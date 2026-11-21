สนธิ ลิ้มทองกุล เตือนทุนจีนรุกเหมืองโปแตช หวังแร่โซเดียมคลอไรด์ผลิตแบตเตอรี
สนธิ ลิ้มทองกุล เปิดโปงยุทธศาสตร์จีนถือครองสัมปทานเหมืองโปแตชในไทย เพื่อเจาะลึกแร่โซเดียมคลอไรด์ผลิตแบตเตอรี่สำรองลิเทียม พร้อมวิพากษ์บทบาทนักการเมืองและ BOI
นาย สนธิ ลิ้มทองกุล ได้นำมวลชนไปจัดเวทีปราศรัยและบรรยายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกดดันให้ประชาชนตื่นตัวและจับตาดูการขยายตัวของทุนต่างชาติในภาคเหมืองแร่ โดยเฉพาะกรณีการถือครองสัมปทาน เหมืองแร่โปแตช ในประเทศไทยที่กำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนอย่างรุนแรง
ยุทธศาสตร์จีนรุกแร่โซเดียมคลอไรด์
นายสนธิ อธิบายเชิงลึกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของจีนในการเข้ามาขุดเจาะในไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการได้มาซึ่งแร่โปแตชเพื่อใช้ผลิตปุ๋ยทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายที่จะเข้าถึงแร่โซเดียมคลอไรด์ ซึ่งฝังตัวอยู่ใต้ชั้นหินลึก เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ทางเลือกชนิดใหม่สำหรับทดแทนแร่ลิเทียมที่กำลังหายากขึ้นในตลาดโลกAlso readบอร์ด BOI ไฟเขียว “BOI to IPO” เพิ่มสิทธิภาษีสูงสุด 3 ปี ดัน FastPass แตะ 3.44 แสนล้านบาท
กรณีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับรัฐวิสาหกิจที่คล้ายคลึงกับความสำเร็จในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งจีนใช้วิธีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างสนามบิน โรงเรียน และถนน เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทานในการขุดเจาะแร่ลิเทียมสำหรับป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของตนเองทิ้งภาระด้านสิ่งแวดล้อมไว้ให้ชุมชนท้องถิ่นรับไป
บทบาทส.ส.และปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน
เขายังได้ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาต่อบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และพรรคการเมืองในพื้นที่ว่า ละเลยหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหรือไม่ หลังจากที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามาแล้ว กลับไม่ได้มีการนำความเดือดร้อนของชาวบ้านจากอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุดรธานี เข้าไปอภิปรายหรือตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาอย่างจริงจัง
เหตุการณ์ความขัดแย้งและปัญหาที่ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมมายาวนานกว่า 20 ปี นับจากผลกระทบด้านดิน น้ำ และอากาศนั้น สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจเกิดจากการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือการขาดความตระหนักในสิทธิของประชาชนในพื้นที่
วิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจและ BOI
นอกจากประเด็นเหมืองแร่แล้ว นายสนธิยังได้ชำแหละประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองอื่นๆ ไว้อย่างน่าสนใจ โดยชี้ให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ดูเหมือนจะอุ้มทุนต่างชาติให้ผุดโครงการศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย โดยที่คนไทยกลับไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากโครงการมูลค่ามหาศาล
เขายังได้วิจารณ์มาตรการยกเว้นภาษีและภาษีนำเข้าเพื่อดึงดูดการลงทุนมูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท ท่ามกลางการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งชี้ว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่ตกอยู่กับบริษัทรับเหมารายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับนักการเมืองและเครือข่ายครอบครัวผู้นำรัฐบาล ทำให้เกิดการทำฟาร์มงานมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทโดยไม่มีกระแสเงินหมุนเวียนสู่ประชาชนทั่วไป
มาตรการช่วยเหลือและโมเดลอาชีวะสร้างโดรน
เพื่อเป็นการเสนอทางเลือกในการบรรเทาปัญหา ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น นายสนธิได้จี้รัฐบาลให้ลดราคาน้ำมันทันทีลิตรละ 10 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยโดยอ้างเหตุผลเรื่องผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นท่าทีที่มองข้ามความเดือดร้อนของประชาชนรายได้น้อยในปัจจุบัน
ในส่วนของการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา นายสนธิได้ชูโมเดลการยกระดับโรงเรียนอาชีวศึกษาโดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาถ่ายทอด เช่น โครงการของมูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล ที่สนับสนุนโรงเรียนในอุปถัมภ์ของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จังหวัดเลย สำหรับเด็กชาวเขาเผ่าม้งและเยาวชนที่ขาดแคลนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โครงการนี้มีเป้าหมายให้เยาวชนไทยสามารถผลิตอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยตนเองภายใน 3 ปี โดยมีการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนที่เคยร่วมงานกับกองทัพภาคที่ 2 มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืนและเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ทันสมัยสำหรับอนาคต
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