สนับสนุน ‘ปราบคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ’ และแต่งตั้ง ‘คณะกรรมการปราบโกงภาคประชาชน’ ผ่าน กกร.

ในบทความนี้มีแนวคิดการสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรี ‘ปราบคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ’ และแต่งตั้ง ‘คณะกรรมการปราบโกงภาคประชาชน’ ผ่าน กกร. โดยเสนอแนะการแต่งตั้งตัวแทนจาก คณะกรรมการ กกร. และตัวแทนภาคประชาชน เข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อส่งผลให้การทุจริตคอร์รัปชันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเข้าสู่ยุค ‘Zero Corruption’
รัฐบาลควรจะสนับสนุนให้ กกร. เข้ามามีส่วนร่วมในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่ดิฉันและพรรคไทยสร้างไทย ได้พยายามเสนอมาหลายครั้งในการรณรงค์เลือกตั้งว่า เราควรจะตั้ง ‘ป.
ป. ช. ภาคประชาชน’ โดยดิฉันเห็นว่าควรใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้น ในการ ‘แต่งตั้งคณะกรรมการ กกร.
เข้ามามีส่วนในการปราบคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม’ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย 4 T ของรัฐบาล ถึง 2 เรื่อง คือ Transformation และ Togetherดังนั้น ดิฉันขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ ในการสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรี ได้เอาจริงกับการปราบโกง โดยประกาศให้การ ‘ปราบคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ’ และแต่งตั้ง ‘คณะกรรมการปราบโกงภาคประชาชน’ โดยแต่งตั้งตัวแทนจาก คณะกรรมการ กกร.
และตัวแทนภาคประชาชน ให้เข้ามาทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ และรัฐบาลเอง
