความชัดเจนและโปร่งใสยิ่งขึ้น
เรียกร้องความโปร่งใสและระบบจัดซื้อจัดจ้าง
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้าน ได้อภิปรายเสนอให้รัฐบาลกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณปี 2571 ให้เป็นรูปธรรม แก้ปัญหาถูกจุด และมีการลงทุนที่คุ้มค่าพร้อมหาเงินอย่างเป็นธรรม โดยได้ชี้ให้เห็นความขัดแย้งระหว่างคำชี้แจงของสำนักงบประมาณที่กำหนดกรอบงบประมาณ 10% ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภาAlso readฝ้าถล่มโรงพยาบาลชุมพวงใส่ผู้ป่วย 71 ปี โชคดีปลอดภัย ขอโทษประชาชนแล้ว
นายณัฐพงษ์ เน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการรับฟังความเห็นประกอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2571 แยกตามโครงการที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อพิสูจน์ความจริงใจในการรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคม ไม่ใช่ทำเป็นพิธีกรรมตามขั้นตอน โดยยังเรียกร้องให้เปิดเผยเงินนอกงบประมาณทั้งหมดแบบรวบยอด ทั้งกองทุนประกันสังคม กองทุนดีอี และกองทุนเพื่อการให้บริการคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันลักษณะการจัดสรรงบประมาณแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา
ปฏิรูประบบจัดซื้อจัดจ้างคุมเงินหมื่นล้าน
สมาชิกพรรคประชาชนชี้ให้เห็นปัญหาโครงสร้างการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นว่ายังขาดความประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ควบคุมระเบียบ แต่หน่วยงานแต่ละหน่วยเป็นผู้จัดซื้อโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่มีหน่วยงานกลางดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้างทั้งประเทศเพื่อประหยัดงบประมาณและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ นายณัฐพงษ์ เรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูประบบนี้เพื่อคุมเงินนอกงบประมาณและเงินในงบประมาณให้ได้ ซึ่งมีผู้ประเมินว่าเงินนอกงบประมาณเมื่อรวมทุกก้อนมีมูลค่าเฉียด 10 ล้านล้านบาท
ทบทวนมาตรการภาษีและภาษีลาภลอย
ในประเด็นการหาเงินอย่างเป็นธรรม นายณัฐพงษ์ เสนอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการทางภาษีที่จูงใจนักลงทุน เช่น ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีการระดมทุนหลายแสนล้านบาทซึ่งอาจเฉียดหนึ่งล้านล้านบาท แต่รัฐกลับสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีดังกล่าว ควรพิจารณาว่ามาตรการจูงใจเหล่านั้นคุ้มค่ากับรายได้ที่เสียไปหรือไม่ พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ทบทวนร่างกฎหมายภาษีลาภลอย โดยอ้างข้อมูลว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ 6 แห่งของประเทศไทยมีกำไรครึ่งปีแรกเฉียดหนึ่งแสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ได้สามหมื่นล้านบาท ถึงประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทจากภาวะความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ผลักดันภาษีที่ดินรวมแปลงลดความเหลื่อมล้ำ
นอกจากภาษีลาภลอย นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินซึ่งประชาชนร้อยละ 5 ถือครองที่ดินที่มีโฉนดประมาณร้อยละ 80 ของประเทศ โดยค่าความมั่งคั่งที่ดินในเมืองและต่างจังหวัดมีความแตกต่างสูงถึงอัตรา 1 ต่อ 99 ขณะที่เกษตรกรและกลุ่มชาติพันธุ์ยังขาดที่ดินทำกิน จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำภาษีที่ดินรวมแปลงมาจัดสวัสดิการรัฐ โดยพุ่งเป้าจัดเก็บจากคนมีความมั่งคั่งสูงที่ถือครองที่ดินแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม
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