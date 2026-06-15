สนธิญาสวัสดี ยื่นหนังสือขอประธานสภาฯตรวจสอบจริยธรรมกรรมาธิการฯ اهمงาน TH-AI Passport

นักร้องเรียนทางการเมือง สนธิญา สวัสดี ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอตรวจสอบพฤติกรรมของ สส. รักชนก และคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ หลังข่มขู่ให้ยกเลิกโครงการ TH-AI Passport และฟ้อง ป.ป.ช. กśliโครงการดำเนินการไปได้ ว่าพิศัยผิดกฎหมายและฝ่าฝืนจริยethics รวมทั้งอาจขัดรัฐfracนูญมาตรา 184 และ 185
ในวันเดียวกัน สนธิญา สวัสดี นักร้องเรียนทาง การเมือง ได้เข้ายื่นหนังสือถึง โสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและการทำหน้าที่ของรักชนก และคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สนธิญาตั้งคำถามว่า การตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวง DE ในครั้งนี้ รักชนกได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะ กรรมาธิการฯ อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ เพราะพฤติการณ์ที่ผ่านมาเข้าข่ายการลุแก่อำนาจ กระทำการเกินขอบเขตข้อบังคับการประชุม ฝ่าฝืนจริยธรรม และขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก สส.
ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปสั่งการให้ข้าราชการหรือหน่วยงานราชการยุติ พัก หรือยกเลิกโครงการใดๆ ได้ สนธิญาชี้ว่า การข่มขู่ว่าหากโครงการผ่านจะฟ้อง ป. ป. ช.
จึงถือเป็นการคุกคามระบบราชการ และเป็นการนำตนเองเข้าไปแทรกแซง dalamกระบวนการงบประมาณที่ข้าราชการกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 184 (2) ที่ห้าม สส. แทรกแซงการรับสัมปทานทั้งทางตรงและทางอ้อม และมาตรา 185 ที่ห้าม สส. และ สว.
แทรกแซงหรือกระทำการที่มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในโครงการใดๆ นอกจากนี้ สนธิญายังตั้งข้อสังเกตว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการมาตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปี 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านและสามารถตรวจสอบได้มาโดยตลอด แต่เหตุใดจึงเลือกที่จะมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยกเลิกหลังจากที่กระทรวงได้ลงนามและเปิดประมูลเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงขอให้ประธานสภาฯ ตรวจสอบว่าพฤติการณ์นี้เป็นการกระทำส่วนตัวของคณะบุคคลที่ขัดต่อกฎหมายสูงสุดและเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ โดยเตรียมจะยื่นเรื่องนี้ให้ ป.
ป. ช. พิจารณาเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของ สส.
และกรรมาธิการฯ ต่อไป สนธิญาระบุเพิ่มเติมว่า โดยปกติเมื่อกรรมาธิการฯ ตรวจสอบเรื่องใดเสร็จสิ้น จะต้องส่งรายงานให้ประธานสภาฯ ดำเนินการตามขั้นตอน แต่กรรมาธิการฯ ชุดนี้กลับเดินเรื่องตรง ข่มขู่ให้กระทรวงยกเลิกโครงการและขู่ฟ้อง ป. ป. ช.
ซึ่งเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต สนธิญายังกล่าวว่า ตนเองคงไม่กล้าแนะนำการทำงานให้กับรักชนก เนื่องจากเจ้าตัวมีประสบการณ์และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพระราชบัญญัติ (พ. ร. บ.
) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้
ส.ส. รักชนก HRH Thai AI Passport กรรมาธิการฯ สนธิญา สวัสดี รัฐธรรมนูญมาตรา 184 รัฐธรรมนูญมาตรา 185
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