สปสช. เห็นชอบแผนวัณโรคครบวงจร ขยายสิทธิประโยชน์-ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ยุติวัณโรคในไทย

บอร์ด สปสช. อนุมัติแผนดูแลวัณโรคครบวงจร มุ่งสู่เป้าหมายยุติวัณโรคในประเทศไทย ขยายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกช่วงอายุ พร้อมเพิ่มการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีระดับโมเลกุล
บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบข้อเสนอการจัดระบบดูแล วัณโรค แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการป้องกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการยุติ วัณโรค ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน การดำเนินการนี้เป็นการขยายสิทธิประโยชน์ในการให้ยาป้องกัน วัณโรค ระยะแฝงให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ และยังเพิ่มการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการระดับโมเลกุล (Molecular testing) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ (บอร์ด สปสช.
) ครั้งที่ 4/2569 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ 'ข้อเสนอการจัดระบบครบวงจรเพื่อมุ่งเป้าสู่การกำจัดวัณโรคในประเทศไทย' หรือที่เรียกว่า Ending TB ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันในชื่อ บัตรทอง 30 บาท ซึ่งข้อเสนอนี้ถูกนำเสนอโดย นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงบริการกลุ่มโรคสำคัญ 2 เพื่อยกระดับการดูแลรักษาวัณโรคในทุกมิติ เริ่มตั้งแต่การค้นหากลุ่มเสี่ยง การตรวจวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการป้องกันวัณโรคระยะแฝงและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการเตรียมความพร้อมของระบบบริการ การขับเคลื่อน และการกำกับติดตามผลให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน\นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาวัณโรคยังคงเป็นประเด็นสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย แม้ว่าผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซ้ำจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังคงต้องเร่งดำเนินการตามเป้าหมาย 'ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค' (End TB Strategy) ที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งมีเป้าหมายในการลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 10 ต่อประชากร 100,000 คน ภายในปี 2578 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคหลายประการ อาทิ การเข้าถึงการรักษาที่ล่าช้า ผู้ป่วยหลุดออกจากระบบ ข้อจำกัดในการเข้าถึงการป้องกันวัณโรคระยะแฝง การใช้เทคโนโลยีการตรวจระดับโมเลกุล (Molecular testing) ที่ยังไม่เต็มศักยภาพ และข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้น การตัดสินใจของบอร์ดในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีการขยายความครอบคลุมของบริการวัณโรคให้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งการขยายการคัดกรองและวินิจฉัยเชิงรุกตาม 'โครงการเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงระดับชุมชน (Heat map)' การขยายกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองวัณโรคจากเดิม 7 กลุ่ม เป็น 9 กลุ่ม โดยเพิ่มกลุ่ม 'ผู้ที่เคยเป็นวัณโรค' และ 'ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง' รวมถึงเพิ่มกลุ่ม 'ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค' เพื่อให้เข้าถึงการวินิจฉัยด้วยวิธี Molecular testing ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบโรคได้รวดเร็ว ลดการหลุดจากระบบ และสามารถเริ่มการรักษาได้เร็วขึ้น\ในส่วนของงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการวัณโรคครบวงจรในปี 2569 สปสช. ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการงบประมาณภายในองค์กร โดยไม่มีการของบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งจะทำการปรับเกลี่ยจากงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประมาณ 187.57 ล้านบาท ร่วมกับงบประมาณที่ได้จากการประหยัดจากการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อีก 2.42 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 189.99 ล้านบาท การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการวัณโรคที่จำเป็นต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวว่า การจัดระบบวัณโรคแบบครบวงจรในครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนจากการดูแลแบบแยกส่วน มาเป็นการเชื่อมโยงบริการตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่การคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายสิทธิประโยชน์ในการบริการป้องกันวัณโรคระยะแฝง การขยายการตรวจในกลุ่มเสี่ยง และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น AI Chest X-Ray และ Molecular testing มาใช้ให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ระบบสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น และช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
