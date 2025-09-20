สพฉ. มอบรางวัลโครงการประกวด Young Content Creator ครั้งที่ 1 กระตุ้นเยาวชนสร้างสรรค์เนื้อหาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด 1669 Young Content Creator ครั้งที่ 1 พร้อมสนับสนุนการติดตั้ง AED และอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มเยาวชนและประชาชน
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ จ.นนทบุรี ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง เลขาธิการสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ( สพฉ.
) ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร โครงการประกวด 1669 Young Content Creator ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์ 1669 บ้านฉัน” ให้แก่น้องๆ เยาวชนจากทีมผู้ชนะและทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม พร้อมทั้งผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนที่ให้เกียรติมาร่วมงาน เพื่อเป็นการยกระดับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมอย่างยั่งยืน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการ 1669 และความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในมุมมองของเยาวชนเอง เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินรอบชิงชนะเลิศโครงการประกวด 1669 Young Content Creator ครั้งที่ 1 มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แบ่งเป็น 4 รางวัล โดยทีมศรีราชา จากโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี คว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครอง นอกจากนี้ ทีมsafe my life จากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีม B.K.W. Strong Power จากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่วนรางวัล Popular Vote ตกเป็นของทีมศรีราชา จากโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผลจากการโหวตของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง คุณธนภรณ์ อัศวลิขิตสม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับบริษัทฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ยี่ห้อ Philips พร้อมตู้ มูลค่ากว่า 70,000 บาท ให้กับโรงเรียนของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทั้งจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนเงินรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีกด้วย คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ได้มอบเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท และคุณอภิญญา คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนกระเป๋านักเรียนที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลให้กับเยาวชนทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบ โดยกระเป๋าเหล่านี้ผลิตจากขวดพลาสติก PET ที่นำมาอัพไซเคิล และผสมกับเส้นใยผักตบชวาที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group อีกด้วย ในวันประกาศผลรางวัล เยาวชนทั้ง 10 ทีม ยังได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาทิ ศูนย์นเรนทร รถสื่อสารสั่งการเคลื่อนที่และดาวเทียม ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง EMS Simulation Smart Helicopter และ Immersive Training และศูนย์สื่อการแพทย์ฉุกเฉิน EMS Media Center พร้อมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจาก คุณเป๊ป เขมิกา สุขประสงค์ดี นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นอกจากนี้ โครงการประกวด 1669 Young Content Creator ครั้งที่ 1 “ประสบการณ์ 1669 บ้านฉัน” เป็นโครงการที่ สพฉ. เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และเยาวชนรุ่นใหม่ อายุ 15-22 ปี ใน 3 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้มีส่วนร่วมในการผลิต Content ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ สพฉ. ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเทคนิคการสร้างสรรค์ Content ให้กับเยาวชนทั้ง 10 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ไปพัฒนาผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลชนะเลิศในวันที่ 19 กันยายน 2568 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผศ.ดร.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รองเลขาธิการ สพฉ. นพ.นพรัตน์ รัตนวราห หรือ หมอสอง เจ้าของเพจหมอสองท่องโลก และคุณกตัณณ์ ธรรมวิจิตเดช ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณามือรางวัล ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีความสนใจและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสังเกตอาการเจ็บป่วย การแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 รวมถึงการส่งเสริมการติดตั้งเครื่อง AED ในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินผ่านกลุ่มเยาวชน สพฉ. มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย สามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมถึงร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในอนาคต สพฉ. มีแผนที่จะขยายโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับเยาวชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ธ.ก.ส. และ โออาร์ ขยายเวลามอบส่วนลดเติมน้ำมันให้สมาชิก อสม. อสส. และ สพฉ. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 โดยมอบส่วนลดค่าน้ำมันทุกชนิดในอัตราลิตรละ 0.80 บาท ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 256
สพฉ. 1669 Young Content Creator การแพทย์ฉุกเฉิน เยาวชน AED ปฐมพยาบาล โครงการประกวด อีอีซี COVID-19
