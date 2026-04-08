สบส. อัปเดตคำต้องห้ามโฆษณาในสถานพยาบาล ปี 2569: ฝ่าฝืนเจอโทษปรับ-จำคุก พร้อมพิจารณารางวัลนำจับ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ออกคู่มือฉบับอัปเดต ปี 2569 กำหนดคำต้องห้ามในการโฆษณาของสถานพยาบาลและคลินิก ฝ่าฝืนมีโทษปรับ จำคุก และอาจถูกสั่งระงับการให้บริการชั่วคราว พร้อมพิจารณาแนวทางรางวัลนำจับ
กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ( สบส. ) ได้ทำการอัปเดตคู่มือคำ โฆษณา ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดย สถานพยาบาล และ คลินิก ต่างๆ ในฉบับปี 2569 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดยมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การปรับเงิน ไปจนถึงโทษ จำคุก และการสั่งระงับการให้บริการของ สถานพยาบาล เป็นการชั่วคราว การอัปเดตครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการ โฆษณา เกินจริง หลอกลวง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริการทาง การแพทย์ นอกจากนี้ สบส.
ยังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการจัดตั้ง “รางวัลนำจับ” ให้กับประชาชนที่ช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น\พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้กำหนดประเภทของสถานพยาบาลเอกชนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) โดยมาตรา 38 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สถานพยาบาลจะต้องได้รับอนุญาตก่อนทำการโฆษณาใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการ นอกเหนือจากชื่อและที่ตั้ง และห้ามทำการโฆษณาที่ชักชวนให้รับบริการโดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่ง สบส. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการโฆษณา เพื่อให้สถานพยาบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง คู่มือฉบับล่าสุด (2569) ได้รวบรวมตัวอย่างคำและข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาไว้อย่างละเอียด ครอบคลุมคำที่มีลักษณะโอ้อวดเกินจริง เช่น “เก่งที่สุด” “กูรู” “การผ่าตัดขั้นสูง” “การันตีด้วยรางวัล” และการเปรียบเทียบวิธีการรักษาที่ไม่เป็นธรรมกับคลินิกอื่น นอกจากนี้ ยังมีข้อความที่ไม่เหมาะสม เช่น การแสดงภาพหรือหัตถการที่ใช้เข็มจำนวนมากบนใบหน้า หรือบริเวณอื่นๆ ของผู้รับบริการ และข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ เช่น “คอสเมติก เชอร์เจอรี่” (ซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา) และการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับฤกษ์ผ่าตัด\ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและสถานพยาบาลมีความเข้าใจที่ตรงกันในการใช้คำและข้อความในการโฆษณา หากมีการใช้คำต้องห้าม จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และอาจถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากพบว่ามีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือใช้ข้อความเป็นเท็จ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากการโฆษณาทำให้เกิดความเสียหายทางศีลธรรมอย่างรุนแรง อาจพิจารณาโทษปรับหรือสั่งระงับการให้บริการของสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ทพ.อาคมยังกล่าวถึงมาตรการลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดซ้ำ โดยจะมีการเพิ่มอัตราโทษปรับตามลำดับ และอาจส่งฟ้องพนักงานสอบสวนในกรณีที่กระทำผิดซ้ำหลายครั้ง รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษตามช่องทางการโฆษณาแต่ละช่องทาง และในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงโทษให้เป็นไปตามจำนวนคำต้องห้ามที่ถูกเผยแพร่ในการโฆษณาด้วย สำหรับกรณีที่พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพ หรือบุคคลนั้นๆ ทำการโฆษณาในลักษณะส่วนบุคคล สบส. จะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที และในส่วนของรางวัลนำจับ สบส. กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
สบส. โฆษณา สถานพยาบาล คลินิก กฎหมาย คำต้องห้าม โทษปรับ จำคุก รางวัลนำจับ การแพทย์ สุขภาพ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »