สภาทองคำโลก แนะลงทุนทองคำเป็นสินทรัพย์หลักระยะยาว

สภาทองคำโลก ชี้ให้เห็นว่าทองคำยังคงเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน และเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
สภา ทองคำ โลก แนะ ลงทุน ทองคำ เป็น สินทรัพย์ หลักระยะยาวถึงปี 69 รับความเสี่ยงภาษี เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยขาลง ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ การเมืองในประเทศ - ต่างประเทศ สภา ทองคำ โลก เชื่อว่าการ ลงทุน ทองคำ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั้งทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ผลสำรวจสภา ทองคำ โลก แสดงให้เห็นกว่า 95% ของผู้จัดการทุนสำรอง เชื่อว่าทุนสำรอง ทองคำ ของธนาคารกลางทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า สภา ทองคำ โลก
ประเมินความต้องการทองคำของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2568 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นเสาหลักอันดับสามด้านอุปสงค์ทองคำโลก รองจากจีน และอินเดี
