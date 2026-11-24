สภาคองเกรสสหรัฐฯ จี้ Nvidia ตรวจสอบความปลอดภัยชิป AI หลังเจิ้งเซียง หวง กลับรับตำแหน่ง CEO
สภาคองเกรสสหรัฐฯ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกลับมาของเจิ้งเซียง หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Nvidia อย่างรุนแรง พร้อมเรียกร้องกฎหมายควบคุมการส่งออกชิป AI ไปยังจีนอย่างเข้มงวด
สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาจากทั้งสองพรรคการเมือง ได้แก่ พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต ได้ร่วมกันออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจล่าสุดของบริษัท Nvidia ในการแต่งตั้งให้ เจิ้งเซียง หวง กลับมารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อีกครั้ง โดยอ้างเหตุผลว่าอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงแห่งชาติและการควบคุมเทคโนโลยีขั้นสูง
เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสภาคองเกรสและกฎหมายควบคุม
ประเด็นดังกล่าวกลายเป็น焦点สำคัญในวงการเมืองสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (23 พฤศจิกายน) ส.ว. ทอม คอตตอน ประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกัน ได้ออกมาเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านร่างกฎหมาย 'Chip Security Act' อย่างเร่งด่วน โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดการกับปัญหาชิปประมวลผลขั้นสูงที่อาจส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถูกนำส่งต่อไปยังประเทศจีนผ่านช่องทางผิดกฎหมาย ซึ่งจีนถือเป็นพื้นที่ที่ถูกจำกัดการขายเทคโนโลยีดังกล่าวตามกฎหมายของสหรัฐฯAlso readหุ้น Nvidia พุ่งกว่า 28% หลัง Jensen Huang กลับมาเป็น CEO ดันมูลค่าเพิ่มกว่า $8 แสนล้านในวันเดียว
เนื้อหาสำคัญของร่างกฎหมายนี้กำหนดให้ผู้ผลิตชิปต้องมีความรับผิดชอบในการติดตามตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยประมวลผล AI ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง และจะต้องรีบแจ้งให้รัฐบาลสหรัฐฯ ทราบทันทีหากมีความสงสัยหรือพบหลักฐานว่าชิปเหล่านั้นได้ตกไปอยู่ในมือของผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่ถูกสั่งห้าม นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเบื้องหลังการดำรงตำแหน่งของ เจิ้งเซียง หวง อีกครั้งโดยละเอียด
ปฏิกิริยาจากพรรคเดโมแครตและมาตรการทางกฎหมาย
ด้าน ส.ว. เอลิซาเบธ วอร์เรน จากพรรคเดโมแครต รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเตรียมเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาในเดือนมกราคมปีหน้า ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างรุนแรงโดยเรียกการตัดสินใจของทางบริษัท Nvidia ว่าเป็นการกระทำที่ 'ประมาทเลินเล่อ' มากที่สุด พร้อมชี้แจงว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทยังคงติดค้างการให้คำตอบต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ อย่างชัดเจน
ส.ว. วอร์เรน ย้ำว่า คณะกรรมาธิการการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการอนุมัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออก ดังนั้น การที่ เจิ้งเซียง หวง กลับมารับตำแหน่งอีกครั้ง ยิ่งเพิ่มความเร่งด่วนในการผลักดันร่างกฎหมายควบคุมการส่งออกที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองพรรคให้มีผลบังคับใช้ในทันที และต้องมั่นใจว่าทาง Nvidia จะไม่เข้ามาทำการล็อบบี้เพื่อล้มล้างกฎหมายดังกล่าวจนทำให้ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ตกอยู่ในความเสี่ยง
กำหนดการฟังคำให้การและประเด็นสายลับจีน
ความขัดแย้งนี้ได้ขยายวงกว้างไปยังประเด็นการสอบสวนส่วนตัวเมื่อ ส.ว. ทิม สกอตต์ ประธานคณะกรรมาธิการจากพรรครีพับลิกันเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า เจิ้งเซียง หวง มีกำหนดจะต้องเข้าให้คำให้การในวันที่ 3 ธันวาคม ณ หน้าคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐฯ ในการไต่สวนสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนิติบัญญัติยังคงกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงส่วนตัวของ หวง กับหญิงรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับของจีน ซึ่งสร้างความสงสัยในวงกว้าง
โฆษกส่วนตัวของ เจิ้งเซียง หวง ได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับกำหนดการเข้าให้การดังกล่าว ในขณะที่ ส.ว. พีท ริกเกตส์ จากพรรครีพับลิกัน สมาชิกคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภา ได้ออกมาแถลงการณ์ว่า การตัดสินใจของบอร์ดบริหาร Nvidia ที่ให้ หวง กลับมารับตำแหน่งซีอีโอนั้น 'ไม่ได้เป็นข้อยกเว้น' ที่จะทำให้เขาไม่ต้องเข้าให้การต่อสภาคองเกรสแต่อย่างใด ริกเกตส์ยังกำลังผลักดันให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมาย 'Match Act' อีกด้วย
ผลกระทบต่อการส่งออกและบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์
ร่างกฎหมาย 'Match Act' ที่ ส.ว. ริกเกตส์ ผลักดันนั้นมีเป้าหมายกดดันให้ชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ จำกัดการขายและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ผลิตชิปขั้นสูงที่มีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศจีน แม้ว่าจะไม่ได้จำกัดยอดขายชิปของ Nvidia โดยตรงก็ตาม แต่บริษัทในประเทศพันธมิตรที่ผลิตเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์ และบริษัท Tokyo Electron ของญี่ปุ่น
ขณะที่ ส.ส. จิม ไฮมส์ แกนนำระดับสูงของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า หวง ยังคงมีกำหนดเข้าให้สัมภาษณ์แบบปิดในวันที่ 1 ธันวาคม ร่วมกับคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรอีก 3 ชุด ส่วน ส.ส. ฮาคีม เจฟฟรีส์ ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คนใหม่ ได้เสนอแนะให้บรรจุข้อกฎหมายที่ 'รัดกุมไร้ช่องโหว่' เพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยี AI ตกไปถึงมือจีนไว้ในร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมประจำปี ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญที่ต้องผ่านการอนุมัติเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กองทัพ
อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่น่าสนใจเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง CNBC ว่าตนเองได้กดดันบอร์ดบริหารของ Nvidia นำ หวง กลับมารับตำแหน่งซีอีโอ และระบุว่าไม่คิดว่าบอร์ดบริหารจะดำเนินการเช่นนั้นหากไม่ได้รับแรงผลักดันจากเขา ด้าน ส.ว. ชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างมากจากพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาจากรัฐนิวยอร์ก แสดงความเห็นว่า การกลับมารับตำแหน่งครั้งนี้ยืนยันว่าการผ่านกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการส่งออกชิปของสหรัฐฯ ไปยังจีนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
ในขณะที่ ส.ว. จอห์น เคอร์ติส จากพรรครีพับลิกัน สมาชิกคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์วุฒิสภา ได้ตั้งคำถามตรงไปยังบอร์ดบริหารว่าเหตุใดจึงตัดสินใจแต่งตั้ง หวง กลับมารับตำแหน่งซีอีโออีกครั้ง โดยระบุว่า 'เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บอร์ดบริหารเพิ่งบอกว่าจะไม่ดึงเขากลับมา' และตอนนี้ต้องการรู้คำตอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดการตัดสินใจดังกล่าว
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