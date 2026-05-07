สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตฉลองวันกาชาดโลก ภายใต้แนวคิดรวมพลังเพื่อมนุษยชาติ

ขอเชิญคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 เพื่อเฉลิมฉลองวันกาชาดโลก พร้อมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อที่ระลึกและชมนิทรรศการย้อนรอยภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามวิกฤต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และแสดงพลังแห่งความมีน้ำใจ ผ่านการ บริจาคโลหิต เพื่อ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโอกาสเฉลิมฉลองวันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับ วันกาชาดโลก โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมดำเนินงานภายใต้แนวคิดอันทรงพลังที่ว่า United In Humanity หรือ รวมพลังเพื่อมนุษยชาติ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการยืนหยัดเคียงข้างและช่วยเหลือกันโดยไม่แบ่งแยก โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ซึ่งผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความประสงค์จะบริจาคโลหิต สามารถเดินทางไปได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ รวมถึงหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ หรือ Fixed Station ทั้ง 7 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติอีก 12 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคอย่างทั่วถึง การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เกื้อกูลกัน หากย้อนกลับไปถึงประวัติความเป็นมาของวันกาชาดโลก หรือ World Red Cross and Red Crescent Day ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปีนั้น คือวันที่ระลึกถึงวันเกิดของ นายอังรี ดูนังต์ ผู้ก่อตั้งกาชาดสากล ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการก่อตั้งองค์กรเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้บาดเจ็บจากสงครามและภัยพิบัติ โดยทางสหพันธ์สภากาชาดและสภากาชาดเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดในแต่ละประเทศจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของกาชาด การทำงานของสภากาชาดนั้นยึดถือตามหลักการพื้นฐาน 7 ประการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.
มนุษยธรรม คือการมุ่งบรรเทาความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ในทุกรูปแบบ 2. ความไม่ลำเอียง คือการให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้น 3. ความเป็นกลาง คือการไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งทางการเมืองหรืออุดมการณ์ 4.
ความเป็นอิสระ คือการดำเนินงานอย่างเป็นเอกเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกาชาด 5. บริการอาสาสมัคร คือการทำงานด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลกำไรหรือค่าตอบแทน 6. ความเป็นเอกภาพ คือการมีสภากาชาดเพียงแห่งเดียวในหนึ่งประเทศ 7.
ความเป็นสากล คือการร่วมมือกันในระดับโลกเพื่อมนุษยชาติ หลักการเหล่านี้เองที่ทำให้สภากาชาดไทยและสภากาชาดทั่วโลกได้รับความไว้วางใจและเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ประสบภัยและผู้ป่วยทั่วโลกมาอย่างยาวนาน นอกเหนือจากการเชิญชวนบริจาคโลหิตแล้ว ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความสนุกสนานและแรงจูงใจให้แก่ผู้บริจาค ผ่านแคมเปญ โพสต์ และ แชร์ เรื่องราวความประทับใจในการบริจาคโลหิต โดยผู้บริจาคสามารถแบ่งปันภาพถ่ายหรือเล่าประสบการณ์ที่น่าประทับใจลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเช็คอินสถานที่บริจาคโลหิต และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #UnitedInHumanity เพื่อลุ้นรับเสื้อ T-Shirt รุ่นพิเศษที่ระลึกวันกาชาดโลก ภายใต้ข้อความ Everything we do comes from the heart จำนวน 20 รางวัล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อว่าทุกการกระทำของอาสาสมัครและผู้บริจาคล้วนกลั่นออกมาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่ายที่ร้อยเรียงภารกิจด้านการบริการโลหิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างหนักในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างรุนแรง การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น มหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการสนับสนุนด้านการแพทย์ในภาวะสงครามและการสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในอดีต วิดีทัศน์และภาพถ่ายเหล่านี้จะทำให้ผู้เข้าชมได้ตระหนักว่า โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับจากการบริจาค มีค่ามหาศาลในการต่อลมหายใจและให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยและผู้ประสบภัย สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการให้ในครั้งนี้ เพื่อให้โลหิตไทยเพียงพอต่อการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์สืบต่อไ
บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย วันกาชาดโลก United In Humanity ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
CGSI คาดดัชนี SET สิ้นปี 69 แตะ 1,400 จุด ชี้ครึ่งปีแรกการเมืองกดดัน ก่อนฟื้นครึ่งหลังบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (CGSI) ตั้งเป้าดัชนี SET Index สิ้นปี 2569 ไว้ที่ 1,400 จุด มองว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ตลาดหุ้นไทยจะยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง เนื่องจากมีแผนยุบสภาและจัดการเลือกตั้ง
Read more »
วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2569 พร้อมเปิดงานวันนักประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 185 รางวัล พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569
Read more »
ปฏิทินวันพระ 2569 วันธรรมสวนะ ครบทั้ง 12 เดือนรวมปฏิทินวันพระ 2569 เปิดวันพระทั้ง 12 เดือน ตลอดปี 2569 และวันสำคัญทางพุทธศาสนา หลักปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ
Read more »
หุ้นซื้อคืน: เครื่องมือฟื้นฟูตลาดหุ้นไทยปี 2568-2569รายงานเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนในตลาดหุ้นไทยช่วงปี 2568-2569 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารสภาพคล่องและส่งสัญญาณความเชื่อมั่นของบริษัทต่อมูลค่ากิจการ โดยเน้นถึงสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2568 มูลค่าการซื้อหุ้นคืนที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการฟื้นตัวของตลาดในปี 2569 พร้อมทั้งข้อมูลบริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนในปี 2569
Read more »
เปิดงานเทศกาลว่าวนานาชาติขอนแก่น 2026ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเปิดงานเทศกาลว่าวนานาชาติ Khon Kaen International Kite Festival 2026 ครั้งที่ 1 ณ บึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2569 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมว่าว พร้อมกิจกรรมมากมาย รวมถึงการรวมตัวของนักเล่นว่าวชื่อดังจากทั่วประเทศ
Read more »
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศร้อนจัดและฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาเผยพยากรณ์อากาศระบุว่าประเทศไทยตอนบนประสบอากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และคาดว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 ชาวเรือควรระมัดระวังคลื่นสูงในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
Read more »