สนธิญา จี้ ปปง. ยึดอายัดทรัพย์สิน มูลนิธิองค์กรทำดี ตรวจสอบการโอนเงิน
สนธิญา สวัสดิ์ ยื่นเรื่องถึง ปปง. ขอให้ยึดอายัดทรัพย์สิน มูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบการใช้เงินบริจาค 45-50 ล้านบาท กรณีก่อสร้างวิลล่าในภูเก็ต
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. นาย สนธิญา สวัสดิ์ อดีตที่ปรึกษาศูนย์ทนายความคดีการเมือง และอดีตที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ( ปปง.) เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนและขอให้มีการตรวจสอบกรณีการใช้อำนาจทางการเงินของมูลนิธิเอกชน
นายสนธิญา ได้เข้าพบนายสุทธิศักดิ์ สุขมณี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ปปง. เพื่อขอให้มีการออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของกรรมการมูลนิธิ และประธานมูลนิธิ คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผดุง "มูลนิธิองค์กรทำดี" โดยอ้างอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 ประกอบมาตรา 55Also read‘สภาผู้บริโภค’ แนะทางออก 2 รถไฟฟ้า ‘สายสีส้มประมูลใหม่’ - ‘สายสีเขียวไม่ต่อสัมปทาน’
การยื่นเรื่องดังกล่าวนี้ อ้างอิงถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบพุดศักราช 2487 กฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดำเนินงานของมูลนิธิ พ.ศ.2545 และกรณีที่ไม่ได้จ่ายภาษีต่อสรรพากร ซึ่งเป็นการนำเงินมูลนิธิไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ที่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นการร่วมกันทำความผิด ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ. ปปง. ข้อที่ 3 ข้อที่ 10 ประกอบข้อที่ 18
ตรวจสอบการโอนเงินโครงการวิลล่าภูเก็ต
นายสนธิญา ได้เปิดเผยว่า สืบเนื่องเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ตนเคยยื่นเรื่องขอให้ยึดอายัดทรัพย์สิน "มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้" จากเหตุใช้เงินบริจาคในพื้นที่ชายแดน และตนยังคงติดตามกรณี "มูลนิธิองค์กรทำดี" อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีการโอนเงินมูลนิธิดังกล่าว ไปยังบัญชีผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่า ในตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวนสูงถึง 45 ถึง 50 ล้านบาท
จึงอยากสอบถามไปยังคุณบุ๋ม ปนัดดา ว่าที่ดินทั้ง 2 แปลง ในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นชื่อของเจ้าตัวทั้งหมดหรือไม่ เพราะการทำนิติกรรมต่างๆ เช่น การขอก่อสร้าง การเสียภาษี และการปรับปรุงที่ดินในพื้นที่สร้างพูลวิลล่า ต้องขออนุญาตโดยเจ้าของที่ดินหรือมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งดำเนินการแทน
ส่วนการโอนเงินมูลนิธิ ส่งตรงถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง แล้วมีการโอนกลับมายังสามีของคุณบุ๋ม จริงหรือไม่อย่างไร คุณบุ๋มต้องออกมาชี้แจง แต่หากจำนวนเงินเกิน 5 แสนบาทถึงหลักล้านบาทขึ้นไป จะต้องเป็นหน้าที่ของกรรมการมูลนิธิฯ ที่ต้องพิจารณาการใช้จ่ายร่วมกัน
ยื่นหลักฐานให้ ปปง. ดำเนินการตรวจสอบ
นายสนธิญา เผยว่า วันนี้มายื่นขอให้ ปปง. พิจารณาตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในทาง "อั่งยี่" หรือไม่ เพราะจำนวนเงินมากถึง 45 ถึง 50 ล้านบาท ต้องพิจารณาด้วยกันในรูปแบบคณะกรรมการมูลนิธิฯ และขอให้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมูลนิธิตั้ งแต่ตอนนี้ เพื่อให้มีการตรวจสอบจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตนนำหลักฐานบางส่วนมามอบให้ ปปง. และจะนำมามอบให้อีกภายหลัง เช่น การขออนุญาตก่อสร้างจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และเอกสารเส้นทางการเงินที่หลายหน่วยงานตรวจสอบไว้แล้ว แต่เชื่อว่า ปปง. มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ส่วนตัวเคยบริจาคโอนเงินเข้า "มูลนิธิองค์กรทำความดี" หรือไม่ นายสนธิญา ระบุว่า ตนไม่บริจาคไม่ว่าจะของใครก็ตาม แต่ตนทำเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบอยู่แล้ว แม้ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง แต่ในฐานะคนไทย ที่จะเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิ์ยื่นทำการตรวจสอบได้
นายสนธิญา กล่าวย้ำว่า "แม้คดีของมูลนิธิองค์กรทำความดียังไม่เด็ดขาด แต่การมายื่นให้ยึดอายัดทรัพย์เพราะไม่ต้องการให้ทรัพย์สินถูกโอนแตกแยกย่อยไปยังจุดใด หากตรวจสอบพิสูจน์ได้ว่าไม่ผิดต่อกฎหมายก็สามารถดำเนินการต่อไปได้และเกิดความโปร่งใส ทำให้ประชาชนสบายใจ"
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics