สพฐ. ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย ปี 69 มั่นใจโปร่งใสได้ครูคุณภาพ
กพฐ. โดย ดร.ธนู ขวัญเดช ตรวจสอบการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2569 ทั่วประเทศยืนยันความโปร่งใส เป็นธรรม และยุติธรรม เพื่อคัดเลือกบุคลากรคุณภาพเข้ารับราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) โดย ดร.ธนู ขวัญเดช เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) ได้เดินทางไปตรวจสอบการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2569 อย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่นใจในความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการสอบ
การลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามดูแลการจัดสอบและมาตรการความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสูงสุด โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการสอบและถือเป็นต้นแบบในการดำเนินการสอบระดับภูมิภาค โดยทีมผู้บริหาร สพฐ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแลกระบวนการ选拔ดังกล่าวอย่างเข้มงวดAlso readทริปน้ำไม่อาบวันแรก รวบสายซิ่ง 111 ราย ยึดรถ 15 คัน ฉี่ม่วงอื้อ
การลงพื้นที่ตรวจสอบสนามสอบเชียงใหม่
ดร.ธนู ขวัญเดช เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 2 โดยมีการจัดการสอบใน 3 สถานที่หลัก ได้แก่ ที่โรงเรียนเทคโนโลยีโปลเทคนิคล้านนาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อำเภอสารภี และโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว อำเภอสารภี
ในการสอบรอบนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติผู้เข้าสอบกว่า 2,700 คน จาก 10 กลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอบ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาศาสตร์ และเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
ภาพรวมสถิติการสอบแข่งขันทั่วประเทศ
ในระดับประเทศ การสอบแข่งขันฯ ดำเนินการโดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 121 แห่ง และสนามสอบทั้งหมด 167 แห่ง โดยเปิดสอบใน 50 กลุ่มวิชาเอก มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 1,249 อัตรา
จำนวนผู้สมัครสอบรวมสูงถึง 134,541 คน และมีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 133,422 คน สำหรับกลุ่มวิชาที่มีอัตราว่างมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กลุ่มวิชาประถมศึกษา 184 อัตรา ภาษาไทย 132 อัตรา คณิตศาสตร์ 110 อัตรา ภาษาอังกฤษ 102 อัตรา และสังคมศึกษา 99 อัตรา
ขณะที่กลุ่มวิชาที่มีผู้ผู้มีสิทธิ์สอบมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย มีจำนวน 15,355 คน กลุ่มสังคมศึกษา 15,320 คน กลุ่มวิทยาศาสตร์ 13,736 คน กลุ่มพลศึกษา 12,478 คน และกลุ่มภาษาอังกฤษ 12,360 คน แสดงให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในสาขาต่างๆ อย่างหลากหลาย
กำหนดการสอบและขั้นตอนการประกาศผล
การสอบภาค ก ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถทั่วไป ได้กำหนดสอบไปเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ส่วนการสอบภาค ข เรื่องมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดสอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 และหลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อเชิญเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569
การประเมินภาค ค จะเป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามวันที่เวลาและแนวทางที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำหนดขึ้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแผนการดำเนินการประกาศผลการสอบแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการราชการครูเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้สมัครทุกคน
ผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบในพื้นที่อื่นๆ
นอกจากจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ภุชธร จันทะหงส์ ปุณยะจรัสธำรง รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ สพป.สิงห์บุรี ซึ่งพบว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าสอบ 406 คน ใน 4 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และประถมศึกษา/การประถมศึกษา
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานี นางภทรวรรณ ภทรวรวุฒิ รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบโดยมีผู้มีสิทธิ์สอบ 2,067 ราย เปิดสอบใน 11 กลุ่มวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปศึกษา เกษตรกรรม คหกรรม และแนะแนว มีตำแหน่งว่างรวม 11 อัตรา
ที่จังหวัดมุกดาหาร ดร.สุภชัย จันปุ่ม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมุกดาหาร ที่มีผู้มีสิทธิ์สอบ 1,345 ราย เข้าสอบจริง 1,316 ราย ใน 4 สาขาวิชา และโรงเรียนมุกดาวิทยากร ที่มีผู้มีสิทธิ์สอบ 541 ราย เข้าสอบ 543 ราย ใน 3 สาขาวิชา
此外，在กาฬสินธุ์เขต2 ดร.อรุณี จิรมหาศาล พบผู้มีสิทธิ์สอบ 257 ราย เข้าสอบ 244 ราย ใน 3 กลุ่มวิชาเอก ส่วนที่กทม. เขต2 ดร.อาทิตยา ปัญญา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหอวัง โรงเรียนสารวิทยา และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รวมผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 3,673 คน โดยทั้งหมดจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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