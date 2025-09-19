สบน. นำ SLB รุ่น SLB406A จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เสริมความยั่งยืน

สบน. นำพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (SLB) รุ่น SLB406A เข้าจดทะเบียนใน Luxembourg Green Exchange (LGX) ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรไทยในตลาดโลก
สบน. นำ พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน ( SLB ) รุ่น SLB 406A เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เพื่อแสดงถึงมาตรฐานและความโปร่งใสด้านความยั่งยืน นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ( สบน.
) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการนำพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) รุ่น SLB406A เข้าจดทะเบียนใน Luxembourg Green Exchange (LGX) ของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) และการเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นการยกระดับสถานะของพันธบัตร SLB ของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับบนเวทีการเงินระหว่างประเทศ\LGX เป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืนชั้นนำของโลก มีบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีเปิดเผยข้อมูลและเพิ่มความโปร่งใสของตราสารด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน การจดทะเบียนพันธบัตรรัฐบาลไทยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนตราสาร แต่เป็นการนำตราสารของรัฐบาลไปขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อแสดงถึงมาตรฐานและความโปร่งใสด้านความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสร้างการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มความน่าเชื่อถือของพันธบัตรไทยในสายตานักลงทุนทั่วโลก การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนับสนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกทางการเงิน\สบน. ขอขอบคุณนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการออกพันธบัตร SLB ของรัฐบาลด้วยดีมาโดยตลอด ความร่วมมือครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถใช้กลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม สบน. มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสำเร็จดังกล่าว โดยเดินหน้าขยายการออกพันธบัตรด้านความยั่งยืนในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนต่อไป การจดทะเบียน SLB ในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์กนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน และจะช่วยดึงดูดนักลงทุนที่ใส่ใจประเด็น ESG (Environmental, Social, and Governance) มาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยา
พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน SLB LGX ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก สบน. ความยั่งยืน ESG
