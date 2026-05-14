สภา เบรกอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท รอมติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเสร็จ

สภาผู้แทนราษฎร เบรกอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท รอมติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเสร็จ ชี้รัฐบาลกำหนดใช้มติ 2 ใน 3 ตีตกนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่าก่อนที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้นำ สส.เข้าชื่อจำนวน 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า1 ใน 5 ของจำนวน สส.เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า พระราชกำหนดฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรค 1 ดังนั้น จึงต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฯ ฉบับนี้ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173
เอกนิติ’ มั่นใจ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน เดินหน้าต่อได้ แม้ฝ่ายค้านจ่อฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ยันเริ่ม ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ 1 มิ.ย.ตามเดิมเอกนิติ รองนายกฯ และ รมว.คลัง ยืนยัน พ.ร.ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท เดินหน้าตามแผน ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ
อภิสิทธิ์เตือน พ.ร.ก. กู้เงิน 4 สร้างความเสี่ยงวิกฤตฟองสบู่ ย้ำทางออกควรลดภาษีสรรพาสามิต-เก็บภาษีลาภลอยกลุ่มโรงกลั่นพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงจุดยืนคัดค้าน พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขวิกฤติด้านพลังงาน
หมอวรงค์ จี้รัฐ แจงแผนใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน หวั่นอ้างพลังงานสะอาด เอื้อนายทุนนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี เปิดเผยข้อคิดเห็นต่อกรณีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาท ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าเงินกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักตามบัญชีแนบท้าย คือเงินก้อนแรกจำนวน 200,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งในส่วนนี้ตนยังไม่ติดใจแต่จะรอดูรายละเอียดความคุ้มค่าของโครงการต่อไป
สภาฯ เบรกพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท หลังฝ่ายค้านนำรายชื่อ สส. จำนวน 135 คน ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย วันนี้ (14 พ.ค.2569) นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.
