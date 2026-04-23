สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติยกเลิก MOU 2544 พร้อมติดตามข่าวสารรอบด้าน

สรุปข่าวสำคัญประจำวัน: การตัดสินใจของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการยกเลิก MOU กับกัมพูชา, เรื่องราวความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน, ประเด็นสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ, ข่าวสารบันเทิง และสารคดีที่เจาะลึกเรื่องราวความเป็นไทย
การประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติสำคัญในการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) ปี 2544 โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตามขั้นตอน คือนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.
) และแจ้งไปยังฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการพิจารณาถึงเหตุผลสำคัญ 3 ประการที่เกี่ยวข้องกับ MOU ที่ลงนามไว้เมื่อ 25 ปีก่อน ในขณะเดียวกัน เรื่องราวส่วนตัวก็ดำเนินไปคู่ขนานกัน อ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับความสัมพันธ์ที่เริ่มสั่นคลอน จากความสุขที่เคยมีร่วมกัน บัดนี้กลับถูกแทนที่ด้วยความเงียบและความเครียดสะสม อ้นเริ่มประสบปัญหาในการนอนหลับ ความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นเริ่มตั้งคำถามถึงอนาคต ด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นภัยเงียบจากโรคไข้ดิน แผนรับมือไฟป่าในจังหวัดกาญจนบุรี หรืออาชีพเสริมที่น่าสนใจอย่างการแปรรูปไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าในจังหวัดเลย นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของแมกนีเซียม ผลกระทบของการได้รับแมกนีเซียมมากเกินไป และข้อถกเถียงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก รวมถึงการสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ผ่านรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ที่นำเสนอการต่อสู้ทางความคิดของนักฟิสิกส์ชื่อดังอย่างไอน์สไตน์ในการทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ เช่น เพลงสิเทน้องให้บอกแน ต่าย อรทัย, ดอกจานประหารใจ มนต์แคน แก่นคูณ, ขอแค่รู้ข่าว เอกราช สุวรรณภูมิ และให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา มนต์แคน แก่นคูณ ในวงการบันเทิง นุชนาฏ ได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับปกรณ์ หัวหน้าเชฟที่เข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดยก๊อต จิรายุ ซึ่งเป็นละครรักย้อนประวัติศาสตร์ที่น่าติดตาม พร้อมเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ที่ขับร้องโดยจีรภัทร จันทร์แจ้ง เรื่องราวในละครดำเนินไปเมื่อนุชนาฏหายตัวไป ทำให้ปกรณ์และซินซินต้องออกตามหาเธอ และหลิวต้องการทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายจากการกระทำของราเชน อีกประเด็นที่น่าสนใจคือข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดีย รายการคนสู้โรคได้นำข้อมูลนี้มาตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีสารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทย ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และ DNA เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีเธอ เขา เรา ใคร ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์ปมร้อน MOU 44 และความขัดแย้งไทย-กัมพูชา กับเดิมพันแหล่งพลังงานในอ่าวไทยเจาะลึกความขัดแย้งกรณี MOU 44 และประเด็นเขตแดนทางทะเลบริเวณเกาะกูด ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแบ่งผลประโยชน์พลังงานและท่าทีของรัฐบาลที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนในประเทศ
Read more »
ยกเลิก MOU 44 ใช้กลไก UNCLOS แทน สมช.ชงครม. เป็นวาระเร่งด่วนที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544 ให้ปรับมาใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) แทน เตรียมนำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด
Read more »
กมธ.วิสามัญฯ ถกยกเลิก MOU 43-44 ชี้กระทบอธิปไตยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 จัดเวทีสัมมนาเพื่อถกปมปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีมติเห็นควรยกเลิกเนื่องจากไม่คืบหน้า ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกระทบต่ออธิปไตยของไทย
Read more »
เปิด 3 เหตุผล หลังสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีมติยกเลิก MOU 44โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจง 3 เหตุผล ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติยกเลิก MOU 44 ยันสร้างความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา
Read more »
รัฐบาลยก 3 เหตุผล จำเป็นยกเลิก MOU 44 ชี้เจรจาไม่คืบ เพิ่มความขัดแย้งโฆษกรัฐบาล ยก 3 เหตุผล ยกเลิก MOU 2544 มองผ่านมา 25 ปี เจรจาเพียง 5 ครั้ง ไม่เป็นผล นำไปสู่ข้อพิพาทเขตแดนทางทะเล จี้ กัมพูชา แสดงเจตนารมณ์ให้ชัด วางกรอบเจรจาใหม่ บริหารทรัพยากรใต้ทะเลร่วมกัน วันนี้ (23 เม.ย.2569) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.
Read more »
อดีตนักการทูตเตือนอย่าฉีก MOU 44 เสี่ยงเสียผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทยนายสรศักดิ์ ผันแย้ม อดีตนักการทูต ชี้ว่าการบอกเลิก MOU 44 อาจทำให้ไทยเสียโอกาสเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และควรใช้กลไก JTC บีบกัมพูชาปรับเส้นฐานให้สอดคล้องกับ UNCLOS
Read more »