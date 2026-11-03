สภา กทม. จี้ทวงความคืบหน้าสถานีดับเพลิงพระโขนงล่าช้า เกือบ 5 ปียังไม่แล้วเสร็จ
ส.ก.เอลฟ์ ทวงถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง ที่ดำเนินการล่าช้าเกือบ 5 ปี ค่าสัญญา 149 ล้านบาท เหลืองาน 74% ส่งผลเสียต่อขวัญเจ้าหน้าที่และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
สภา กรุงเทพมหานคร โดยนางเอลฟ์ หรือ เอลฟ์ - ภัคญดา อำนวยเดชกร สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานที่ล่าช้ามานานนับปี พร้อมตั้งกระทู้ถามผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ในวันพรุ่งนี้ เพื่อผลักดันให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์และพร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
รายละเอียดโครงการและระยะเวลาสัญญา
โครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 149 ล้านบาท และเริ่มดำเนินการตามสัญญามาตั้งแต่ปี 2565 โดยคาดว่าจะครบรอบ 5 ปีสัญญาในเดือนมีนาคมปีหน้า ซึ่งพบว่ามีการแก้ไขสัญญาแล้ว 3 ฉบับ เนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น น้ำรั่วซึม ความล่าช้าในการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์จากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ และปัญหาแรงงานที่เข้าทำงานไม่ตรงเวลา ส.ก.เอลฟ์ ระบุว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขหมดแล้ว และไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะขยายสัญญามากขึ้น เนื่องจากเวลาตามสัญญาฉบับล่าสุดล่วงเลยมาเกือบ 1,000 วันแล้วAlso read'กระรอก' ซ่อนวอลนัท 149 กก.ในรถชายมะกัน ต้องแงะรถเก็บออกทุกปี
แม้ว่าข้อมูลเดิมจะระบุว่างานดำเนินการเสร็จสิ้นกว่า 80% แต่จากการติดตามล่าสุดพบความคืบหน้าจริงอยู่ที่ประมาณ 74% เท่านั้น โดยส่วนที่เหลือเป็นงานระบบภายในอาคารที่มีมูลค่าประมาณ 60 กว่าล้านบาท นอกจากนี้ ผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาหลักไม่ให้ความคืบหน้าหลังจากพบกันครั้งแรก ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่โครงการอาจไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนเดิม
ผลกระทบต่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสวัสดิการและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เนื่องจากเมื่อสถานีดับเพลิงแห่งใหม่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องย้ายออกจากที่พักภายในสถานีตามกำหนดเดิมที่เคยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นเวลา 1 ปี แต่ปัจจุบันได้ล่วงเลยมาเกือบ 5 ปีแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าที่พักด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมากกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งที่พักดังกล่าวควรเป็นสวัสดิการพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
นางเอลฟ์ได้ระบุถึงประเด็นนี้ในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ที่ต้องเข้าไปดูแลปัญหานี้โดยตรง เพื่อสะท้อนความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อภารกิจสาธารณะ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาบรรเทาภาระเหล่านี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อจำกัดด้านสถานที่ทำงานชั่วคราว
ระหว่างรอการก่อสร้างสถานีดับเพลิงพระโขนงแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ต้องย้ายไปปฏิบัติงานชั่วคราวในพื้นที่สถานียานยนต์ เขตสวนหลวง บริเวณอ่อนนุช 38 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ไม่ได้รองรับภารกิจของสถานีดับเพลิงโดยเฉพาะ ส่งผลให้มีข้อจำกัดด้านพื้นที่เก็บอุปกรณ์ เมื่อพื้นที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์มาวางรวมกัน ทำให้บางส่วนเสื่อมสภาพเร็วจากความชื้น ทั้งที่อุปกรณ์ดับเพลิงจำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและพร้อมใช้งานเสมอ
นอกจากปัญหาพื้นที่เก็บอุปกรณ์แล้ว สถานการณ์นี้ยังส่งผลต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์ KPI 8 นาที ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ ระยะทางจากสถานีชั่วคราวบริเวณอ่อนนุช 38 ไปยังพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงพระโขนงค่อนข้างห่างไกล และข้อจำกัดด้านพื้นที่ทำให้การนำรถดับเพลิงออกจากสถานีสั่งใช้เวลาหลายนาที ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมรถและออกปฏิบัติการ
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะจาก ส.ก.เอลฟ์
นางเอลฟ์ - ภัคญดา อำนวยเดชกร เตรียมตั้งกระทู้ถามผู้บริหารกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้เพื่อสอบถามแนวทางดำเนินการต่อ โดยครอบคลุมกรณีการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม หรือการจัดทำสัญญาใหม่ ว่าสามารถดำเนินการในรูปแบบใดบ้างเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อและแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม นางเอลฟ์ได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การบรรเทาสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงหรือภารกิจอื่นๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ เพราะทุกวินาทีและทุกนาทีมีความหมายอย่างยิ่ง จึงอยากขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นใจประชาชนชาววัฒนาและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้สถานีดับเพลิงสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด
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