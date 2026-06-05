สน.ตำรวจสอบสวนกลาง บุกทลายโกดังสินค้าผิดกฎหมาย ยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

ปฏิบัติการทลายโกดังกระจายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางผิดกฎหมายในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมปลอมสวมเลข อย. และมีสารเกินกำหนด ยึดของกลางกว่า 14,000 ชิ้น มูลค่าเสียหายกว่า 2 ล้านบาท ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ อย. เตือนผู้บริโภคระวังสินค้าออนไลน์ผิดกฎหมาย
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย พล. ต. ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.
ก. ร่วมกับ พล. ต. ต.
โสภณ สารพัฒน์ และ พล. ต. ต. ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.
ก. พร้อมด้วยกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก. ปคบ. ) ภายใต้การสั่งการของ พล.
ต. ต. คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก. ปคบ.
และร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ) โดย ภญ. สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย.
ได้ปฏิบัติการทลายโกดังกระจายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมายในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา การปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากกก.4 บก. ปคบ.
ได้ขยายผลจากการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ อย. โดยพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ VTEAY MAGNESIUM GLYCINATE + ZINC มีการนำเลขสารบบอาหาร (อย. ) ของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลากและสื่อโฆษณาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ อย.
ได้ออกข่าวเตือนผู้บริโภคแล้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนจนพบสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในโกดังย่านลาดกระบัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก. ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ อย.
จึงได้นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าว และตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมยี่ห้อ VTEAY ที่สวมเลข อย.
ปลอม จำนวน 1,097 ชิ้น ซึ่งตรวจพบว่ามีปริมาณสารแมกนีเซียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังยึดเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้ง ไม่มีฉลากภาษาไทย และแสดงฉลากไม่ครบถ้วน จำนวน 13,438 ชิ้น เช่น ครีมนวดผม ยาสีฟัน แผ่นมาส์กหน้า ครีมทามือ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ ยี่ห้อ VTEAY POMEGRANATE GLUTA จำนวน 329 ชิ้น รวมของกลางทั้งสิ้น 14,894 ชิ้น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้เช่าโกดังเป็นชาวจีนที่ลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการปลอมแปลงเอกสารการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เปิดร้านค้าทางการ (Official Store) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายฐาน อาทิ ตาม พ.
ร. บ. อาหาร พ. ศ.2522 ฐานขายอาหารปลอมและขายอาหารที่แสดงเลขสารบบอาหารอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท ตาม พ.
ร. บ. ยา พ. ศ.2510 ฐานขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และตาม พ.
ร. บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.
ศ.2562 ฐานขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับและไม่มีใบอนุญาตขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้ประสานแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ปิดร้านค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ภญ. สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อย.
และตำรวจ บก. ปคบ. ในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อย. ขอแนะนำผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อเพียงการแสดงเลข อย.
บนสื่อโฆษณาเท่านั้น ควรตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตทุกครั้งผ่านเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม หากสั่งซื้อแล้วได้รับสินค้าที่ฉลากไม่แสดงเป็นภาษาไทย ไม่มีเลข อย. หรือข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต ขออย่าได้ทดลองใช้หรือบริโภค และให้ส่งคืนสินค้าผ่านระบบของแพลตฟอร์มเพื่อขอรับเงินคืน พล.
ต. ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์แม้จะสะดวก แต่ก็เปิดช่องให้มิจฉาชีพและทุนข้ามชาติลักลอบนำสินค้าปลอมและไร้มาตรฐานมาจำหน่าย โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีการจดแจ้ง ไม่มีฉลากภาษาไทย หรือสวมเลข อย.
ของผู้อื่น มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการที่ไร้มาตรฐานหรือมีการใส่สารเคมีเกินขนาดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว เช่น กรณีนี้ที่มีการใส่แมกนีเซียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างมาก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบทุกครั้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม สวมเลข อย. แมกนีเซียมเกินขนาด บก.ปคบ. ทลายโกดัง
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