สนธิรัตน์ ห่วง 'ต้องเร็ว ต้องไว ต้องรีบทำ' ราคาน้ำมันพุ่ง-ปชช.รับไม่ไหว

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีฯ ห่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงเกิน 50 บาท/ลิตร กระทบวงกว้าง พร้อมจี้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน
6 เมษายน 2569 - นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โพสต์บนเฟซบุ๊กภายใต้หัวข้อ “ต้องเร็ว ต้องไว ต้องรีบทำ” เนื้อหาสำคัญเน้นย้ำถึงสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 50.
54 บาทต่อลิตร ซึ่งทะลุเพดาน 50 บาทต่อลิตร และมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้นส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบขนส่งต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมาก จนต้องผลักภาระไปยังราคาสินค้าต่างๆ ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนปุ๋ยและสารเคมีที่ผูกติดกับราคาพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กำไรน้อยนิดถูกกัดกร่อนจนแทบไม่เหลือช่องทางในการดำเนินธุรกิจ สุดท้ายภาระทั้งหมดตกไปอยู่ที่โต๊ะอาหารของทุกครอบครัวไทย พวกเขาต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นและปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน\โพลสำรวจความคิดเห็นจากสวนดุสิตโพลสะท้อนให้เห็นถึง “ความเห็น” ของประชาชนในขณะนี้ได้อย่างชัดเจนว่า สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและบีบบังคับให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ผลสำรวจระบุว่า 61% ของประชาชนรู้สึกว่าราคาสินค้าที่สูงขึ้น “รับไม่ไหวแล้ว” 47% รู้สึกเดือดร้อนอย่างมากจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น 51% ตัดสินใจงดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 47% ต้องนำเงินออมมาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาทางการเงิน และ 76% ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องให้ความสำคัญและพิจารณาอย่างรอบคอบคือ “อารมณ์” ของประชาชนในปัจจุบัน จากผลสำรวจของนิด้าโพลที่สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของรัฐมนตรีมืออาชีพในการแก้ไขปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความ “ไม่ค่อยมั่นใจ” หรือ “ไม่มั่นใจเลย” ในขณะเดียวกัน เมื่อถามถึงความเห็นใจที่มีต่อรัฐบาลอนุทิน ประชาชนส่วนใหญ่ถึง 46.87% ไม่มีความเห็นใจเลย ในขณะที่เพียง 9.77% เท่านั้นที่เห็นใจรัฐบาล\ในสัปดาห์หน้า รัฐบาลอนุทิน 2 มีกำหนดการแถลงนโยบายต่อสาธารณชน ประเด็นที่นายสนธิรัตน์แสดงความกังวลไม่ใช่เรื่องของตัวนโยบาย แต่เป็นเรื่องของความรวดเร็วและความคล่องตัวในการดำเนินงาน รัฐบาลชุดใหม่ต้องสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แต่ปัญหาเร่งด่วนอย่างวิกฤตพลังงานและวิกฤตปากท้องของประชาชนนั้นไม่สามารถรอคำแถลงนโยบายได้ ประชาชนไม่สามารถรอได้อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยเอกสารนโยบายของรัฐบาลอนุทิน ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได
ราคาน้ำมัน ค่าครองชีพ สนธิรัตน์ รัฐบาล อนุทิน เศรษฐกิจไทย ปากท้องประชาชน
