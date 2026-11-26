สปป.ลาวหลุดสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดของโลก เป็นชาติแรกในอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ถือเป็นก้าวสำคัญทางเศรษฐกิจของชาติและประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำได้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว) ได้ถอนตัวจากรายชื่อ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ของ สหประชาชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลังจากดำรงสถานะดังกล่าวมานานถึง 55 ปี นับตั้งแต่ปี 2514 การเปลี่ยนแปลงสถานะครั้งสำคัญนี้ทำให้ สปป.ลาว กลายเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศลำดับที่ 9 ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรฐานสากล
เกณฑ์การประเมินและความสำเร็จ 3 ด้าน
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติอนุมัติการยกระดับสถานะของ สปป.ลาว เมื่อปี 2564 และมอบกรอบเวลา 5 ปี เพื่อให้รัฐบาลลาวเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษทางการค้าและการพัฒนาตามเงื่อนไขที่กำหนด ในการประเมินสถานะล่าสุดปี 2567 ซึ่งดำเนินการโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) สปป.ลาว ได้รับการยืนยันว่าสามารถบรรลุเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ประชาชาติ ด้านสุขภาพและการศึกษา รวมถึงด้านความเปราะบางต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมAlso readกรมอุตุฯ ประกาศ ไทยตอนบนอุ่นขึ้น รอ 24-25 พ.ย. ลมหนาวระลอกใหม่
รายละเอียดเชิงลึกทางด้านรายได้ พบว่ารายได้ประชาชาติรวมเฉลี่ยของ สปป.ลาว ในช่วงปี 2563 ถึง 2565 อยู่ที่ระดับ 2,503 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 85,267 บาท ต่อคน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 1,306 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 44,490 บาท) ส่วนดัชนีสินทรัพย์มนุษย์ที่ประเมินคุณภาพชีวิตและทุนมนุษย์นั้น สปป.ลาว ทำคะแนนได้ 74.8 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 66 คะแนนอย่างชัดเจน สำหรับดัชนีวัดความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว มีคะแนนอยู่ที่ 29.8 ซึ่งต่ำกว่าเพดานสูงสุดที่ 32 คะแนน indicating ความเสี่ยงที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ผลกระทบต่อภาคการส่งออกและอุตสาหกรรม
แม้การหลุดรายชื่อจะถือเป็นข่าวดีทางเศรษฐกิจ แต่รายงานจาก สเตรตส์ไทมส์ ชี้ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มใน สปป.ลาว ที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป (อียู) จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มผู้ส่งออกดังกล่าวต้องเผชิญกับแนวโน้มอัตราภาษีที่สูงขึ้น รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าเมื่อสิทธิพิเศษทางการค้าที่ สหภาพยุโรป มอบให้กับกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสิ้นสุดลง
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมิติด้านบวกสำหรับสินค้าชนิดอื่น ๆ รายงานระบุว่าสินค้าจาก สปป.ลาว จำนวนหลายรายการยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีในการเข้าสู่ตลาดเอเชียภายใต้กรอบข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันความช่วยเหลือทางการเงินและความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ที่เคยสงวนสิทธิไว้เฉพาะสำหรับกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จะถูกยกเลิกไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามกระบวนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชาติ
วิสัยทัศน์และการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต
อาคารประธานาธิบดีเวียงจันทน์ที่มีสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสสมัยอาณานิคมโดดเด่น เป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงกับฝรั่งเศส รวมถึงแสดงถึงอำนาจการบริหารรัฐบาลของ สปป.ลาว (Image: © Lucy.Brown/Shutterstock) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรัฐบาล การก้าวออกจากสถานะ LDC ไม่ได้หมายความว่าความช่วยเหลือจะหายไปทันที แต่หมายถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้นภายใต้กติกาการค้าโลกใหม่
ภาพรวมของเมืองเวียงจันทน์ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมลาวดั้งเดิมและการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ (Image: © Melnikov Dmitriy/Shutterstock) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สมดุล โดย สปป.ลาว ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในขณะที่สูญเสียแรงสนับสนุนพิเศษจากนานาชาติ ความสำเร็จในปีนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการบริหารจัดการประเทศที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น
มุมมองสู่ถนนล้านช้างเมนสตรีทในเวียงจันทน์ (Image: © Phuong D. Nguyen/Shutterstock) ย้ำเตือนถึงเส้นทางการพัฒนาที่ panjang แต่ประสบความสำเร็จ สปป.ลาว ยังคงต้องดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อม 5 ปี ที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติกำหนดไว้เพื่อจัดการกับความผันผวนทางการค้าระหว่างประเทศ การปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชนและการสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
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